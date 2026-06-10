株式会社コンテンツセブンは、公開から1周年を記念し、9日間限定で劇場上映されるNetflix映画「KPOP ガールズ！デーモン・ハンターズ」の公式グッズ特別劇場販売を実施することをお知らせします。 期間は2026年6月10日(水)～2026年6月18日(木)の9日間です。 期間限定、数量限定ですので、この機会にぜひお買い求めください。

Netflix映画「KPOP ガールズ！デーモン・ハンターズ」について

Netflix映画「KPOP ガールズ！デーモン・ハンターズ」は、表舞台では大人気のK-POPガールズグループとして活躍しながら、裏ではスタイリッシュに悪魔（デーモン）を退治するハンターとしての顔を持つ少女たちの活躍を描いたアクションファンタジー作品です。 キャッチーな楽曲と本格的なダンスパフォーマンス、そして大迫力の戦闘シーンが見事に融合したコンテンツが世界中の共感を呼び、Netflix史上最も観られた作品となりました。 今回の特別販売では日本や韓国など世界中でおこなわれているNetflix映画「KPOP ガールズ！デーモン・ハンターズ」のPOPUPで販売されているNetflix公式グッズを多数販売します。

特別劇場販売を行う館について

一部の上映館にて公式グッズの劇場販売を数量限定で行います。 【イオンシネマ】 シアタス調布/板橋/みなとみらい/港北ニュータウン/新百合ヶ丘/シアタス心斎橋/京都桂川/名古屋茶屋/むさし村山/座間/千葉ニュータウン/幕張新都心/高崎/新利府/江釣子/福島/新潟亀田インター/岡崎/茨木/岡山 【イオンシネマ以外】 ヒューマントラストシネマ渋谷/109シネマズプレミアム新宿/kino cinema新宿/池袋HUMAXシネマズ/ユナイテッドシネマアクアシティお台場/テアトル梅田/109シネマズHAT神戸/伏見ミリオン座/ユナイテッドシネマキャナルシティ13/ローソンユナイテッドシネマ札幌/立川シネマシティ