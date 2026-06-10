鳥取県北栄町の魅力を食を通じて発信する「道の駅ほうじょう」(所在地：鳥取県東伯郡北栄町、運営：株式会社ホシトリンク)では、2026年6月13日(土)から7月7日(火)まで、「ほうじょう スイカフェス」を開催します。





道の駅ほうじょう スイカフェスティバル





期間中は、大栄スイカを全国へお届けする送料キャンペーンも開催。今年は内容を拡充し、北海道・沖縄県・離島を含む全国一律料金で発送いたします。ご家族やご友人への贈り物としてもご利用いただけます。そのほか、スイカゲームやスイカの重さ当てクイズ(豪華賞品あり)など参加型イベントも実施。

さらに近隣の中学生や社会人団体による「青空吹奏楽祭」の開催や以前開催して大好評だった「マグロ解体ショー＆振る舞いマグロ」も実施！数量限定で捌きたてのマグロ丼も販売いたします。また、館内のスイーツショップでは、大栄スイカを丸ごと使用したパフェやスイカソフトなど、この時期限定のスイーツも登場します。

道の駅ほうじょうから、地域のみなさんと共に大栄スイカの魅力を全国へ発信します。





大栄スイカ！！送料一律キャンペーン2026





公式サイト： https://michinoeki-hojo.com









【全国へ鳥取県の魅力を届けよう！大栄スイカ！！送料一律キャンペーン2026 開催！】

鳥取県北栄町が誇る夏の宝「大栄スイカ」を、もっと多くの皆様へお届けしたい――。

道の駅ほうじょうでは、大好評の「大栄スイカ送料キャンペーン」の内容をさらにパワーアップして今年も開催いたします！





≪キャンペーン内容≫

■北海道・沖縄県・離島を除く全国

送料一律1,000円(税込)





■北海道・沖縄県・離島

送料一律1,500円(税込)





昨年は北海道・沖縄県・離島について「送料から1,000円引き」としておりましたが、今年はさらにお求めやすく、分かりやすい料金設定として「一律1,500円」に変更いたしました。

ご家族へ。

ご親族へ。

ご友人へ。

お世話になったあの方へ。

シャリっとした食感とあふれる果汁、抜群の甘さを誇る大栄スイカを贈ってみませんか？

全国トップクラスの品質を誇る北栄町自慢のブランドスイカを、この機会にぜひ全国へお届けください。

道の駅ほうじょうから全国へ「ほうじょうの宝」を真心込めて発送いたします。

皆様のご利用を心よりお待ちしております。





≪開催期間≫

2026年6月13日(土)～大栄スイカ販売終了まで









【地域の音色が道の駅に響く！！道の駅ほうじょう「青空吹奏楽祭」を開催！】

子どもたちの発表の場づくりと地域交流の活性化を目指して♪





青空吹奏楽祭





本イベントは、日頃から練習に励む子どもたちや地域団体の皆様へ発表の機会を提供するとともに、地域の皆様との交流を深めることを目的としております。

近年、少子化や部活動環境の変化により、地域の皆様が生演奏に触れる機会や、子どもたちが成果を発表する機会は減少傾向にあります。そこで道の駅ほうじょうでは、地域の交流拠点としての役割を果たすべく、音楽を通じた世代間交流の場を創出いたします。

当日は各団体が心を込めて練習した楽曲を披露し、ご来場いただくお客様に楽しんでいただくとともに、演奏者にとっても大きな達成感と成長につながる機会となることを目指しております。





≪演奏スケジュール≫

・2026年6月13日(土)13時～15時 終了予定

・北条中学校吹奏楽部 13時～

・中部ハートフルサウンド吹奏楽団 13時45分～

・湯梨浜中学校吹奏楽部 14時30分～





≪料金≫

参加費 無料





≪吹奏楽鑑賞者限定プレゼント≫

先着100名様にオリジナルうちわ＆スイカのお菓子の詰め合わせプレゼント





≪場所≫

すべり台横 芝生広場

※雨天中止とさせていただきます。









【農産物直売所でニコニコ市の開催！】

◆大人気 ニコニコ市

大人気のニコニコ市を開催します。昨今高騰している農産物を何と税込25円で販売。

おひとり様1品目5点までとさせていただいております。

数に限りがございますのでお早めにお買い求めくださいませ。





金額：税込25円 ※おひとり様1品目5点まで

日程：2026年6月20日(土)・21日(日)・27日(土)・28日(日)

2026年7月4日(土)・5日(日)

商品：トマト・きゅうり・玉ねぎ・ジャガイモ・にんじん

※入荷状況で商品が変更になる可能性がございます。予めご了承くださいませ。

※産地につきましては当日、店頭にてご確認ください。





◆トットリハレ晴れ市 初開催！！

金額：税込88円 ※おひとり様1品目1点まで

日程：2026年6月15日(月)～28日(日)

商品：キャベツ・ブロッコリー・大根





◆特売 ねばりっこネット(1kg)

一口で虜になってしまう「ねばりっこ」を毎日限定30名様に特別価格でご提供します。





金額 ：税込680円

日程 ：2026年6月13日～7月7日 毎日

限定数：毎日30袋限定 おひとり様一袋限り

商品 ：ねばりっこネット(1kg)





◆赤碕エリザベスメロン 大イベント

スタッフとトランプ3枚を引き合い、スタッフより出た目の合計が多ければ2玉ゲット！！もし負けても参加賞で1玉ゲット。

通常680円(税込) 勝っても負けてもお客様がお得なイベントです！！





参加費：税込500円

日程 ：2026年6月13日(土)～6月21日(日)

商品 ：赤碕エリザベスメロン





農産物直売所でニコニコ市





【豪快！！鳥取県産マグロの解体ショー(水揚げ状況で国産になる場合がございます)】

目の前で繰り広げられる迫力満点のマグロ解体ショー！

職人が豪快に捌く大きなマグロを、ぜひ間近でご覧ください。





先着100名様限定！振る舞いマグロ実施！

解体したばかりのマグロのお刺身を、先着100名様へ無料プレゼント！

※無くなり次第終了となります。





数量限定(100杯)販売！捌きたてマグロ丼(持ち帰り限定)1杯 500円(税込)





解体ショーで捌いたマグロをたっぷり使用した特製マグロ丼。もちもちの食感と濃厚な旨味をご堪能ください。

見て楽しい！食べて美味しい！

この日だけの特別企画をぜひお楽しみください。

皆様のご来店を心よりお待ちしております。

限定価格で買えなかった方にも通常価格で販売いたします。





≪当日スケジュール≫

・2026年6月14日(日)

・振る舞いマグロ引換券/マグロ丼500円引換券配布 12時～

・解体ショースタート 13時～

・マグロ丼 販売開始 14時30分～ 予定





鳥取県産マグロの解体ショー





【ねばりっこ食堂 夏の新メニュー！！】





ねばりっこスイカそば(冷)





スイカ、海鮮、そばのハーモニーを楽しめます





ねばりっこスイカそば





◆ねばりっこスイカそば(冷)

鳥取県産の小玉スイカを丸ごと使い、中にはスイカ、ねばりっこ、甘エビ、紅ズワイガニほぐし、いくらを使用した、夏の風物詩のスイカとそばが重なるハーモニーをご賞味ください。

価格 ：1,780円(税込)

アレルギー：そば、小麦、えび、かに、乳成分、山芋、いくら、大豆、さば









【ウォーターメロン×メロン 鳥取県産】

◆カットスイカ＆メロン

鳥取県産のスイカとメロンをカットしました。鳥取県のフルーツを一つのカップでお楽しみくださいませ。

価格：小サイズ100g 400円(税込)／中サイズ200g 800円(税込)

大サイズ 350g 1,280円(税込) 鳥取県産スイカを使用





カットスイカ＆メロン





【レシート3,000円毎で参加できる体験型イベント＆Wチャンス企画】

期間限定で「大栄スイカキャンペーン」を開催いたします。

期間中は、お子様から大人まで幅広い世代にお楽しみいただける「スイカゲーム」を実施。お買い上げレシート3,000円(税込)ごとに1回ご参加いただける体験型イベントとして、会場を盛り上げます。さらに、豪華景品が当たるWチャンス企画もご用意。お買い物のひとときをより一層お楽しみいただける特別なキャンペーンです。





■道の駅ほうじょうスイカゲーム参加企画

期間中、レシート3,000円毎に1回、「スイカゲーム」にご参加いただけます。

水槽の中に設置された3種類の果物の器にコインを落とし、入った器によってプレゼントが決定する参加型ゲームです。





・レモンをくりぬいた器(3,000円相当道の駅ほうじょうオリジナルらっきょたれシリーズ3点セット)

・メロンをくりぬいた器(1,000円相当道の駅ほうじょう限定 かにつゆ1本)

・スイカをくりぬいた器(200円相当道の駅ほうじょう限定さわやか梨のスイートポテト1個)

※器が状況によって変動します。どの器を狙うかはお客様次第。入った器に応じて異なる商品をプレゼントいたします。





道の駅ほうじょうスイカゲーム ※写真はイメージです。





■Wチャンス企画：巨大スイカ重さ当てクイズ

さらに、特別企画として「Wチャンス」も実施いたします。

会場にてご用意する巨大スイカを実際に持ち上げていただき、その重さを当てていただくクイズ企画です。見事、正解または最も近い重量を当てたお客様にはダイソンの掃除機をプレゼントいたします。





巨大スイカ重さ当てクイズ ※画像はイメージです





■実施期間

2026年6月13日～7月7日

各日9時15分～16時45分

※重さ当て発表の当選者は後日インスタグラムにて発表します









【砂とりどりスイーツからは、この時期限定のスイカメニューが新登場！】

砂とりどりスイーツでは、期間限定商品が登場！夏と言えばスイカ。地元のスイカを使った商品が登場！！今までのスイカ商品も絶賛発売中。





季節限定すいかスイーツ





◆丸ごとすいかパフェ ※要予約 2日前までのご予約をお願いしております

スイカを丸ごと使用した、見た目にもインパクト抜群の贅沢パフェです。器にもスイカを使い、スイカの果肉をはじめ、スイカゼリー、キウイ、みかんなど色とりどりのフルーツをたっぷりと盛り付けました。

ひとさじごとに異なる味わいと食感が楽しめる、夏限定の特別なスイーツです。見て楽しく、食べておいしい“丸ごとすいか体験”をぜひお楽しみください。

価格 ：4,500円(税込)

アレルギー：乳成分、小麦、キウイフルーツ、ゼラチン





丸ごとすいかパフェ ※要予約





◆すいかソフト

大人気のねばりっこソフトクリームとすいかが出会ってしまった一品。スイカのみずみずしい甘さとソフトクリームのハーモニーをお楽しみくださいませ。

価格 ：700円(税込)

アレルギー：乳成分、山芋





すいかソフト





◆ほどよいすいかソフト

人気の「ねばりっこソフトクリーム」と旬の大栄スイカがコラボレーション。みずみずしいスイカを1カット添えた、見た目にも涼やかな夏限定ソフトです。スイカの甘みとソフトクリームのコクが織りなすおいしさをご堪能ください。

価格 ：800円(税込)

アレルギー：乳成分、山芋





ほどよいすいかソフト





◆めっちゃすいかソフト

「ねばりっこソフトクリーム」と旬のスイカを大胆に組み合わせた、インパクトたっぷりの期間限定スイーツです。大きめにカットしたスイカをトッピングし、見た目にも味わいにも満足感のある一品に仕上げました。

スイカのジューシーな甘さとソフトクリームのコクが織りなすハーモニーをお楽しみください。おひとりで味わうのはもちろん、ご友人とシェアしながら夏のひとときをお楽しみいただけます。

価格 ：1,400円(税込)

アレルギー：乳成分、山芋





めっちゃすいかソフト





復刻

◆ちゃぷんとすいかシェイク

昨年大人気だったシェイクが再登場。見た目も鮮やか、食べてびっくり、リピーター続出の「ちゃぷんとすいかシェイク」が復活しました。昨年召し上がった方もまだ召し上がっていない方もぜひともご賞味くださいませ。

価格 ：750円(税込)

アレルギー：乳成分、小麦、山芋





ちゃぷんとすいかシェイク





【大人気のとりどりベーカリーからは期間限定商品がご好評につき延長！！】

◆しそまきらっきょうのキーマカレーパン

しそが香る甘酸っぱいしそまきらっきょうとピリ辛キーマレーが食欲をそそります。相性抜群、ご賞味あれ！

価格 ：450円(税込)

アレルギー：小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・りんご





しそまきらっきょうのキーマカレーパン





◆大山とりのバターチキンカレーパン

鳥取県の名峰「大山(だいせん)」の麓でそだった大山どりを使用。白バラ牛乳に一晩漬け込み仕上げたバターチキンカレーをたっぷり包み込んだカレーパン。

価格 ：380円(税込)

アレルギー：小麦・乳成分・卵・大豆・鶏肉・豚肉・りんご





大山とりのバターチキンカレーパン





■鳥取・北栄町の魅力をぎゅっと詰め込んだ体験型「食のテーマパーク」

当施設のコンセプトは、「～北栄町の豊かな自然と美味しさであなたに笑顔と元気をつなげたい～」。施設の北エリアには、北条砂丘と日本海の絶景を一望できるオートキャンプ場を整備。新たにオープンする南エリアには、契約農家さんから届く地元産の野菜や果物をはじめ、畜産物・水産物・各種加工品・お土産品に加え、手作り惣菜やお弁当などを取り揃えた物販コーナーを設置。カニや砂丘長いも「ねばりっこ」など地元特産品を使用した当駅オリジナルの土産品も多数展開します。また、店内およびテラス席を合わせて約100席を備えるレストランでは、カニや砂丘長いも「ねばりっこ」をメインに使用した、ここでしか味わえないユニークなグルメの数々をお楽しみいただけます。





道の駅ほうじょうの施設写真(4点)





【施設概要】

名称 ： 道の駅ほうじょう

所在地 ： (南エリア)鳥取県東伯郡北栄町国坂1525番地92

(北エリア)鳥取県東伯郡北栄町田井488番地1

面積 ： 約106,000m2(南エリア約18,000m2、

北エリア・オートキャンプ場含む約88,000m2)

延べ床 ： 駅舎1,658.70m2、付属棟275.91m2、バーベキュー棟92.74m2

建物構造 ： 木造一部鉄骨造平屋建て(駅舎)、鉄骨造平屋建て(付属棟)、

木造平屋建て(バーベキュー棟)

駐車台数 ： 普通車254台(うちハートフル7台、EV2台)／大型車36台 計290台

施設設備 ： トイレ、情報提供施設、休憩施設、授乳室、

地域振興施設(物販・飲食・キッズコーナー・オートキャンプ場)、

防災倉庫、非常用発電設備 ほか

営業時間 ： 9:00～17:00(物販コーナー)、

10:00～17:00(レストラン、LO 16:00)

公式サイト： https://michinoeki-hojo.com









【運営会社概要】

会社名 ： 株式会社ホシトリンク

代表者 ： 代表取締役 河越 敬仁

所在地 ： 鳥取県東伯郡北栄町松神6-2

事業内容 ： 道の駅「ほうじょう」の管理運営、観光土産品の開発・

製造・販売、工芸品・民芸品の加工販売、飲食店の経営、

地域商社事業 等

公式サイト： https://hoshitolink.com