危険物施設の火災原因1位「静電気火花」と「化学物質」の対策を同時に実現！防爆エリアで使える化学防護手袋を新発売

ショーワグローブ株式会社

家庭用・産業用手袋の専業メーカー、ショーワグローブ株式会社（本社：兵庫県姫路市、代表取締役社長：田中祐一朗）は、静電気対策と化学防護の機能を兼ね備えた「CD721 ニトリルゴム製制電化学防護手袋使いきりロングタイプ100枚入」を2026年6月に発売いたします。

■開発背景

総務省消防庁の消防白書（令和7年版）によると、令和6年中に発生した危険物施設の火災事故発生総数 267件のうち、静電気火花によるものが61件（22.8%）と、着火原因第1位でした。また、労働安全衛生法関係法令の改正に伴い、2024年4月からは有害な化学物質を扱う現場では不浸透性保護具の着用が義務付けられています。有害な化学物質を防爆エリアで扱う場合、化学物質対策に加えて、静電気による着火や粉塵爆発リスクへの対策が必要です。

しかし、防爆エリアにおける化学物質対策には様々な壁が存在します。安全性を重視すると手袋が厚くなり作業性が損なわれるというトレードオフが生じるほか、両方の機能を兼ね備えた手袋はコスト面のハードルが高く導入の検討が足踏みしてしまうという実情があります。その結果、現状は静電気か化学物質のどちらか片方の対策しかできていないという安全面での課題を抱える現場も少なくありません。

そこで当社は、作業性とコストのバランスをとりながら、1つのアイテムで静電気と化学物質の両方の対策を同時に行うことができる商品として「CD721 ニトリルゴム製制電化学防護手袋使いきりロングタイプ100枚入」を発売いたします。

■商品特長

欧州規格 EN16350に準拠（適合）

手袋の素材に導電性カーボンを含有させることで、人体や手袋に蓄積された静電気を安全かつ緩やかに逃がし、火花（スパーク）の発生を防ぎます。決められた測定条件下において垂直抵抗値1.0×10⁸Ω未満をクリアしており、防爆エリアでの客観的な選定指標として有効です。

※EN16350は、静電気による爆発や火災のリスクがある環境において使用される保護手袋の静電気特性について規定している欧州規格です。

※本商品の制電性能を発揮するためには、作業者が適切な静電衣服や静電靴を着用し、アース（接地）されている必要があります。

JIS T 8116に準拠（適合）

手のひら部の厚みを約0.16mm（最小厚0.14mm以上）に抑えて指先の作業性を確保しながら、JIS T 8116に適合しています。n-ヘキサン（クラス4：120分超）、水酸化ナトリウム 40%（クラス6：480分超）、塩酸 20%（クラス6：480分超）など、現場で多用される各種化学物質に対する耐透過性データも当社で保有しています。

※JIS T 8116は、化学物質の透過及び、または透過の防止を目的として使用する手袋について規定している規格です。

データの詳細はChemrest.comへ :https://chemrest.com/ja_region/ja/

作業効率と実用性を高める仕様

全長30cmのロングタイプで、手首から袖口までを広範囲に保護します。手袋内面にはクロリネーション加工を施し、使いきりタイプでありながらスムーズな着脱が可能です。さらに、着用したままでのタッチパネル操作に対応。他の化学防護手袋のインナーとしても着用できる汎用性を備えています。

■商品概要※オープン価格■素材

合成ゴム（ニトリルゴム）※導電性カーボン含有

■おすすめ用途

化学プラント、自動車関連業、印刷関連業など、揮発性・引火性の高い化学物質を取り扱う作業に

商品詳細はこちら :https://www.showaglove.co.jp/product/detail/industrial/863■化学防護手袋の検索サイト

当社では、利便性を高めるために「Chemrest.com」というサイトを開設しています。薬品名、CAS番号、商品から、耐薬品試験結果を閲覧、ダウンロード可能です。適切な手袋の選択をサポートします。

■ショーワグローブ株式会社の概要

家庭用・作業用・産業用各種手袋の専業メーカーです。1954年、創業者の「手を守りたい」という思いから、塩化ビニル樹脂製オール被膜タイプの手袋を世界で初めて開発。“世界中の手を守る”というコーポレートメッセージのもと、オリジナリティを追究する研究開発力を武器に、あらゆるシーンで活躍する手袋を通じて、世界中のみなさまに安心と安全をお届けします。

会社HP :https://www.showaglove.co.jp/