ミッフィーのお誕生日を記念した期間限定ドリンクが新登場！ミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」がお届けするドリンクスタンド「フラワーミッフィー ジュースガーデン」にて6月12日(金)より発売

ベネリック株式会社画像はイメージです画像はイメージです

ベネリック株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横山 武)の運営する、オランダの人気絵本ミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」がお届けするドリンクスタンド「フラワーミッフィー ジュースガーデン」では、2026年6月12日(金)より、期間限定のドリンクメニュー「フラワーミッフィー ブルームバースデードリンク」を提供いたします。また、同日よりレギュラーメニューとして「フラワーミッフィー 桃のごほうびサイダー」が登場いたします。

■「フラワーミッフィー ブルームバースデードリンク」について

人気のブルードレスを身にまとったミッフィーから着想を得た、爽やかな甘さのブルーライチ風味の乳酸菌サイダーです。ドリンクのアクセントにはグレープフルーツゼリーを合わせ、さっぱりとした飲み心地に仕上げました。トップにはホイップクリーム、ヨーグルトアイス、ブルーのお花のもなか、さらにアラザンをあしらい、華やかな見た目を演出。6月21日のミッフィーのお誕生日を記念した特別な一杯を、ぜひお楽しみください。

■「フラワーミッフィー 桃のごほうびサイダー」について

とろけるように濃厚な桃の甘みを爽やかなサイダーに閉じ込めた、初夏にもぴったりのレギュラーメニューです。コラーゲン入りの桃ゼリーを加え、ぷるんとした食感もお楽しみいただけます。桃の豊かな香りとシュワっと弾ける炭酸の爽快感が重なり合う、ぜいたくな味わいの一杯に仕上げました。暑い日に心ほどけるごほうびの一杯として、ぜひお楽しみください。

■期間限定メニュー詳細

メニュー名：フラワーミッフィー ブルームバースデードリンク

価 格 ：900円(税込)

発売日 ：2026年6月12日(金)

提供店舗 ：フラワーミッフィー 浅草店、フラワーミッフィー 天王寺ミオ店

備 考 ：テイクアウトのみのご提供です。

■レギュラーメニュー詳細

メニュー名：フラワーミッフィー 桃のごほうびサイダー

価 格 ：600円(税込)

発売日 ：2026年6月12日(金)

提供店舗 ：フラワーミッフィー 浅草店、フラワーミッフィー 天王寺ミオ店

備 考 ：テイクアウトのみのご提供です。

■フラワーミッフィーについて

オランダの人気絵本シリーズミッフィーのお花屋さん。女子心が弾むかわいいフラワーアレンジメントや、ここでしか買えないグッズなどを取り揃えています。ミッフィーのかわいらしいオリジナルドリンクをお楽しみいただける「フラワーミッフィー ジュースガーデン」も浅草店、大阪・天王寺ミオ店で展開しています。

公式サイト：https://benelic.com/flowermiffy/

X：https://x.com/FlowerMiffy

Instagram：https://www.instagram.com/flower_miffy_official/

フラワーミッフィー オンラインショップ：https://www.benelic-flower.com/

■既存店舗情報

店名：フラワーミッフィー サンシャインシティアルパ店

住所：東京都豊島区東池袋3-1 サンシャインシティアルパ1Ｆ

店名：フラワーミッフィー 浅草店

住所：東京都台東区雷門2-19-7 相磯ビル1F

※フラワーミッフィー ジュースガーデン併設

店名：フラワーミッフィー 天王寺ミオ店

住所：大阪府大阪市天王寺区悲田院町10-39 天王寺ミオ 本館6F

※フラワーミッフィー ジュースガーデン併設

店名：フラワーミッフィー ルクア大阪店

住所：大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア大阪 8F



Illustrations Dick Bruna (C) copyright Mercis bv,1953-2026 www.miffy.com