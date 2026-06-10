黒沢ともよが東宝の新キャラクター「ちびONE」のCVに決定！ 坂崎千春デザインで愛らしさから、豹変も！？『ちびONE動画』が本日より公開！

東宝株式会社

東宝株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松岡宏泰、以下：東宝）が提供する会員サービス「TOHO-ONE」の公式キャラクター「ちびONE（ちびワン）」のキャラクターボイス（CV）として、声優・黒沢ともよさんを起用いたしました。

楽しいことを探しておさんぽをするなど、普段は可愛らしいものの、丸いものをみると豹変して荒ぶってしまう「ちびONE」のギャップあふれる個性を表現できる方として、黒沢さんへオファー。「ちびONE」に命を吹き込んでいただきました。

本起用にともない、「ちびゴジラ」のキャラクターデザインでも知られる坂崎千春氏デザインの「ちびONE」が活躍する動画（ポイントリワード篇、プレミアムプラン篇）を本日より一挙同時公開いたします。

TM & (C) TOHO

なお、全国の取扱店舗およびオンラインストアにて展開している「ちびONE」オリジナルグッズは、現在好評発売中です。

「ちびONE」初の動画公開！声優・黒沢ともよがちびONEに命を吹き込む

ちびゴジラたちが暮らす怪獣島からやってきたちび怪獣の「ちびONE」。坂崎千春氏が手掛けたミニマルで愛らしいビジュアルとは裏腹に、ボールなど「丸いもの」を見ると豹変するという個性が隠されています。

本日公開された動画「ポイントリワード篇」では、劇場でエンタメを楽しむちびONEが、「TOHO-ONE」の丸いロゴマークを目にした瞬間に豹変！？ TOHO-ONEの最大の魅力である「ポイントリワード（交換特典）」について、ちびONEが早口でご紹介します。「プレミアムプラン篇」では、TOHO-ONEのプレミアムプランのおトクさをちびONEが熱く紹介します。今後も『ちびONE動画』を通じて、エンタメライフがさらに豊かになる「TOHO-ONE」の価値を発信していく予定です。

【黒沢ともよさん 公式コメント】

ちびONEの声を担当させていただきました！

黒沢ともよです。

映画館に行くたびに「可愛いなぁ」と羨んでいたちびゴジラたちの世界に参加できて、とても嬉しいです。

犬の"怪獣"ということで、思いっきり暴れさせていただきました。いつかみんなに会えるといいなぁ。

これからよろしくお願いします！

「ちびONE」オリジナルグッズも各店で大好評展開中！

「ちびONE」オリジナルグッズは、全国のTOHOシネマズをはじめ現在好評発売中です。今後も様々な商品を展開する予定です！

▼商品ラインナップ

アクリルキーホルダー（8種）

ダイカットステッカー（8種）

シール（1種）

▼販売場所

店舗

TOHOシネマズ

TOHO entertainment STORE

オンラインストア

TOHO theater STORE

https://tohoentertainmentonline.com/shop/r/r300810/?brand=TtS

<ちびONEとは？>

ちびゴジラたちが暮らす怪獣島からやってきたちび怪獣。

いつも楽しいことを探して、おさんぽをしている。 おしゃべりがだいすきで、好奇心旺盛な性格。 みんなが好きなものにも興味津々。ボールなど「丸いもの」を見ると豹変！？我を忘れてどこまでも追いかけちゃう、ちょっと困った一面も。

～プロフィール～

誕生日：10月1日

性格：好奇心旺盛（ときどき豹変！？）

好きなこと：おさんぽ・みんなとおしゃべり

特技：楽しいことをみつけて、みんなに伝えること

ちびONE公式サイト

https://www.toho-one.com/about/character/(https://www.toho-one.com/about/character/)

TM & (C) TOHO

＜ちびONE動画 概要＞

・キャラクターデザイン： 坂崎千春

・出演（CV）： 黒沢ともよ

1. 「ポイントリワード篇」

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=eZKPbDZD4w8 ]

2. 「プレミアムプラン篇」

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=HYUnEDGLZ8o ]

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◆「TOHO-ONE」サービス概要

・対象サービス： TOHOシネマズ、東宝ナビザーブ、TOHO entertainment ONLINE、日比谷シャンテ、ゴジラ・ストア 他

・ 公式サイト：https://www.toho-one.com/about/

・ 公式アプリ：https://www.toho-one.com/about/#download

東宝は、これからも多くのお客様に喜んでいただけるよう、「TOHO-ONE」を通じて心躍るエンタテインメント体験を提供してまいります。

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◆TVアニメ『ちびゴジラの逆襲』 作品概要

＜作品概要＞

ちびゴジラとクセが強めなちび怪獣たちの想定外の日々はまだまだ止まらない！

ショートアニメの常識を覆す豪華すぎる声優陣で送る、ノンストップで規格外の約３分！

はたしてちびゴジラは父であるゴジラのような「最強」の大怪獣になれるのか―― !?

＜CAST＞

ちびゴジラ：福山潤

ちびメカゴジラ：松岡禎丞

ちびギドラ：江口拓也

ちびモスラ：高橋李依

ちびラドン：下野紘

ちびアンギラス：？？？

小美人(姉)：上田麗奈

小美人(妹)：鬼頭明里

ちびビオランテ：沢城みゆき

ちびヘドラ：立木文彦

ちびミニラ：内田真礼

ちびガバラ：木村良平

ちびチタノ：木村昴

ちびガイガン：宮野真守

ちびJJ：小西克幸

ちびバトラ：水瀬いのり

＜STAFF＞

監督：新海岳人

キャラクターデザイン：坂崎千春

アニメーション制作：Pie in the sky

製作：東宝

TM & (C) TOHO

＜主題歌＞

主題歌： OKAMOT'S「あの日のMadness」（Sony Music Labels Inc.）

＜コピーライト＞TM & (C) TOHO

＜公式サイト＞https://chibigodzilla.jp/

＜YouTube＞

ちびゴジラ公式チャンネル https://www.youtube.com/@chibigodzi_official

＜公式X＞https://x.com/chibigodzi

＜公式Instagram＞https://www.instagram.com/chibigodzi_official/

＜公式TikTok＞https://www.tiktok.com/@chibigodzi

毎週水曜あさ7:05 テレ東系列「おはスタ」番組内にて放送中！

また、ちびゴジラ公式YouTubeチャンネルでも全話無料配信中！