LuckyFes’26、タイムテーブルを発表！しなこから始まりTUBE、BABYMETAL、FLOWを経て湘南乃風でフィナーレ！日本初夏フェス4日連続開催で150組超出演へ。一般販売も開始！

株式会社LuckyFM茨城放送

株式会社LuckyFM茨城放送（本社所在地：茨城県水戸市）は、8月8日（土）・9日（日）・10日（月）・11日（火・祝）に国営ひたち海浜公園にて4日連続で開催するLuckyFes’26のタイムテーブルが決まりましたのでお知らせします。

DAY1は小中学生に人気のしなこ、かわいいが溢れるFRUITS ZIPPER、2年連続トリを飾ったNEWS、夏の代名詞のTUBEなどが出演。DAY2はK-POPアイドルILLITやK-POP×J-POPが魅力のNiziU、世界のフェスを席巻するBABYMETALなどが初出演。DAY3はメジャーデビューを果たした気鋭のChevon、アニソン界に君臨するオーイシマサヨシや西川貴教、そしてLuckyFes初のVTuber・宝鐘マリンなどが出演。DAY4は王道ロックのMAN WITH A MISSIONやDragon Ash、レジェンドの大黒摩季や湘南乃風などが出演。4つのメインステージの出演が114組、オープニングアクトの出演が17組超、Lucky Spaceの出演が19組で合計150組超が決定。どの日もそれぞれに魅力あふれるラインナップとなっています。

また、本日6月10日よりLuckyFMチケット販売システム「ラキチケ」とローソンチケット他にて一般販売を開始します。今年はLuckyFes5周年の節目の年となるため、1日券を3日分購入するよりも安い料金で4日間楽しめる「4日通し券」を特別価格38,000円（税込）で販売、さらに「3日通し券」も本来42,000円（14,000円×3）のところ特別価格28,000円（税込）で販売します。ぜひ3日以上参加して、LuckyFesで共に熱い夏を過ごしましょう！

なお、RAINBOW STAGE・WING STAGE・GARDEN STAGEでは、今年も「前方エリア優先入場券」を販売し、対象ステージの前方エリアを毎回入れ替え制で運用します。申込期間は6月19日（金）12:00から7月5日（日）23:59までで、対象は6月7日（日）までLuckyFes入場券を申込み・購入された方となります。申込みはLuckyFes公式アプリにて受け付け、詳細は6月19日（金）に改めてご案内します。

LuckyFes企画プロデューサー Dragonからのメッセージ

LuckyFesは2026年、記念すべき5周年を迎えます。そして今年は、LuckyFes史上初となる4日間連続開催。8月8日・9日・10日・11日の4日間、茨城・国営ひたち海浜公園を舞台に、新たな歴史の1ページを刻みます。5年間という時間の中で、LuckyFesは音楽フェスの枠を超えた「テーマパーク型フェス」として成長してきました。音楽、食、アート、カルチャー、そして人との出会い。そのすべてが交差し、世代やジャンルを超えて楽しめる空間をつくり続けてきました。今年もその挑戦は止まりません。

国内のトップアーティストはもちろん、海外からも素晴らしいアーティストを迎え、これまで以上にボーダーレスで多彩なラインナップが実現しました。世代もジャンルも国境も越えて、さまざまな音楽や文化がひとつの場所に集まる。それこそがLuckyFesの目指してきた姿であり、5周年という節目にふさわしい景色だと思っています。

また、LuckyFesは常に新しいチャレンジを続けています。フェスの常識にとらわれず、「こんなフェスがあったらいいな」を形にしながら、来場者の皆さんにこれまで以上の感動と発見を届けたいと考えています。

夏のフェスと聞くと、暑さをイメージされる方も多いかもしれません。しかし会場となる国営ひたち海浜公園は、海からの心地よい風が吹き抜け、広大な空と緑に包まれた特別なロケーションです。都市部では味わえない開放感の中で、音楽と自然が溶け合う贅沢な時間を過ごしていただけます。

今回発表するタイムテーブルは、アーティストそれぞれの魅力が最大限に輝き、来場者の皆さんが新たな出会いと感動を体験できるよう、細部まで想いを込めて構成しました。お気に入りのアーティストを追いかけるも良し、偶然出会った音楽に心を奪われるも良し。4日間だからこそ生まれる、多くの「Luckyな瞬間」を楽しんでいただければと思います。

ここまで歩んでこられたのは、アーティスト、来場者、地域の皆さま、スポンサー企業の皆さま、ボランティアスタッフ、そしてLuckyFesを応援してくださるすべての方々のおかげです。心から感謝申し上げます。

5周年という節目を迎えたLuckyFesは、ここからさらに大きな夢へ向かって進んでいきます。この夏、ひたちなかの空の下で、最高の音楽と笑顔に出会いましょう。国営ひたち海浜公園でお待ちしています。

LuckyFes 企画プロデューサー

Dragon

LuckyFes’26出演アーティスト

■DAY1：8月8日（土）

相川七瀬 / 新しい学校のリーダーズ / 石崎ひゅーい / 打首獄門同好会 / AKB48 / KANA-BOON / かわにしなつき / 氣志團 / きゃりーぱみゅぱみゅ / キュウソネコカミ / Klang Ruler / ゴールデンボンバー / コレサワ / しなこ / SWEET STEADY / TUBE / 超☆社会的サンダル / 超能力戦士ドリアン / ≒JOY / NEWS / Novelbright / ≠ME / PUFFY / FRUITS ZIPPER / MUCC / 名誉伝説 / Rol3ert / 浪漫派マシュマロ

（O.A）Appare! / ALL iN FAZE / 瀬名ちひろ / MiiNA 他

■DAY2：8月9日（日）

ILLIT / 青木陽菜 / 石井竜也 / IS:SUE / Wienners / 神はサイコロを振らない / キマグレン / CANDY TUNE / CUTIE STREET / Survive Said The Prophet / シンガーズハイ / 高嶺のなでしこ / DXTEEN / 冨岡 愛 / NiziU / Hi-Fi Un!corn / Hammer Head Shark / ファントムシータ / Paledusk / BABYMETAL / Penthouse / ポルカドットスティングレイ / MyGO!!!!! / MYERA / ME:I / METALVERSE / MORE STAR / Liella! / RAISE A SUILEN

（O.A）来島エル / HAPPY CREATORS 他

■DAY3：8月10日（月）

iLiFE! / Aile The Shota / アンジュルム / いぎなり東北産 / ウルフルズ / オーイシマサヨシ / 岸谷香 / CLAN QUEEN / Chevon / Juice=Juice / syudou / 私立恵比寿中学 / 鈴木愛理 / 須田景凪 / Dannie May / 超学生 / つばきファクトリー / TOOBOE / 西川貴教 / NELKE / NOMELON NOLEMON / Fear, and Loathing in Las Vegas / FLOW / 宝鐘マリン＆ハコス・ベールズ / MyM / muque / Mega Shinnosuke / 『ユイカ』

（O.A）カフネ / 新種のImmigrationsB / VIBY / yosugala 他

■DAY4：8月11日（火・祝）

ALI / 大黒摩季 / Omoinotake / GADORO / 木村カエラ / 黒夢 / こっちのけんと / THE BACK HORN / 湘南乃風 / 水曜日のカンパネラ / Soala / Chilli Beans. / t-Ace / Dragon Ash / 乃紫 / Novel Core / ハラミちゃん / Billyrrom / フレデリック / Broken my toybox / MAN WITH A MISSION / ミーマイナー / MONKEY MAJIK / yama / Lavt / レトロリロン / ROTTENGRAFFTY / LOM

（O.A）葵乃まみ / 安達勇人 / KARINBA / 星来 / 零[Hz] / VALHALLA / MADKID/ 他

Lucky Space ライブ情報

■DAY1：8月8日（土）

磯山純、イバラッパーa.k.aイバラキング、DJ YU-KI with くまきもえ、Nagie Lane

■DAY2：8月9日（日）

宇宙まお、えびちる、スキップカウズ、根本凪、LuckyFMアナウンサーコラボ（菊地真衣×向麗衣）

■DAY3：8月10日（月）

加藤里保菜、岸本ゆめの（band）、KEN EBISAWA、佐咲紗花、鈴木萌花

■DAY4：8月11日（火・祝）

Ashley、いばらき若旦那、ココラシカ、福島清香、マシコタツロウ

チケット概要 ※中高生は半額、小学生以下は無料

- 1日券 大人：14,000円、中高生7,000円- ３日通し券 (5周年特別価格) 大人：28,000円、中高生14,000円- ４日通し券 (5周年特別価格) 大人：38,000円、中高生19,000円

* 小学生以下は入場無料（チケット保有の保護者1名につき2名まで）。高校生以下の方は未成年者であることから保護者扱いからは除外とさせていただきます。すべて税込価格です。

◇一般発売（先着販売）

LuckyFMチケット販売システム「ラキチケ」https://r.funity.jp/ibatick

ローソンチケット https://l-tike.com/luckyfes/

チケットぴあ https://w.pia.jp/t/luckyfes26/

イープラス https://eplus.jp/luckyfes2026/

楽天チケット https://r10.to/luckyfes2026

アソビュー！ https://www.asoview.com/channel/tickets/vZdLrXzfYa

◇海外在住者向け（先着販売） ※国際クレジットカード対応

LuckyFMチケット販売システム「ラキチケ」：https://luckyfes.zaiko.io/e/lf2026



＜ふるさと納税＞

茨城県ひたちなか市のふるさと納税のお礼の品として、LuckyFes'26のチケットの提供をしています。ひたちなか市のふるさと納税を活用することにより、ひたちなか市の財源を増やし、フレンズの経済的負担を軽減させて、LuckyFesのフレンズを増やすことができる三位一体のメリットを享受することができます。ぜひご利用ください。

【8/8 1日券】LuckyFes'26チケット(https://admane.jp/ad/p/r?_site=3349&_article=2181&_link=9646&_image=10308&admane_reurl=https%3A%2F%2Fwww.furusato-tax.jp%2Fproduct%2Fdetail%2F08221%2F6991566)

【8/9 1日券】LuckyFes'26チケット(https://admane.jp/ad/p/r?_site=3349&_article=2181&_link=9646&_image=10308&admane_reurl=https%3A%2F%2Fwww.furusato-tax.jp%2Fproduct%2Fdetail%2F08221%2F6991567)

【8/10 1日券】LuckyFes'26チケット(https://admane.jp/ad/p/r?_site=3349&_article=2181&_link=9646&_image=10308&admane_reurl=https%3A%2F%2Fwww.furusato-tax.jp%2Fproduct%2Fdetail%2F08221%2F6991568)

【8/11 1日券】LuckyFes'26チケット(https://admane.jp/ad/p/r?_site=3349&_article=2181&_link=9646&_image=10308&admane_reurl=https%3A%2F%2Fwww.furusato-tax.jp%2Fproduct%2Fdetail%2F08221%2F6991569)

※ふるさと納税では、中高生チケットの取り扱いはありません。

【個人協賛：8/8入場分】LuckyFes'26チケット(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/08221/6997798)

【個人協賛：8/9入場分】LuckyFes'26チケット(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/08221/6997797)

【個人協賛：8/10入場分】LuckyFes'26チケット(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/08221/6997796)

【個人協賛：8/11入場分】LuckyFes'26チケット(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/08221/6997795)

※ふるさと納税の「個人協賛」の取り扱いは大人料金のみです。（小学生以上も大人と同額、未就学児は大人1名につき1名まで無料で同伴可）

◇JALのマイルで交換

JALのマイルをLuckyFesチケットに交換できます。

https://use-jal-experience-program.jal.co.jp/shop/g/gLUCKYFES/

RAINBOW ・WING・GARDEN STAGE 前方エリア優先入場券について

RAINBOW STAGE・WING STAGE・GARDEN STAGEでは、「前方エリア優先入場券」を今年も販売し、前方エリアを毎回入れ替え制とします。（オープニングアクトは対象外となります。）

◇申込期間

6/19（金）12：00～～7/5（日）23:59まで

◇対象者

【2026年6月7日（日）まで】にLuckyFesのチケットを申込み、当選された方（※早割・第1次・第2次・第3次・第4次先行時チケット購入者／海外チケット／ JALマイル交換やふるさと納税等の紙チケットの方含む）

※同行者（友人・家族等がチケットを代表して購入し、チケットを分配される予定の方）も各自で申し込み頂けます

※無料で来場される小学生以下の方や体調に不安がある方・妊娠中の方は、密集が予想され危険ですので、申込・入場できません

◇応募方法

LuckyFes公式アプリで応募を受け付けます。抽選で先着順ではありません。応募は1アーティストにつき1人1回まで。グループは、最大7名まで申込みが可能です。申込みできるアーティスト数に上限はありません。

なお、「しなこ」様のステージにおいては、以下の通り小学生以下のフレンズ（観客）を例外的に入場可能にいたします。

＜対象者＞

・小学生以下:大人同伴で入場可（16歳以上の大人の方は小学生以下の同伴以外では入場不可です）

・中学生以上16歳未満:大人同伴無しで入場可

＜入場方法＞

事前に出演ステージ前で年齢確認を行い、無料で整理券を配布します。整理券配布場所等の詳細は、後日改めてご案内いたしますので、ご確認ください。当日はお子様と一緒にステージを楽しんでいただけますと幸いです。

「前方エリア優先入場券」のお申込みについては、LuckyFes公式アプリのみで受け付けます。申込み方法詳細については申し込み開始日6/19（金）に案内しますので、今しばらくお待ちください。

駐車券およびテント券概要

【LuckyFes'26 「駐車券」 概要】

販売期間：3月10日（火）正午から ※売り切れ次第終了

貸出駐車場：西駐車場／第1駐車場／第2駐車場

券種／料金（税込）：

- 西駐車場／3,500円- 第1駐車場／ 3,000円- 第2駐車場／ 3,000円- 【障がいのある方・マタニティ・車イス利用者専用】 西駐車場／3,500円- 【オートバイ（二輪車）専用】 西駐車場／2,000円

【LuckyFes’26 「テント券」 概要】

販売期間：3月10日（火）正午から ※売り切れ次第終了

テントエリア：ファミリーイーストテント／ファミリーウエストテント／フォレストテント／グリーンテント

券種／料金（税込）：

- ファミリーイーストテントエリア ※小学生以下のお子様連れのみ購入可／3,000円- ファミリーウエストテントエリア ※高校生以下のお子様連れのみ購入可／1,500円- フォレストテントエリア（イースト）／3,000円- グリーンテントエリア（ウエスト）／1,500円

【LuckyFes’26 「駐車券＋テント券」 概要】

販売期間：3月10日（火）正午から ※売り切れ次第終了

券種／料金（税込）：

- ファミリーイーストテント付駐車券【西駐車場】 ※小学生以下のお子様連れのみ購入可／6,500円- ファミリーウエストテント付駐車券【西駐車場】 ※高校生以下のお子様連れのみ購入可／5,000円- フォレストテント（イースト）付駐車券【西駐車場】／6,500円- グリーンテント（ウエスト）付駐車券【西駐車場】／5,000円

■駐車券/テント券販売ページ： https://luckyfes.com/ticket/(https://luckyfes.com/ticket/)

アクセスバスツアー概要

各駅から会場直結のアクセスバスツアーを募集していますのでぜひご活用ください。

【東京駅・新宿駅・池袋駅 発着のアクセスバスツアー】お申込み期限：7/24（金）まで

https://n-tabeat.jtb.co.jp/tabeat/List.aspx?tourno=656a8cf123c04d1b8093317c

【大宮・横浜駅 発着のアクセスバスツアー】お申込み期限：7/24（金）まで

https://n-tabeat.jtb.co.jp/tabeat/List.aspx?tourno=47f67913cc3848aab2cdc855

【つくば駅発着のアクセスバスツアー】お申込み期限：8/6（木）まで

https://kantetsu-bustour.com/lp/article-2612/

【茨城空港発のアクセスバスツアー】お申込み期限：8/6（木）まで ※往路片道のみ販売

https://kantetsu-bustour.com/lp/article-2611/

※予定しているプラン内容が一部変更になる場合があります。予めご了承ください。

LuckyFes’26 （https://luckyfes.com/(https://luckyfes.com/)）

LuckyFM茨城放送はBARKSと共催で「音楽と食とアートの祭典」をテーマに、2026年8月8日（土）・9日（日）・10日（月）・11日（火・祝）の日程でLuckyFes2026を開催します。

会場：国営ひたち海浜公園（茨城県ひたちなか市馬渡字大沼605-4）

日程：2026年8月8日（土）・9日（日）・10日（月）・11日（火・祝）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2yJdQJ5ovvQ ]

■LuckyFM（https://lucky-ibaraki.com/(https://lucky-ibaraki.com/)）

LuckyFMはFM94.6MHz/88.1MHzで茨城県内をカバーする唯一の民間放送局です。 FMつくば局（88.1MHz）の開局とradikoの無料配信エリアが1都6県（関東全域）に拡大したことにより、首都圏でも聴けるラジオ局になりました。 「ダイバーシティ溢れる音楽」「ローカルメジャー」「ニッチトップ」「ニュース」「スポーツ」の5つのコンセプトを軸にオリジナル番組の制作に力を注いでいます。 また、 LuckyFesを中心とした大型イベントやコンサート事業も展開しています。

■BARKS（https://www.barks.jp/(https://www.barks.jp/)）

日本初の音楽サイトとして2000年4月にサービスを開始、歴史と膨大なデータを有する国内最大級の音楽専門メディアです。あらゆる音楽とアーティストの魅力をひとりでも多くのリスナーに伝えることを目的とし、その誠実な取材スタイルと品質の高い記事作りにより、国内外のアーティストから絶大な信頼を得ています。大型フェスの速報レポ、濃密なインタビュー、楽器関連情報など、BARKSならではの施策にも高い評価をいただいています。

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社LuckyFM茨城放送 報道広報事業部 担当：橋田・安

Mail: pr@lucky-ibaraki.com