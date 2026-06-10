明治と佐藤淑乃選手がサポート契約を締結 ～プロテインブランド「ザバス」がカラダづくりをサポート～

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、バレーボールの佐藤淑乃選手（マネジメント：株式会社ポニーキャニオン）と、プロテインブランド「ザバス」を活用し、食事やスポーツ栄養サプリメントの摂取に関する指導を通じて、カラダづくりをサポートするサポート契約を2026年4月1日に締結しました。

これまでザバスは、「記録を更新したい！勝利をつかみたい！」と願う、多くのトップアスリートのパフォーマンスアップを、45年以上にわたってサポートしてきました。当社は、「『食と健康』のプロフェッショナルとして、常に一歩先を行く価値を創り続ける」というグループ理念のもと、世界に挑み、今後、日本女子バレーボール界でさらなる活躍が期待される佐藤淑乃選手を、食と健康の分野でサポートしてまいります。

契約概要

「ザバス」を中心とした当社商品の提供に加え、カラダづくりとパフォーマンスアップを目指し、プロテインの摂取を中心としたスポーツ栄養サプリメントの摂取指導、食事環境の確認や改善提案など、食と健康の分野で総合的にサポートを行います。

佐藤淑乃選手のプロフィール

生年月日：2001年11月12日（24歳）

出身地：千葉県

身長：178㎝

出身校（チーム）：敬愛学園高等学校→筑波大学→NECレッドロケッツ川崎

所属： ヴェロバレー・ミラノ（2026-2027シーズン～）

ポジション：アウトサイドヒッター

＜主な経歴＞

2022年 日本代表初選出

FIVBバレーボールネーションズリーグ2022 出場

2022女子世界選手権 出場

2023年 FISUワールドユニバーシティゲームズ(2021/成都) 準優勝

第70回秩父宮妃賜杯全日本バレーボール大学女子選手権大会 優勝

2024年 NECレッドロケッツ川崎 入団

2024女子アジアクラブ選手権 優勝＆大会MVP

2025年 2024/25 大同生命SV.LEAGUE最優秀新人賞＆ベスト6（OH）

FIVBバレーボールネーションズリーグ2025 ベスト4

2025女子世界選手権 ベスト4

2026年 アジアチャンピオンズリーグ女子2026 優勝＆大会MVP

2025/26 大同生命SV.LEAGUE MVP＆ベスト6（OH）

契約締結にあたっての佐藤選手のコメント

「このたび、株式会社 明治様と契約させていただくことになりました。『ザバス』と出会ったのは大学生の時で、特に好きな『ザバス ホエイプロテイン100 リッチショコラ味』を今も毎日欠かさず飲んでいます。今後も自分が目指すカラダづくりやパフォーマンスにあった適切な商品を教えていただきながら、筋力やジャンプ力の強化を『ザバス』とともに行っていきたいと思います。目標は世界で負けないパフォーマンスを発揮し続け、五輪でメダルを獲得することです。引き続き応援よろしくお願いします。」

当社が継続して行うスポーツ界への栄養情報の普及

当社は、プロアスリートから学生アスリート、ジュニアアスリート、そして日常生活で運動をされる方まで、全てのスポーツパーソンの自己実現を応援しています。また、運動と栄養の両面から健康を支えるために、管理栄養士によるアスリートへの栄養指導のほか、全国で部活生に栄養セミナーを実施するなど、カラダづくりや健康に役立つ情報発信を行っています。さらに、各競技団体との連携による世代別トップチームへのサポートも展開し、蓄積したスポーツ栄養のノウハウをアスリートの競技力向上に役立てられるよう取り組んでいます。

「ザバス」のご紹介

1980年に発売し、多くのお客さまから支持されているプロテインブランドです。スポーツ現場で培った豊富な知見とエビデンスに基づいた商品の開発、設計が源となり、トップアスリートから部活生、スポーツジュニアまで、幅広いニーズにお応えし、展開しています。

＜佐藤選手使用商品＞

「ザバス ホエイプロテイン100 リッチショコラ味」