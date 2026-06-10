ミッフィーのお誕生日を記念した期間限定ドリンクが新登場！ミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」がお届けするドリンクスタンド「フラワーミッフィー ジュースガーデン」にて6月12日(金)より発売
画像はイメージです
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ベネリック株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横山 武)の運営する、オランダの人気絵本ミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」がお届けするドリンクスタンド「フラワーミッフィー ジュースガーデン」では、2026年6月12日(金)より、期間限定のドリンクメニュー「フラワーミッフィー ブルームバースデードリンク」を提供いたします。また、同日よりレギュラーメニューとして「フラワーミッフィー 桃のごほうびサイダー」が登場いたします。
■「フラワーミッフィー ブルームバースデードリンク」について
人気のブルードレスを身にまとったミッフィーから着想を得た、爽やかな甘さのブルーライチ風味の乳酸菌サイダーです。ドリンクのアクセントにはグレープフルーツゼリーを合わせ、さっぱりとした飲み心地に仕上げました。トップにはホイップクリーム、ヨーグルトアイス、ブルーのお花のもなか、さらにアラザンをあしらい、華やかな見た目を演出。6月21日のミッフィーのお誕生日を記念した特別な一杯を、ぜひお楽しみください。
■「フラワーミッフィー 桃のごほうびサイダー」について
とろけるように濃厚な桃の甘みを爽やかなサイダーに閉じ込めた、初夏にもぴったりのレギュラーメニューです。コラーゲン入りの桃ゼリーを加え、ぷるんとした食感もお楽しみいただけます。桃の豊かな香りとシュワっと弾ける炭酸の爽快感が重なり合う、ぜいたくな味わいの一杯に仕上げました。暑い日に心ほどけるごほうびの一杯として、ぜひお楽しみください。
■期間限定メニュー詳細
メニュー名：フラワーミッフィー ブルームバースデードリンク
価 格 ：900円(税込)
発売日 ：2026年6月12日(金)
提供店舗 ：フラワーミッフィー 浅草店、フラワーミッフィー 天王寺ミオ店
備 考 ：テイクアウトのみのご提供です。
■レギュラーメニュー詳細
メニュー名：フラワーミッフィー 桃のごほうびサイダー
価 格 ：600円(税込)
発売日 ：2026年6月12日(金)
提供店舗 ：フラワーミッフィー 浅草店、フラワーミッフィー 天王寺ミオ店
備 考 ：テイクアウトのみのご提供です。
■フラワーミッフィーについて
オランダの人気絵本シリーズミッフィーのお花屋さん。女子心が弾むかわいいフラワーアレンジメントや、ここでしか買えないグッズなどを取り揃えています。ミッフィーのかわいらしいオリジナルドリンクをお楽しみいただける「フラワーミッフィー ジュースガーデン」も浅草店、大阪・天王寺ミオ店で展開しています。
公式サイト：https://benelic.com/flowermiffy/
X：https://x.com/FlowerMiffy
Instagram：https://www.instagram.com/flower_miffy_official/
フラワーミッフィー オンラインショップ：https://www.benelic-flower.com/
■既存店舗情報
店名：フラワーミッフィー サンシャインシティアルパ店
住所：東京都豊島区東池袋3-1 サンシャインシティアルパ1Ｆ
店名：フラワーミッフィー 浅草店
住所：東京都台東区雷門2-19-7 相磯ビル1F
※フラワーミッフィー ジュースガーデン併設
店名：フラワーミッフィー 天王寺ミオ店
住所：大阪府大阪市天王寺区悲田院町10-39 天王寺ミオ 本館6F
※フラワーミッフィー ジュースガーデン併設
店名：フラワーミッフィー ルクア大阪店
住所：大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア大阪 8F
Illustrations Dick Bruna (C) copyright Mercis bv,1953-2026 www.miffy.com