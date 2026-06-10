2026年6月の「人材採用動向レポート」を発表～新卒採用、マーケティング職の中途採用の最新トレンドを解説

株式会社日本人材ニュース社

人事専門誌「日本人材ニュース」を発行する株式会社日本人材ニュース社（東京都千代田区、代表取締役：吉越利成）は、企業の採用担当者向けに各業種・職種の最新採用動向をまとめた「人材採用動向レポート」の2026年6月分を3本発表しました。

「人材採用動向レポート」とは

幅広い業種や職種で人材獲得競争は激しさを増しており、採用を成功させるためには人材市場の動向を把握して的確な施策を講じることが欠かせません。そこで、企業の人材採用を支援する各分野のコンサルタントに最近の採用動向や採用を成功させるポイントなどをレポートしてもらう企画です。

◆2026年6月の採用動向レポートを紹介

【新卒採用】内定保持のまま本命を探し続ける「就活の長期化・複線化」が顕著

ジェイック 柳井田 彰 執行役員 First Career Division 事業部長

レポートはこちら：https://jinzainews.net/26812596/

【新卒採用】書類選考を廃止し、動画提出や即日対話形式へ切り替える事例が増加

キャリアマート 小林 弘樹 代表取締役

レポートはこちら：https://jinzainews.net/26812882/

【マーケティング職の中途採用】ハイスキル層の争奪と育成前提の採用拡大という二極化が進んでいる

ネオパートナーズ 鈴木 和征 取締役

レポートはこちら：https://jinzainews.net/26812592/

「採用動向レポート」に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。

日本人材ニュース編集部

電話番号：03-5211-4447

メールアドレス：info@jinzainews.com

株式会社日本人材ニュース社について

株式会社日本人材ニュース社は、大手・上場企業の人事部長向け専門誌「日本人材ニュース」の発行、および、企業人事に役立つWebメディア「日本人材ニュースONLINE」を運営をしています。



所在地：〒102-0093 東京都千代田区平河町1-5-15 VORT平河町6F

代表者：代表取締役 吉越利成

設立：2006年2月23日

事業内容：

人事部長向け専門誌「日本人材ニュース」（1989年創刊）の編集・発行

企業人事に役立つ情報メディア「日本人材ニュースONLINE」の運営、記事コンテンツの提供など

https://jinzainews.net/

「人材コンサルティング会社＆サービス ガイド100選 採用版」の編集・発行・運営

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「人事コンサルティング会社＆サービス ガイド100選 育成・組織開発版」の編集・発行・運営

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