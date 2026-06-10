株式会社ニーズウェル（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 松岡 元）は、2026年4月10日（金）に開催された「Japan IT Week 春 2026」において、RGS株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長 余澤 洋平、以下「RGS」）と共同登壇したカンファレンスに、約220名の来場者を迎え、多数の引合・ご相談をいただきましたので、お知らせします。

1. 開催結果について

本セッションでは、「テスト自動化ツールは“導入”より“活用”が9割～第三者検証の現場で見えた成功と失敗の分かれ道～」をテーマに、ツールベンダーであるRGS様と、第三者検証を担う当社がそれぞれの立場から、実際の支援現場で得られた知見をもとに、テスト自動化導入後に発生しやすい課題や、現場定着に向けた実践的なポイントについて解説しました。

当日は、製造業・情報サービス業を中心に約220名のお客様にご参加いただき、活発な意見交換や相談が行われました。中でも、テスト自動化ツールの活用・定着、品質保証体制の見直し、品質向上と効率化の両立、第三者検証活用に対する関心が高く、セッション終了後も、登壇者への個別相談が続いていました。

2．登壇者コメント

システム開発の高速化や品質要求の高度化などの市場動向を背景に、第三者検証やテスト自動化の活用を前向きに検討する企業が増える一方で、テスト自動化の運用定着や効果創出に課題を抱える企業も多く、実運用を見据えた支援ニーズが拡大しています。 今回の登壇でお話しした「なぜ定着しないのか」「どうすれば現場で活用できるのか」という私自身の経験や、参加者の皆さまとの活発な意見交換が、お客さまの課題解決の一助となり、次の具体的な一歩につながるきっかけになっていれば、大変うれしく思います。 また、ソフトウェアテスト分野における現場課題の大きさと第三者検証やテスト自動化に対する期待の高まりをあらためて実感したことで、お客さまの品質改善・業務効率化に貢献する、今まで以上に付加価値の高いサービスを提供していきたいという思いが強くなりました。

3．イベント概要

イベント Japan IT Week 春 2026 開催日 2026年4月10日（金） 会場 東京ビッグサイト 登壇テーマ テスト自動化ツールは“導入”より“活用”が9割 共同登壇 RGS株式会社、株式会社ニーズウェル 来場者数 約220名

4. ソフトウェアテストについて

AI駆動開発の台頭により、ソフトウェア開発のスピードは今後さらに加速すると同時に、テストフェーズにおける品質確認の重要性がますます高まっています。短期間での開発が求められる環境だからこそ、仕様との整合性や品質水準を適切に見極め、リリース前に課題を把握・是正するための検証体制が不可欠です。 当社は、第三者検証をはじめ、テスト計画策定、テスト設計・実行、テスト自動化支援、品質分析・改善提案など、ソフトウェアテストに関するさまざまなサービスの提供が可能です。お客さまの開発体制や課題に応じて最適な支援を行い、品質向上と開発効率の両立に貢献してまいります。

5．会社概要

https://www.needswell.com/service/software-test/

会社名：株式会社ニーズウェル 所在地：東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニ ガーデンコート13階 代表者：代表取締役社長 松岡 元 設立：1986年10月 URL： https://www.needswell.com/ 事業内容：ソフトウェアの開発・運用・保守、ソリューション製品の開発・販売・運用・保守 【報道関係資料】 IRニュース https://www.needswell.com/ir/news その他のお知らせ https://www.needswell.com/news/index 【製品・サービスについてのお問合せ先】営業部 sales@needswell.com ​050-5357-8344（直） 【ニュースリリースについてのお問合せ先】経営企画部 ir-contact@needswell.com