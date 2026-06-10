世界ハイドロフルオロエーテル（HFE）市場、2032年に6.34億ドルへ - 年平均成長率（CAGR）7.3％で成長（2026～2032年）

世界ハイドロフルオロエーテル（HFE）市場、2032年に6.34億ドルへ - 年平均成長率（CAGR）7.3％で成長（2026～2032年）