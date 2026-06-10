三菱ＨＣキャピタル株式会社

三菱ＨＣキャピタル株式会社(代表取締役 社長執行役員：久井 大樹／以下、三菱ＨＣキャピタル)とBrookfield Asset Management Ltd.(CEO：Connor Teskey／以下、ブルックフィールド)は、このたび、再生可能エネルギー(以下、再エネ)事業を目的とした合弁会社(以下、JV)の設立に関する株主間契約を締結しました。両社は本JVにそれぞれ50%出資し、欧州において大規模な再エネ資産を取得、グローバル市場での成長を加速していきます。

本JVは、三菱ＨＣキャピタルが有する金融・事業投資機能と、ブルックフィールドの資産運用力および再エネ分野における開発・運営実績を融合させることで、競争力の高い再エネ投資会社になることをめざします。

また、株主間契約の締結とともに、本JVはブルックフィールドが出資する再エネ事業者が欧州で運営している再エネ資産(以下、本アセット)の取得に関する売買契約を締結しました。

本アセットは、欧州6カ国(英国、スペイン、スウェーデン、フィンランド、フランス、アイルランド）に分散した大規模太陽光発電および陸上風力発電資産で構成され、発電容量は合計約570MW、取得金額は約4億ユーロ(約743億円)に上ります。

電力需要の拡大が見込まれる欧州市場において、地域分散の効いたポートフォリオを取得することで、早期に一定規模の事業基盤を確立します。さらに、本JVが取得するアセットの多くは、投資適格格付を有する需要家と長期売電契約を締結しているため、長期的に安定したキャッシュフローの確保が見込まれます。これにより、市況変動に対する一定の耐性を備えた収益基盤を形成し、持続的な収益拡大を図ります。

なお、本JVの設立および本アセットの取得は、必要な許認可の取得等の条件が充足され次第、事業を開始する予定であり、現時点では2026年8月までに開始することを見込んでいます。

三菱ＨＣキャピタルとブルックフィールドは、本JVを基盤として、欧米およびオーストラリアを含むグローバル市場における優良な事業投資機会の獲得を加速し、再エネ分野における事業強化と持続的な企業価値の向上をめざしていきます。

三菱ＨＣキャピタル 理事 海外環境エネルギー事業部長 品田 勇人は、次のようにコメントしています。「本件は、2028中計事業戦略における事業ポートフォリオ入替のうち「高収益分野への投資」にあたる成長投資のひとつです。当社がこれまで培ってきた金融・事業投資の知見に加え、ブルックフィールドの資産運用力、ならびにEuropean Energy社をはじめとするパートナーの開発・運営能力を組み合わせることで、事業基盤の拡充と安定運営の実現に取り組んでいきます。近年、エネルギー安全保障の観点からも再エネの重要性は一層高まっており、欧州を起点にグローバル市場における成長機会の取り込みを進め、中長期的な企業価値の向上につなげてまいります。」

ブルックフィールド エネルギー部門 副最高投資責任者(Deputy CIO)のイグナシオ・パズアレスは、次のようにコメントしています。「当社は、三菱ＨＣキャピタルと提携し、稼働中の優良資産からなる分散型の初期ポートフォリオを基盤とした、大規模な再エネプラットフォームを立ち上げました。本プラットフォームでは、再エネ発電資産のパイプラインに対し、追加投資が可能な枠組みを構築しており、欧州およびオーストラリアにおける事業拡大に向けた強固な成長基盤を備えています。」

■三菱ＨＣキャピタルグループについて

三菱ＨＣキャピタルグループは、国内外で8,000名以上の従業員を擁し、主に法人向けにさまざまな機器・設備・車両や航空機・海上コンテナ・鉄道貨車などを対象として、世界20カ国以上でリース・ファイナンス事業を展開、さらに、不動産再生事業や再生可能エネルギー事業などに事業領域を拡大しています。これらのビジネスを通じてお客さま・パートナーとともに新たな社会価値を創出することで、社会的課題の解決、ひいては持続可能で豊かな未来の実現に貢献していきます。

詳しくは、三菱ＨＣキャピタルのウェブサイトをご覧ください。

https://www.mitsubishi-hc-capital.com/

■ブルックフィールドについて

Brookfield Asset Management Ltd. (NYSE：BAM、TSX：BAM)は、ニューヨークに本社を置く、世界有数のオルタナティブ資産運用会社です。再生可能エネルギーおよびエネルギー移行、インフラ、プライベート・エクイティ、不動産、クレジットといった分野において、運用資産総額1兆米ドル超を管理しています。

世界経済の基盤を支える実物資産および不可欠なサービス事業に重点を置き、長期的な視点でお客様の資本を運用しています。公的・私的年金基金、大学基金・財団、政府系ファンド、金融機関、保険会社、ならびに富裕層投資家など、世界中の投資家の皆さまに向けて、幅広いオルタナティブ投資商品を提供しています。

ブルックフィールドは、事業の保有・運営を通じて培ってきた知見を生かし、景気循環を通じて価値創出とお客様への持続的なリターンの実現をめざしています。

詳しくは、ブルックフィールドのウェブサイトをご覧ください。

https://bam.brookfield.com/