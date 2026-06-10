【ＢＳ日テレ】なおみ農園～財前家がつなぐ野菜のバトン…収穫から調理まで！～６月１１日（木）よる１０時放送

株式会社ＢＳ日本

ＢＳ日テレで毎週木曜よる１０時から放送中の、俳優・財前直見が実践するリアルな田舎暮らしに密着する番組『なおみ農園』。６月１１日（木）よる１０時の放送では、大自然の恵みをたっぷりと受けた「晩春～初夏の旬野菜」が主役！財前家の面々が収穫～調理までリレー形式で野菜のバトンを繋ぎ、絶品晩ご飯を作り上げます！

■家族のチームワークで紡ぐ！採れたて野菜の晩ご飯！

まずはじぃじの出番！向かったのは…竹藪！狙うのは今が旬のタケノコとのことです。スーパーでよく見かける「モウソウチク」やあくの強い「マダケ」とは違い、今回はえぐみが少なく淡白な味わいが特徴の「破竹（ハチク）」を捜索します。野生のシカやイノシシとの“先取り競争”を繰り広げながら、見事なタケノコを見つけていきます。

一方その頃、なおみさんは畑へ。収穫するのはえんどう豆と玉ねぎ。一口にえんどう豆と言っても、今回収穫するのは、さやごと食べるスナップエンドウなどとは異なり、実をふっくらと育てる実えんどう。丁寧に素早く確実に…摘み取っていきます 。

最後はばぁばへバトンタッチ！採れたてのタケノコの皮を剥き、えんどう豆を状態ごとに手際よく仕分けて…愛情込めて下ごしらえです。季節感あふれる特別な晩ご飯が続々と完成していきます…！

■なおみ農園とは…

コロナ禍や働き方改革などの影響もありスローライフ、田舎暮らし、二拠点生活などの言葉が一般化し、ライフスタイルが急速に変化する昨今。そんなライフスタイルを15年以上も前から故郷・大分で実践し、注目されているのが女優の財前直見さん。番組ではそんな財前さんファミリーに完全密着！台本なし、企画なし、ありのままの財前ライフとはどのような暮らしなのでしょうか？

【番組概要】

番組名： なおみ農園

放送日時： ２０２６年６月１１日（木）よる１０時～１０時３0分

放送局： ＢＳ日テレ ／ ＢＳ日テレ４Ｋ

出演者： 財前直見、JP（ナレーター）

番組内容： 故郷・大分でスローライフを実践する女優・財前直見ファミリーに完全密着。台本なし、企画なしの“ありのままの財前ライフ”を届けるライフスタイル番組。

公式サイト： https://www.bs4.jp/naominouen/