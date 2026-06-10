～“広告を感謝される体験に変える”新発想のメディアに注目集まる～

株式会社GenectBox（本社：東京都港区、代表取締役：長坂基史）が展開する無料ウォーターメディア「ADWATER（アドウォーター）」は、広告媒体検索プラットフォーム「アドクロ」の総合ランキングにおいて1位を獲得いたしました。 ADWATERは、広告動画を視聴することで無料のミネラルウォーターを受け取ることができる、新しい体験型広告メディアです。 今回のランキング獲得は、広告主、広告代理店、商業施設関係者など、多くの業界関係者から関心を集めた結果であり、「広告の新しいあり方」として注目が高まっています。 また現在ADWATERでは、商業施設や書店、エンターテインメント施設などを中心に設置場所の募集を進めています。

「広告は嫌われるもの」という常識への疑問

ADWATERの原点は、広告業界に対する一つの疑問でした。 動画広告はスキップされる。 バナー広告は閉じられる。 街中の広告も見向きもされない。 広告主は多額の費用を投じているにもかかわらず、多くの場合、ユーザーとの接点は一方通行です。 しかし本来、広告は新しい商品やサービスとの出会いを生み、企業の挑戦や価値を社会へ届ける重要な役割を担っています。 「広告を見ることそのものが価値になる仕組みは作れないだろうか。」 その発想からADWATERの構想はスタートしました。

広告を“感謝される体験”へ

https://adwater.co.jp

ADWATERでは、利用者が広告動画を視聴すると無料でミネラルウォーターを受け取ることができます。 従来の広告が、 広告を見る ↓ 情報を受け取る という関係だったのに対し、 ADWATERは、 広告を見る ↓ 無料で水がもらえる ↓ 利用者が喜ぶ ↓ 広告主への好感につながる という新しい体験を提供します。 私たちが目指しているのは、自販機を設置することではありません。 「広告を、感謝される体験に変えること」です。

FM大阪での紹介に続き、アドクロ総合ランキング1位へ

ADWATERは、FM大阪の情報番組「アサトク」にて紹介されました。 その後、広告媒体検索プラットフォーム「アドクロ」への掲載を開始。 広告主や広告代理店、商業施設運営企業などから多数の閲覧・問い合わせを獲得し、このたび総合ランキング1位を獲得いたしました。 私たちは、この結果を単なるランキングではなく、 「広告はもっとポジティブな存在になれる」 という考え方への共感が広がり始めた結果だと受け止めています。

ADWATERが目指す未来

https://bizpa.net/media/15107/

インターネット広告やデジタル広告が日常に溶け込んだ現在、広告はますます“見られにくい存在”になっています。 だからこそ私たちは、広告を無理に見せるのではなく、利用者が自然と受け入れたくなる体験を作りたいと考えています。 広告主にとってはブランド価値向上の機会に。 設置施設にとっては新たな収益機会に。 利用者にとっては無料で水が受け取れる嬉しい体験に。 ADWATERは、三者に価値を提供する新しい広告メディアを目指しています。

設置場所募集について

ADWATERでは現在、設置場所をご提供いただける企業・施設様を募集しております。 ADWATERは広告収益を活用し、利用者へ無料のミネラルウォーターを提供する新しい広告メディアです。 設置施設様には、 ・広告収益の還元 ・来館者満足度向上 ・話題性のあるコンテンツ導入 ・新たな収益機会の創出 などのメリットをご提供いたします。 現在、以下のような施設との協議を進めています。 商業施設 書店 家電量販店 映画館 アミューズメント施設 スポーツ施設 オフィスビル 観光施設 公共施設 「広告を見ると無料で水がもらえる」という新しい体験を、一緒に広げていただける設置パートナー様からのお問い合わせをお待ちしております。

【会社概要】 会社名：株式会社GenectBox 代表者：代表取締役 長坂基史 所在地：東京都港区南青山6-9-2 日興兒玉ビル3F サービス名：ADWATER 公式サイト：https://adwater.co.jp お問い合わせ：contact@adwater.co.jp