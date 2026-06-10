&TEAM NICHOLASによる初のファッションプロジェクト「WENO-ISM」が始動ラグジュアリーストリートを牽引する「NUBIAN」をパートナーに迎え、限定コレクションを発表

株式会社HYBE JAPAN

グローバルグループ&TEAMのメンバーであり、その高いファッションセンスで注目を集めるNICHOLASによる、自身初のファッションプロジェクト「WENO-ISM(ウェノ・イズム)」が始動します。セレクトショップ「NUBIAN(ヌビアン)」とのコラボレーションにより、全6型のアイテムを、6月15日(月)から開催されるNUBIAN原宿店でのポップアップストアを皮切りに順次販売開始します。

商品企画の立案から独自のモチーフデザイン、さらにはルック撮影や映像のプロットを含むビジュアルディレクションに至るまで、あらゆる制作プロセスをNICHOLAS自身が主導。彼個人のアイデンティティと純度の高いクリエイティビティをアパレルという媒体を通じて表現した、本格的なコレクションが誕生しました。

また、本日&TEAMの公式SNSおよび、本プロジェクトの発表と同時に開設されたファン待望のNICHOLAS個人Instagramにて、「WENO-ISM」のティザー映像が公開されました。NICHOLAS自身がプロットを考案し、映像のカットや質感に至るディテールまでディレクションしています。

各種アイテムは、6月15日(月)からNUBIAN 原宿店で開催されるポップアップストアで先行販売され、6月27日(土)に行われる&TEAMの兵庫公演での会場販売、そして7月10日(金)より&TEAM Weverse Shop (国内配送)およびNUBIAN オンラインストアにてオンライン販売を開始します。



■ 「WENO-ISM」とは

「WENO-ISM」は、NICHOLASが自身の人生観やクリエイティブ哲学をアパレルを通じて表現するファッションプロジェクトです。プロジェクト名である「WENO」は、韓国語で「なぜ」を意味する“WE”と英語の“NOT”の組み合わせ、つまり“Why not?”というフレーズから生まれた本人のニックネームに由来します。人と同じことをするよりも、まだ誰もやったことのない新しいものを生み出したいという強い想いと、現在の活動の原動力にもなっている“Why not? - 新しいことへの挑戦を前向きに楽しむ姿勢”という精神が込められています。

本プロジェクトは、自身のアイデンティティをファッションで表現したいというNICHOLASの想いから発足。その世界観を発信するにあたり、過去に&TEAMのイベントでも衣装の着用経験があり、NICHOLASも「他ではあまり見ないような新鮮なアイテムやブランドを多く扱っていて、新しいものに挑戦したいという自分の考え方とも深く合致している」と感じている「NUBIAN」をコラボレーションパートナーに迎えることで、今回の限定コレクションが実現しました。

生まれ育った台湾からアジアへと活動の幅を広げてきたNICHOLAS。さらに親戚のいるアメリカで過ごした経験など、多様な文化圏をボーダーレスに行き来してきた彼が持つ瑞々しい感性と独自のクリエイティブ・アーカイブから、今回は2つの世界観を表現しました。一つはデニムやウエスタン、カウボーイテイストを軸にした世界観、そしてもう一つはブラックを基調にY2Kやパンク、スモーキーなムードを纏った世界観です。これらが反映された展開アイテムは、身に着ける人を彼の表現する世界へと誘う“入り口”のような存在として設計されています。

■アイテムラインナップ

今回のコレクションで展開するアイテムは全6型です。

ラインナップは、今回のプロジェクトの“主役”となるアイコニックなヘッドウェアデニムやヘッドウェアブラック、カウボーイテイストの空気感を纏ったシャツに加え、Tシャツ、キャップ、日常使いしやすいミニポーチバッグで構成されています。

「頑張りすぎない、エフォートレスな雰囲気の中にも、しっかりとしたディテールやファッション性を持たせる」という本人のこだわりをベースに、シルエットのバランスやパーツの長さ、ダメージ感にいたるまで、プロジェクトの世界観を体現するピースとして監修されています。また、NICHOLASの人生の大きな一部である「&TEAM」を象徴する“＆”や“狼の爪痕”などのモチーフも、グラフィックとしてあしらわれています。

■ コメント

＜クリエイティブ・ディレクター：NICHOLAS コメント＞

もともとファッションに関わる表現はずっと挑戦してみたいと思っていたので、機会をいただけたことに心から感謝しています。

「WENO-ISM」のベースにある“Why not?”という考え方は、昔からずっと自分の中にある大切な価値観であり、今の「&TEAM NICHOLAS」につながる原動力でもあります。今回は、アイテム単体としてはもちろん、僕の頭の中にある世界観をまるごと体験していただけるようなコレクションを目指しました。

一方的に「こう感じてほしい」と僕の価値観を提示するのではなく、この世界観に自由に触れて、見る人・着る人それぞれが自分の感覚で楽しんでいただけたら。そしてこのプロジェクトを通じて、新しいことに挑戦する勇気やインスピレーションを少しでも多くの方に届けられたら、とても嬉しいです。

＜コラボレーションパートナー：NUBIAN コメント＞

NICHOLASさんのファッションに対する深い知識や、カルチャーへのリスペクト、そしてディテールに対するこだわりには驚かされました。単に「服が好き」という枠を超えた、NICHOLASさんの高い感度と明確なビジョンと、NUBIANが培ってきたノウハウを掛け合わせる形で今回のプロジェクトが結実しました。

&TEAMのファンの方々はもちろん、ひとつの尖ったファッションプロジェクトとして、ファッション好きの方々にも楽しんでいただける仕上がりになっています。ぜひ「WENO-ISM」の世界を体感してください。

■商品詳細

＜販売スケジュール＞

- POP UP STORE(先行販売)- - 期間：2026年6月15日(月)～ 6月22日(月)- - 場所：NUBIAN 原宿店(東京都渋谷区神宮前1丁目20-2)※プロジェクトの世界観を表現した特別インスタレーションを展開します- &TEAM コンサート会場販売(数量限定)- - 日時：2026年6月27日(土)、 6月28日(日)- - 場所：&TEAM 兵庫公演会場 GLION ARENA KOBE- オンライン販売- - 日時：2026年7月10日(金)12:00～- - 販売ページ：- - - &TEAM Weverse Shop (国内配送)：https://shop.weverse.io/ja/shop/JPY/artists/75/categories/1112- - - NUBIAN オンラインストア：https://nubiantokyo.com/※NUBIANオンラインについては、在庫状況によっては予告なく内容が変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

購入特典として、NUBIANと、&TEAMコンサート会場およびWeverse Shopで異なる限定ブロマイドセットを提供します。



＜展開アイテム詳細＞

HEADWEAR-DENIM \34,100 (TAX INCLUDED)

NICHOLASが「今回のプロジェクトで最初に作りたいと思った」と語る、本コレクションのアイコンとなる、デニムを用いたヘッドウェア。相反するイメージを持つ“デニム”と“レース”を融合させることで、ギャップのあるユニークな魅力を表現している。

HEADWEAR-BLACK \34,100 (TAX INCLUDED)

スカーフからインスピレーションを得て、フリンジの要素を落とし込んだヘッドウェア。よりデイリーに取り入れやすいデザインに仕上げています。

S/S T-SHIRT(1/2) \9,900 (TAX INCLUDED)

「&TEAM NICHOLAS」としてのアイデンティティを宿したTシャツ。NICHOLASにとって人生の大きな一部である「&TEAM」という存在へのリスペクトと愛を込め、グループを象徴する“狼の爪痕”のモチーフが取り入れられている。

MINI POUCH BAG \5,500 (TAX INCLUDED)

「日常での実用性」を追求したミニポーチバッグ。アパレルとしてのデザイン性を担保しながらも、あえて複雑な装飾を削ぎ落とし、日常のどんなシーンでもスマートに使えるシンプルさが意識されている。

CAP\5,500 (TAX INCLUDED)

HEADWEAR-BLACKのイメージと連動し、2000年代の「Y2Kカルチャー」をモダンに解釈したキャップ。スモーキーな配色や、エッジの効いたパンクの要素、そして緻密に計算されたダメージディテールが特徴。

【NICHOLAS プロフィール】

2002年7月9日生まれ。9人組グローバルグループ&TEAMのメンバー。メンバーの私服をコーディネートするほど、グループ随一のファッショニスタとして高い定評がある。中国語、韓国語、英語、日本語を操るマルチリンガル。クールで洗練されたビジュアルが目を惹く一方で、自らを「自由人」と謳うほど型にはまらない、やんちゃなキャラクターを持ち、その唯一無二の魅力で周囲を魅了し続けている。

&TEAMオフィシャルサイト:

https://www.andteam-official.jp/

NICHOLAS Instagram: XXX

【NUBIANについて】

ミュージックカルチャーをルーツに、トップメゾン、ラグジュアリーストリート、 最先端の気鋭 ブランドまで幅広いセレクトが魅力の、 全国5都市に店舗を展開するセレクトショップ。 ハイブランドとストリートブランドがユニークに交差するスタイルで、 国内外問わず多くのアーティス トにも支持されてきた。 進化を続けるストリートカルチャーの中で、常に独自のスタンスを貫き、 ファッションを通じて様々な体験とエネルギーを提供し続けている。



NUBIANオフィシャルサイト: https://nubiantokyo.com/