“令和の歌姫”ののちゃん（村方乃々佳）NHK みんなのうた「愛されてパヤパヤ」本日より配信リリース＆MV公開！さらに豪華特典が当たるSNSダンスキャンペーンも同時スタート！

日本コロムビア株式会社

日本コロムビア株式会社は、2026年5月31日に8歳の誕生日を迎えたばかりの“令和の歌姫”ののちゃん（村方乃々佳）が歌唱する、NHK「みんなのうた」2026年6月・7月の新曲「愛されてパヤパヤ」を、本日2026年6月10日(水)より主要配信サービスにてリリース開始いたしました。

また、これに合わせて、ののちゃん本人が元気いっぱいに踊る「ののちゃんVer.」のミュージックビデオ（MV）を公式公開したほか、限定特典が抽選で当たるTikTokおよびInstagramリール連動型の「ダンスキャンペーン」を一斉にスタートすることをお知らせいたします。

■楽曲「愛されてパヤパヤ」について

本作は、これまで数々の著名なこどもの歌を手掛けてきた新沢としひこ氏が作詞・作曲を担当しました。

世界の中心でなくなっていく年頃ならではのリアルな葛藤や、初めて自分自身と向き合うことで気づく“自分のめんどくささ”など、8歳という「大人への一歩」をポップかつユーモアたっぷりに描いた楽曲です。

もやもやした言葉にできない気持ちを「パヤパヤ」というフレーズで表現し、印象的な歌詞「ちょっとめんどくさい」が深く耳に残る仕上がりとなっています。一方で、歌の後半にかけては、家族からの温かい愛情をたっぷりと感じられる展開が広がり、子どもだけでなく、世代を超えてあらゆる世代の方々に親しんでいただける名曲が誕生いたしました。

■ののちゃんVer. ミュージックビデオ（MV）本日解禁！

配信リリースと同時に公開された「愛されてパヤパヤ（ののちゃんVer.）」のミュージックビデオでは、8歳になったののちゃんが、カラフルなバックグラウンドの前でキュートでキャッチーなダンスを披露しています。

映像内では、パステルピンクやグリーン、ブルーの背景に合わせてくるくると表情を変えながら、歌詞にある「パヤパヤ」ポーズや、お茶目な表情をたっぷり収録。誰もが真似したくなるようなシンプルで印象的な振り付けが特徴で、見ているだけで笑顔になれる、元気いっぱいの映像作品に仕上がっています。

■「#ののちゃん愛されてパヤパヤ」ダンスキャンペーン開催！

MVの公開に合わせ、本日よりSNS（TikTok / Instagram）上でのダンスキャンペーンをスタートいたします。

ののちゃんのダンスを真似した動画を投稿していただいた方の中から、抽選でここでしか手に入らない特別なプレゼントを贈呈いたします。

【キャンペーン概要】

ののちゃん（村方乃々佳）がミュージックビデオで踊っている「愛されてパヤパヤ」のダンス動画を、TikTok、もしくは Instagram リールにて、ハッシュタグ「#ののちゃん愛されてパヤパヤ」をつけて動画を投稿しよう！

動画を投稿された方の中から、「ののちゃんねる」もしくは「コロムビアキッズ」アカウントよりリポスト（ Instagram はストーリーズでリポスト）させて頂きます。

また、動画を投稿された方の中から抽選でののちゃん（村方乃々佳）「サイン入りスペシャルスマホ壁紙」をプレゼントします！

みなさまからの素敵な投稿を沢山お待ちしています！

【対象サービス】

・TikTok

・Instagram（リール投稿）

【参加方法】

1.ののちゃんねる公式 TikTok ( ＠nonochannnel555 )とコロムビアキッズ

( @columbia_kids )をフォローする。

2.「愛されてパヤパヤ」公式音源を使用する。

3.ののちゃんねる公式アカウント( ＠nonochannnel555 )とコロムビアキッズ

( @columbia_kids )をメンションし、ハッシュタグ「#ののちゃん愛されてパヤパヤ」をつ

けて投稿すると応募完了！

【投稿期間】

2026/7/30 23：59 まで

【注意事項】

※権利が他社に帰属する映像や写真の投稿、公序良俗に反するものに関しては、対象外とさせていただきますのでご了承ください。

※必ずアカウントのフォローをお願いいたします。

※ダイレクトメッセージの送受信を可能な設定にしてください。

※鍵付きアカウントは鍵を外して「公開アカウント」設定にてご応募ください。

※参加の際の通信費はお客様のご負担となります。

■商品・配信詳細

楽曲タイトル：愛されてパヤパヤ

収録内容：Tr1. 愛されてパヤパヤ（NHKみんなのうた 6-7月放送）

Tr2. 愛されてパヤパヤ [ Instrumental ]

配信開始日 2026年6月10日(水)（本日より配信スタート）

品番 COKM-46570

アーティスト公式HP https://columbia.jp/artist-info/nonochan/

配信リンク一覧 https://nonoka.lnk.to/payapaya

■プロフィール

歌唱：ののちゃん（村方乃々佳）

2歳5か月で出場した「第35回童謡こどもの歌コンクール こども部門」にて、史上最年少で銀賞を受賞。

2021年5月、史上最年少童謡歌手として初のソロ・アルバムをリリースし、「アルバムをリリースした史上最年少ソロアーティスト」としてギネス世界記録(TM)に認定された。

2025年にはミュージカル『SPY×FAMILY』でアーニャ役を務めたほか、テレビやラジオ番組・雑誌へ多数出演。世界中に元気と笑顔を届ける“ちいさな令和の歌姫”として高い注目を集めている。

(撮影：Ikuru Tanaka)

作詞・作曲：新沢としひこ

シンガーソングライター。保育士として勤務した後、数多くのこどもの歌の作詞・作曲を手掛ける。

代表曲である「さよならぼくたちのようちえん」や「にじ」などは、全国の幼稚園・保育園、小学校などで歌い継がれている。