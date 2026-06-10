株式会社デコルテ（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：水間 寿也）が展開するウェディングフォトスタジオの専属フォトグラファー3名が、『第26回ゼクシィウエディングフォトコンテスト』において優秀賞を受賞いたしました。

■ 12作品中、3作品でデコルテが受賞！

株式会社リクルートが発行する結婚情報誌「ゼクシィ」で毎年開催される本コンテストは、全国から数多くの応募が集まります。第26回となる今回は、総応募数1,063枚の中から12作品が選出され、そのうち3作品で当社フォトグラファーが受賞いたしました。

■ 受賞者・作品一覧

◯優秀賞

児玉 陵（スタジオアクア横浜みなとみらい店・横浜駅前店） https://photo.decollte.co.jp/staffs/246

【審査コメント】 集合写真の撮影が済み歩き出した瞬間、強風で新郎の髪があおられ大爆笑。両家家族の個性が光る最高の笑顔を逃さず捉えた自然体フォトに「こんなふうに撮ってもらえたら絶対嬉しい」という声続出。 【受賞者コメント】 明るくパワフルなおふたりの前撮りに駆け付けてくれた両家ご家族さま。「全員でこの日を祝うんだ」という強い絆に感動しました。これからも新郎新婦さまと楽しみながら「心が動く瞬間」を撮り続けていきたいです。

◯優秀賞

渡邉 浩太（トップフォトグラファー） https://photo.decollte.co.jp/staffs/44

【審査コメント】 「愛猫と一緒に」と望んだ新郎新婦が巨大パネルを手作りし、遠近法撮影をリクエスト。あえてアナログで、手前のパネルと奥のふたり両方にピントを合わせた技が秀逸。「アイデアも完成度もすごい」と見事優秀賞に。 【受賞者コメント】 写真の可愛さと絶妙な面白さに現場は大爆笑。ズダくんへの愛とおふたりの遊び心が詰まった最高に楽しい撮影となりました。単なる記録でなく、新郎新婦さまの大切なものや感情を丁寧に撮り続けていきたいです。

◯優秀賞

佐藤 大地（スタジオアクア新宿店） https://photo.decollte.co.jp/staffs/544

【審査コメント】 衣裳もポーズもビシッと整えカメラを構えた瞬間、邪魔にならぬよう腰をかがめて通り過ぎる可愛い小学生の姿が。「おめでとう」の声が行き交う街の温かさと偶然のユーモアが融合した傑作フォト！ 【受賞者コメント】 横切っていく小学生におふたりもいい表情。夢中でシャッターを切りました。街の温かさや、明るく飾らないおふたりらしさが詰まったお気に入りの一枚で初のコンテスト入賞。嬉しくていろんな方に報告しました。

当社が運営する各フォトスタジオでは、フォトグラファーの指名制度を導入しております。今回受賞した3名はもちろん、全国に多数在籍する経験豊富なフォトグラファーの中から、おふたりの叶えたい世界観や雰囲気に合わせてご指名いただくことが可能です。

撮る結婚式について

デコルテは、「フォトウェディングの文化を日本に広めたい」という想いのもと、これまでに25万組以上のカップルの「撮る結婚式」をサポートしてまいりました。 「撮る結婚式」とは、結婚を迎えるおふたりが、結婚式をする・しないに関わらず、自分たちの好きな場所で思い出に残るウェディングフォトを撮影することです。撮る“結婚式”という言葉を使っているのは、写真のクオリティを追求するだけでなく、撮影自体も結婚式と同じようにかけがえのない時間になってほしいと考えているからです。 私たちはこれからも、結婚を迎えるおふたりのニーズとご要望に寄り添いながら、最先端のトレンドを取り入れ、最高のウェディングフォトを提供してまいります。

株式会社デコルテについて

会社名：株式会社デコルテ 代表者：水間 寿也 本社：兵庫県神戸市中央区加納町4丁目4番17号 ニッセイ三宮ビル12階 設立：2018年10月 事業内容：ウェディングフォトスタジオ、アニバーサリーフォトスタジオの運営 URL：https://www.decollte.co.jp/ ※持株会社の株式会社デコルテ・ホールディングスは、東京証券取引所グロース市場に上場しています。

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