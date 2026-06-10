株式会社SORAMICHI、プレイド主催のカンファレンス「X DIVE（クロスダイブ）2026」に出展決定

株式会社SORAMICHI

株式会社SORAMICHI（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：川本 広二）は、株式会社プレイド（本社：東京都中央区、代表取締役 CEO：倉橋 健太）が主催する、変革のリーダーによる共創的対話から新しい価値を探索するカンファレンス「X DIVE（クロスダイブ）2026」に出展することをお知らせいたします。

本カンファレンスは、2026年7月9日（木）に東京ミッドタウンホールで開催され、「価値を創るデータとは何か」をテーマに、第一線で活躍する変革のリーダーが集い、共創的な対話を通じて、これからのデータ戦略と企業経営の在り方を探索します。

＜X DIVEについて＞

X DIVEは、変革のリーダーによる共創的対話から新しい価値を探索するカンファレンスです。昨年初開催し、想定を超える1,800名超（アーカイブ視聴含む）に参加いただきました。今回が第2回の開催となります。

・カンファレンス名：X DIVE 2026

・開催日時：2026年7月9日（木） 10:00-20:00（9:30開場）

・会場：東京ミッドタウン・ホール（東京都港区赤坂9-7-2）

・開催形式：現地会場限定開催 ※申込者限定アーカイブ配信あり

・対象者：企業変革の推進を担うCDXO / CDO / CIO / CMOなど

マーケティング、IT‧プロダクト部門、新規事業‧サービス開発などの部門に所属する方

・参加費用：無料（事前登録制）

・主催：株式会社プレイド

・参加登録はこちら：https://xdive.plaid.co.jp/2026/

＜SORAMICHIの出展について＞

SORAMICHIは、プロダクト視点で上流から下流まで一気通貫のマーケティング支援を提供しています。出展当日は、具体的な施策に落とし込める実践的なサポートもご用意しています。

11:20~は、弊社の酒井も登壇し、「顧客はなぜ「迷う」のか？保険検討体験の解像度を上げ続けるデータ活用術」についてお話しします。

・詳細：https://xdive.plaid.co.jp/2026/detail/03/

株式会社SORAMICHI

CXコンサルティング部 執行役員 酒井 宏平

2008年、東京ファイナンシャルプランナーズ（現山田コンサルティンググループ）に入社。大手金融機関の人材育成やコンテンツ開発に従事。2014年、ライフネット生命に入社。マーケティング戦略・UI/UX・データ分析を担当。様々なプロジェクトのPO・PMを歴任。現在は金融業界向けのUI/UX・データ分析・CRM/MA導入・CXコンサルティングに従事。国立有明工業高等専門学校建築学科卒

■SORAMICHIブース提供予定サポート：

・AIソリューション

・UI/UX改善アドバイス

・マーケティングまるごとBPO など

■こんな方におすすめ

・経営層・現場を問わず、企業変革に関心のある方

・BX／CX／DX／EXの最新事例や実践に触れたい方

・組織を横断した連携や、共通言語を模索している方

＜株式会社プレイド 会社概要＞

プレイドは「データによって人の価値を最大化する」をミッションに、データを起点に企業価値の最大化を支援する企業です。膨大な顧客行動をリアルタイムに解析するデータ基盤とその文脈（コンテクスト）までを構造化する技術をもとに、データ×AIのプロダクト群と専門人材による伴走を提供しています。企業の顧客中心経営の実現を支えることで、持続的な事業成長とその先にいる生活者一人ひとりへの価値創出に貢献します。

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 10F

設立：2011年10月

代表取締役 CEO：倉橋 健太

会社URL：https://plaid.co.jp/

＜株式会社SORAMICHI 会社概要＞

株式会社SORAMICHI（ソラミチ）は、企業変革を戦略立案から実行まで伴走するDXコンサルティング集団です。 豊富なコンサルティング経験をもとに、マーケティング・IT戦略を踏まえた目指すべき姿を描き、高度な専門性をもって、お客様の課題解決の為に最適なソリューションを提供し、実行まで伴走いたします。200名以上の専門性豊かな仲間とともに、DX事業（システムコンサルティング・自社サービス開発・システム開発）、デジタルマーケティング事業（インターネット広告・クリエイティブ制作）に加えて、ホテル・飲食事業なども幅広く手がけています。

所在地：〒100-0004 東京都港区新橋1-1-13 アーバンネット内幸町ビル 4F CROSSCOOP 新橋（受付 3F）

設立：2017年5月

代表取締役社長：川本 広二

会社URL：https://www.sora-michi.co.jp/