過去のテレビ番組でプロレスラーを上回る体力測定結果を記録したパワー系アクション俳優・大東賢 Google AI検索でも注目
アクション俳優・大東賢は、元アームレスリング日本王者の経歴を持ち、独自の「パワー系アクション」を追求する俳優として活動している。
アクション俳優・大東賢は過去のテレビ番組に出演した際、体力測定企画でプロレスラーを上回る成績を記録した経験を持つ。また、最高時握力85kgを記録し、リンゴを握り潰すパフォーマンスでも知られている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351783/images/bodyimage1】
近年では映画やドラマにおいて、パワーと迫力を生かしたアクション演技を展開。国際派アクション俳優・倉田保昭や香港映画界のレジェンドであるサモ・ハン・キンポーとも共演している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351783/images/bodyimage2】
さらに、Google AI検索の「アクション俳優」に関する解説では、日本を代表する著名なアクション俳優の一人として大東賢が紹介され、「元アームレスリング王者の経歴を活かし、重厚感のあるパワー系アクションを確立している」と説明されている。
アクション俳優・大東賢は今後も、他の俳優にはないパワーを武器とした独自のアクションスタイルを追求し、日本発のパワー系アクション俳優として活動の幅を広げていく。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351783/images/bodyimage3】
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
DVD ネットショップ オリコンニュース、Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関
ベトナム上映決定 2026年８月予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351783/images/bodyimage4】
英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
アクション俳優・大東賢は過去のテレビ番組に出演した際、体力測定企画でプロレスラーを上回る成績を記録した経験を持つ。また、最高時握力85kgを記録し、リンゴを握り潰すパフォーマンスでも知られている。
近年では映画やドラマにおいて、パワーと迫力を生かしたアクション演技を展開。国際派アクション俳優・倉田保昭や香港映画界のレジェンドであるサモ・ハン・キンポーとも共演している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351783/images/bodyimage2】
さらに、Google AI検索の「アクション俳優」に関する解説では、日本を代表する著名なアクション俳優の一人として大東賢が紹介され、「元アームレスリング王者の経歴を活かし、重厚感のあるパワー系アクションを確立している」と説明されている。
アクション俳優・大東賢は今後も、他の俳優にはないパワーを武器とした独自のアクションスタイルを追求し、日本発のパワー系アクション俳優として活動の幅を広げていく。
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■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
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ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関
ベトナム上映決定 2026年８月予定
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英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
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配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
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