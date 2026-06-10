株式会社百鬼が運営するアクアリウムバー「Luminous Noir(ルミナスノワール)」は、2026年4月25日のグランドオープンから1か月を迎えました。名古屋・大須エリア唯一のアクアリウムバーとして、営業時間は22時から翌朝7時まで。大型水槽が醸し出す幻想的な雰囲気の中、仕事終わりの社会人や夜間勤務の方々へ、静寂と癒やしの空間を提供しています。





大型水槽のディスカス





■大須の夜に、静かに過ごせる場所を

名古屋を代表する観光地である大須は、日中は多くの人々で賑わいを見せますが、夜間は一転して穏やかな表情に変わります。深夜帯にゆっくりと過ごせる場所は限られており、特に夜遅くまで働く方々からは「仕事終わりに一息つける場所が少ない」という声が寄せられていました。Luminous Noir(ルミナスノワール)は、そうした声に応えるべく誕生しました。騒がしさや過度な演出を排し、水槽の光や魚たちの動きを眺めながら自然体で過ごせる場所を目指しています。忙しい日常の中で少しだけ立ち止まり、気持ちを切り替えられる、そんな穏やかなひとときを提案しています。





店内1

店内2





■幻想的な大型アクアリウムが演出する上質な空間

店内には、空間の象徴となる大型アクアリウムを設置しています。青く照らされた水槽の中を魚たちが泳ぐ様子は、一般的なバーとは一線を画す落ち着いた雰囲気を演出しています。全10席の店内は、お一人で静かに過ごしたい方から、ご友人やカップルでのご利用まで、幅広く対応できる規模感としています。また、カウンター席にはコンセントを完備し、利便性にも配慮しました。栄・錦エリアからタクシーで約5分という立地から、繁華街で働く方々にとっても立ち寄りやすい環境となっています。





店内3

店内4





■女性お一人でも、お酒を飲まない方でも。誰もが寛げる環境づくり

当店では、女性スタッフを中心とした店舗運営を行っています。夜間営業でありながら、女性お一人でも安心して立ち寄れる空間づくりを意識しており、仕事帰りや終電後などのご利用も増えています。また、アルコール以外にノンアルコールカクテルも豊富に取り揃えています。当店が目指すのは「飲酒を前提とした空間」ではなく、大型水槽を眺めながら会話を楽しんだり、一人の時間を慈しんだりする「場所」そのものの提供です。お車で来られる方や、お酒を飲まない方でも、それぞれのペースで過ごせる空間づくりを心がけています。





メニュー





■今後の展望

Luminous Noir(ルミナスノワール)は今後、「夜に飲む場所」という従来のバーの枠組みを超え、日常の延長線上で心地よく過ごせる「夜の居場所」としての価値を追求してまいります。仕事終わりのリフレッシュや大切な方との時間、デートなど、多様なシーンで選ばれる店舗を目指すとともに、お酒を飲む人も飲まない人も等しく癒やされる、大須の夜における新たな選択肢を提供してまいります。





また、2026年5月10日より、店舗メニューの一つとしてモーニングセットの提供も開始しております。ソフトドリンクと軽食を組み合わせたセットメニューを用意し、深夜から早朝にかけて利用されるお客様にも、よりゆったりとした時間を過ごしていただける環境づくりを進めております。





今後もLuminous Noirは、「お酒を飲む場所」だけではなく、「静かに過ごしたい時に思い出していただける場所」として、大須の新たな文化づくりに挑戦してまいります。Luminous Noir(ルミナスノワール)は今後、「夜に飲む場所」という従来のバーの枠組みを超え、日常の延長線上で心地よく過ごせる「夜の居場所」としての価値を追求してまいります。仕事終わりのリフレッシュや大切な方との時間、デートなど、多様なシーンで選ばれる店舗を目指すとともに、お酒を飲む人も飲まない人も等しく癒やされる、大須の夜における新たな選択肢を提供してまいります。





水槽2

モーニングメニュー





【店舗概要】

店舗名 ： Luminous Noir(ルミナスノワール)

所在地 ： 〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須2丁目27-34 6号

営業時間： 22：00～翌7：00(L.O.6：00)

席数 ： 10席

運営会社： 株式会社百鬼

社長 ： 黒鈴 イヴ