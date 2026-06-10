スポーツ観戦やみんなで楽しむピザ時間に！　ひとりでも、大人数でもお得　ピザーラ『お得なパーティーセット』発売

株式会社フォーシーズ

株式会社フォーシーズ（本社：東京都港区南青山 代表取締役会長兼CEO：淺野幸子）が展開する宅配ピザ「PIZZA-LA」は、スポーツ観戦やご家族・ご友人とのお集まりなど、この夏のさまざまなシーンで楽しめる公式サイト限定『お得なパーティーセット』を、2026年6月10日（水）から期間限定で販売いたします。

■熱戦のお供にも、お集まりにも！選べるお得なセットが登場！＜最大1,200円お得*＞

『お得なパーティーセット』は、ひとりで気軽に楽しむ観戦時間から、ご家族やご友人と盛り上がる観戦会やお集まりまで、人数やシーンに合わせて選べる期間限定セットです。

人気のピザにポテトやサラダ、スープ、ドリンクなどを組み合わせたセットに加え、今回は新たにパエリアとパスタを組み合わせたセットもご用意しました。

ひとりでも、大人数でも。熱戦のお供にもぴったりな、お得なラインナップをお楽しみください。

≪シーンで選べる『お得なパーティーセット』ラインナップ≫

～みんなで楽しむ観戦会にも！お得なシェアセット～

「夏のよくばり5,000円セット」＜4～6名様向け＞

最大660円お得！*

北海道のよくばりクォーター（M）＋エビマヨのよくばりクォーター（M）＋2倍盛りポテト×1

セット価格 5,000円

人気の“よくばりシリーズ”2枚に、2倍盛りポテトを組み合わせたセットです。8種類の味を一度に楽しめるため、ご家族やご友人との観戦会やお集まりにもおすすめです。

～まずは気軽に。ひとり観戦にぴったりのお得なセット～

「ナチュラルチーズトリオ ひとりで観戦セット」

最大240円お得！*

夏のナチュラルチーズトリオ（P）＋ローステッドポテト（5本）＋お好きなソフトドリンク1本

セット価格 2,290円

3種類の味を楽しめるトリオピザに、人気のローステッドポテトとドリンクを組み合わせたセットです。試合開始前の腹ごしらえや、ひとりでじっくり楽しむ観戦時間にもぴったりです。

「たっぷり魚介のパエリア ひとりで観戦セット」

最大160円お得！*

たっぷり魚介のパエリア（P）＋ローステッドポテト（5本）＋お好きなソフトドリンク1本

セット価格 2,290円

魚介の旨みをたっぷり楽しめるパエリアに、ポテトとドリンクを組み合わせました。パエリアを気軽に楽しみたい方はもちろん、ひとり観戦のお供にもおすすめです。

～パエリアもパスタも楽しめる！新しいおためしセット～

「パエリア＆人気パスタのおためしセット」＜1～2名様向け＞

280円お得！

北海道産スイートコーンのパエリア（P）＋たらこの和風スパゲッティ

セット価格 2,490円

北海道産スイートコーンの甘みが味わえるパエリアと、人気の「たらこの和風スパゲッティ」を組み合わせた、ピザーラのパエリアとパスタを一度に楽しめる新しいセットです。

～2人でゆっくり楽しむ、お得な観戦セット～

「エレガントに2人で観戦セット」

最大300円お得！*

夏のプレミアムトリオ（P）＋フォーシーズンサラダ＋冷製スープ（かぼちゃ・玉ねぎ）各1個

セット価格 4,000円

人気のトリオピザにサラダと冷製スープを組み合わせた、2人でゆったり楽しめるセットです。観戦のお供にはもちろん、少し贅沢なピザ時間にもおすすめです。

「2人で観戦する ロイヤルテーブルコース」

最大370円お得！*

夏のプレミアムクォーター（M）＋フォーシーズンサラダ＋フレンチフライ＋

冷製スープ（かぼちゃ・玉ねぎ）各1個＋焼きたてアップルパイ

セット価格 5,280円

ピザにサラダ、スープ、デザートまで揃えた充実のコース仕立て。観戦しながらゆっくり食事を楽しみたい方にもおすすめです。

～大人数で楽しむなら！最大1,200円お得*のパーティーセット～

「夏のプレミアムパーティーセット」

最大1,200円お得！*

【Mセット＜4～6名様向け＞】

夏のプレミアムクォーター（M）＋究極のマルゲリータクォーター（M）＋2倍盛りポテト×1

セット価格 6,000円

【Lセット＜6～8名様向け＞】

夏のプレミアムクォーター（L）＋究極のマルゲリータクォーター（L）＋2倍盛りポテト×2

セット価格 10,000円

夏の新商品を楽しめる「夏のプレミアムクォーター」と、水牛モッツァレラを使用した「究極のマルゲリータクォーター」を組み合わせた豪華なセットです。大人数での観戦会やお集まりをさらに盛り上げる、ボリューム満点の内容です。

*お得額は、生地タイプおよびドリンクの価格が最も高い選択をした場合との比較です。

※『お得なパーティーセット』はセット商品のため、生地タイプによる価格変更はございません

※一部店舗ではパスタ・パエリアのお取り扱いをしておりません

※他のセット・キャンペーン・クーポン・割引サービスとの併用はできません

※キャンペーン実施期間は予告なく変更する場合がございます

※公式サイト会員限定 ※価格は全て税込です ※画像はイメージです