夏休みは海と学びのリゾートステイ。自由研究にもおすすめ「ウニランプ作り体験」など3つの夏限定宿泊プランを販売【メルキュール和歌山串本リゾート＆スパ】

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社串本の海で採れたウニ殻や漂着物を使って、世界にひとつだけの「ウニランプ」作りを

太平洋を見下ろす高台に建つオールインクルーシブのリゾートホテル「メルキュール和歌山串本リゾート＆スパ」（和歌山県東牟婁郡串本町／総支配人：田中 一徳）は、夏休みの家族旅行におすすめの3つの宿泊プランを販売します。串本の海や自然について学びながらオリジナル作品づくりを楽しめる「ウニランプ作り体験プラン」をはじめ、夏の思い出づくりにぴったりな「手持ち花火付きプラン」、プール遊びをより気軽に楽しめる「うきわ＆ビーチボール付きプラン」を用意しました。さらに、夏季限定で営業するガーデンプールとあわせて、串本ならではの夏のリゾートステイをお楽しみいただけます。

プラン1：【夏休みの自由研究にも】串本の海を楽しく学ぶ！ウニランプ作り体験プラン

串本の自然に精通した地元ガイドのレクチャー（体験はホテル館内で実施）

串本の海で採れたウニ殻や貝殻、シーグラスなどを使い、世界にひとつだけの「ウニランプ」作りを体験いただけます。体験を案内するのは、串本の自然を知りつくした地元ガイド。黒潮が育む豊かな海の環境や生き物について、わかりやすく解説しながらクラフト体験を進めます。

使用する素材の多くは串本の海で採取されたもの。ものづくりを通じて自然の魅力や環境について学べるため、夏休みの自由研究にもおすすめです。体験はホテル館内で実施するため、天候や暑さを気にせず快適に楽しめます。完成した作品は旅の思い出としてお持ち帰りいただけます。

＜プラン概要＞

宿泊期間：2026年7月1日（水）～ 8月30日（日）※除外日あり

含まれるもの：ウニランプ作り体験（1室につき1作品）、1泊2日の宿泊、夕朝食ビュッフェ、

ラウンジ、ガーデンプール、温泉

詳細：https://mercure-wakayamakushimoto-resortandspa.jp/plan/seaurchinlamp/

対象：小学生以上（保護者同伴で参加ください）

※ウニ殻などの材料は、状況により種類が変わります。

※プラン販売期間中は、プール営業のない日もあります。

プラン2：【花火付き】リゾートで夏休みを遊びつくそう！手持ち花火付きプラン

夏休みの思い出づくりにぴったりな手持ち花火セット付きの宿泊プランです。昼はガーデンプールや館内施設で遊び、夜は家族や友人と一緒に花火を楽しみながら、夏ならではの特別な時間をお過ごしいただけます。

＜プラン概要＞

宿泊期間：2026年7月18日（土）～8月29日（土）

含まれるもの：手持ち花火セット（1室につき1セット35本入り）、1泊2日の宿泊、夕朝食ビュッ

フェ、ラウンジ、ガーデンプール、温泉

詳細： https://mercure-wakayamakushimoto-resortandspa.jp/plan/sparklers/

※バケツなど必要備品はホテルでご用意します。

※お子さまは必ず保護者同伴でご利用ください。

※指定の場所でのご利用となります（21:00まで）

※混雑時はお待ちいただく場合がございます。

※花火の持ち込みはできません。

プラン3：【うきわ＆ビーチボール付き】プールを満喫！お手軽夏休みステイ

プール遊びに欠かせない「うきわ」と「ビーチボール」が付いた宿泊プランです。荷物を減らして身軽に旅行を楽しみたいファミリーにおすすめ。特典のグッズはお持ち帰りいただけるため、旅行後も活用いただけます。

＜プラン概要＞

宿泊期間：2026年7月18日（土）～8月29日（土）

含まれるもの：うきわ＆ビーチボール各1点（1部屋につき1セット）、1泊2日の宿泊、夕朝食ビュッ

フェ、ラウンジ、ガーデンプール、温泉

詳細： https://mercure-wakayamakushimoto-resortandspa.jp/plan/poolgoods/

※商品デザインはホテルお任せとなります。

※うきわサイズは100cmとなります。

夏季限定営業 海を望むガーデンプール

ホテル1階 中庭にあるガーデンプールは、太平洋を望む開放的なロケーションが魅力です。大人用プールと水深約30cmの子ども用プールを備え、小さなお子さま連れでも安心してご利用いただけます。爽やかな南紀の風を感じながら、リゾートならではの滞在を楽しめます。

【営業期間】2026年7月4日（土）～9月13日（日）

【営業時間】午前 9:00～11:00 / 午後 13:00～17:30

【場所】ホテル1階 中庭

【詳細】https://mercure-wakayamakushimoto-resortandspa.jp/activities/pool/

※営業日・営業時間は時期により異なります。

※夏休み期間（7月19日～8月29日）以外は、土日祝日のみ営業となります。

※天候などにより営業内容を変更する場合があります。

オールインクルーシブで楽しむ、夕朝食ビュッフェ

開業2周年を迎えた2026年4月1日より、ビュッフェレストラン「Locavore（ロカボール）」では、Food & Beverageの新コンセプト「マルシェ」をイメージしたシグネチャーメニューの提供を開始しています。思わず足を止めたくなる「発見の楽しさ」、目の前で料理が仕上がるライブキッチンの「ワクワク感」、そして旅先ならではの「新鮮な体験」をお届けします。また、ローカルメニューも新メニューが登場し、和歌山県産ブランド牛「熊野牛」を使用した「熊野牛スパイシーカレー」はホテルおすすめの一品です。

※仕入れ状況などにより、メニュー内容が変更となる場合がございます。

「メルキュール和歌山串本リゾート＆スパ」とは

マルシェをイメージ熊野牛スパイシーカレー（ディナー）プルドポークベネディクト（朝食）

自然豊かな本州最南端の地、串本の高台に位置し、太平洋を一望するロケーション。沖合に広がる名勝・天然記念物「橋杭岩」の景観とともに、雄大な海の表情が楽しめます。温泉露天風呂からは朝日や星空を眺め、時間を忘れ、心地よいひと時を過ごせます。朝夕のビュッフェスタイルの食事をはじめ、夕食時やラウンジでのアルコールを含むドリンクは宿泊料金に含まれ、滞在中は自由に楽しむことができます。ラウンジでは、地元にゆかりのあるお菓子なども用意しています。また、ホテル隣接の町営総合グラウンドでは温暖な気候を活かしたスポーツイベントが盛んに開催されています。ダイビング・カヤック・釣りなど、串本の自然を体感できるマリンアクティビティも人気のエリアです。

【所在地】〒649-3510 和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台1184-10

【TEL】03-6627-4730（予約センター）

【アクセス】JR串本駅から無料送迎バスで約5分、または徒歩で約15分

【公式サイト】https://mercure-wakayamakushimoto-resortandspa.jp/

橋杭岩を臨む温泉露天風呂で海風を感じて海を臨むレストランで朝夕ビュッフェ朝食で南紀の郷土料理「鰹茶漬け」を提供■メルキュールについて

ローマ神話の旅の神、マーキュリーからインスピレーションを得たメルキュール ホテルは、1973年の創業以来、単に快適な眠りをご提供する場としてではなく、その地域の魅力を深く感じることができる、質の高いサービスを大切にしています。メルキュールは、リオ、パリ、バンコク、その他世界各地で「ディスカバー・ローカル」のプログラムを通じて、お客様にその土地ならではの体験をお届けしています。インテリアデザインからその地域の食文化や飲み物にいたるまで、その土地ならではのものに触れていただける空間、おもてなしをご用意しています。メルキュール ホテルは、都心、ビーチ、山あいなど、60カ国以上に1,000以上のホテルを展開しています。メルキュールは、110カ国以上で5,800以上の施設を展開する世界有数のホスピタリティグループであるアコーの一員であり、さまざまな特典、サービス、体験を提供する予約プラットフォーム兼ロイヤルティプログラムALL Accor（オール アコー）の参加ブランドです。

■アコーについて

フランス・パリを拠点とするアコーは、世界 110 カ以上で 5,800 を超えるホテルやレジデンス、10,000 を超えるレストラン、バー施設を展開し業界を牽引しているホスピタリティグループです。ラグジュアリーからエコノミーまで約 45 のホテルブランド、さらに Ennismore と共にライフスタイル分野にも手を広げるなど、業界で多様かつ完全に統合されたエコシステムを展開しております。ALL は、ホテルに滞在中そして滞在の枠を超えてアコーグループがお約束しているユニークな体験をメンバーに提供する予約プラットフォームおよびロイヤルティプログラムです。また、グループはビジネス倫理、責任あるツーリズム、持続可能な環境保護、コミュニティとのかかわり、多様性、包括性を通じて前向きな行動を推進することに焦点を当てています。 1967 年に設立されたアコーはフランスに本社を置き、米国のユーロネクストパリ証券取引所（ISIN コード：FR0000120404）および OTC 市場（証券コード：ACCYY）に上場しています。詳細については https://group.accor.com をご覧ください。

※2026年6月10日配信時点での情報です。

※写真はすべてイメージです。