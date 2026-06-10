COZUCHIを運営するLAETOLI株式会社(代表取締役CEO：武藤 弥)と、COMMOSUSを運営する株式会社コモサス(代表取締役：加藤 義隆)は、両社代表が相互の顧問に就任したことをお知らせいたします。









【相互顧問就任の狙い】

このたび、両社代表が相互の会社に顧問として就任することにより、両社の事業体制のさらなる強化を図るとともに、広報・ブランディング領域をはじめとする事業活動に関する知見の共有および助言を通じて、対外的な発信力の向上および事業機会の拡大を目指してまいります。









【独立性と利益相反の防止について】

本取り組みは助言業務を目的としたものであり、各社のガバナンスと独立性を厳格に維持いたします。

各社の案件における投資・与信判断、商品設計については、引き続き各社がそれぞれ独立して行います。両社はそれぞれの経営体制のもと適切な情報管理と利益相反の防止を徹底し、投資家保護を最優先とした運営を行ってまいります。





今後も、各社の強みを活かした連携を通じて、より多くの投資家の皆様に安心してご利用いただけるサービスの提供と、業界全体の健全な発展に貢献してまいります。









■不動産投資クラウドファンディング COZUCHI

COZUCHIは、不動産特定共同事業法を活用した、不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。インターネットで簡単に、少額から不動産投資ができる投資手法です。

インターネットを通じて複数の投資家様から資金を募り、その資金を利用して不動産の取得・運用を行い、得られた利益を投資家様へ分配する仕組みとなっています。





URL： https://cozuchi.com/ja/









■私たちがCOZUCHIにかける想い

不動産から、新しいエコノミーをつくる。





日本の不動産市場は「定量的な評価」をもとに不動産価値を算出する慣習が根付いており、経年劣化などで価格が決まるといったような傾向があります。では古い建物に価値がないのか、綺麗な新しい建物だけが良い不動産なのか？私たちはそうは思いません。





紡がれている文化、そこに住む人々、そこで生まれるさまざまな活動。私たちは、こうした目に見えない定性的な価値に投資ができる仕組みを作ることで、文化を守り、人を育て、まちを健やかに発展させていきたいと思っています。





未来に残すべき価値をちゃんと残せるように、そして地域活性化と社会課題解決につながるように。利益と価値の共存。そんな社会の実現に向け、日々取り組んでまいります。









■運営会社 LAETOLI株式会社

所在地 ： 東京都港区北青山2-5-8 青山OM-SQUARE4F

代表者 ： 代表取締役CEO 武藤 弥

TEL ： 03-6721-1401

FAX ： 03-6721-1402

設立 ： 1999年5月20日

資本金 ： 1億円

事業内容： 不動産投資クラウドファンディング事業

URL ： https://laetoli.jp/