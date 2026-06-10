株式会社インフィニブレイン(本社：大阪市中央区、代表取締役：武山 英治)は、オンラインゲームプラットフォーム「DMM GAMES」( https://games.dmm.com/ )にて配信している、近未来くノ一ロールプレイングゲーム『対魔忍RPG』は、6月10日(水)より新たな特別ガチャ『傭兵参陣ガチャ』などのお知らせをいたします。 ▼公式サイト https://games.dmm.com/detail/taimanin_rpg/

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=Z_HUZ7sGfoQ

――――――――――――――――――――――― ▼ 傭兵参陣ガチャが初開催！ 開催期間 ：2026年6月10日 (水) 17:00 ～ 6月17日 (水) 10:59 期間中、『傭兵参陣ガチャ』を実施いたします。 SR排出率アップ！！また、DMMポイント版ガチャではピックアップユニットの排出確率が1.6％にアップ！ また、『傭兵参陣ガチャ』の開催を記念して、期間中、1日1回無料でガチャを引くことができます。 さらに、今回はマイレージが200に到達した時に、新SRユニット「四ッ谷 雷鬼」が手に入りますので、ぜひご利用ください！ ※1日1回無料ガチャではマイレージは獲得できません。

四ッ宮 雷鬼 時をかける対魔忍。若きアサギの元同僚。 霊遁の術“魂解”の使い手。 時鬼と呼ばれる全滅した特殊な鬼族の血をひいている。 時鬼は自在に時間移動できた種族（ブレインフレーヤーに近い）。 雷鬼はその力を稀に発現して本人の意思を無視してタイムリープしてしまう。

▼ 傭兵参陣ガチャを記念したお得なセットがショップに追加！ 販売期間 ：2026年6月10日 (水) 17:00 ～ 6月17日 (水) 10:59 「傭兵参陣ガチャ育成セット(超人)」や「スキルの書セット」、「傭兵参陣ガチャ記念ミニセット」など『傭兵参陣ガチャ』の開催を記念した期間限定セットが販売となります。 どれも回数限定でお得なセットとなっております。 ※詳細についてはショップの「おすすめ」ページをご確認ください。

その他、アップデートの詳細につきましては、ゲーム内の「お知らせ」をご確認ください。 ▼公式サイト https://games.dmm.com/detail/taimanin_rpg/ ▼公式X(Twitter)アカウント(@taimanin_rpg) https://x.com/taimanin_rpg ▼公式対魔忍RPGチャンネル https://www.youtube.com/channel/UClq3kKcD2Senp1tF5WsJVIw

注意事項 ・キャンペーン、イベントの仕様、日程については予告なく変更する場合があります。 ・本イベントは今後、再度開催する可能性があります。 ▼製品概要 タイトル ：対魔忍RPG プラットフォーム：DMM GAMES／DMM GAMESストア 権利表記 ：(C)2018 LILITH.ALL Rights reserved. ＜対応環境＞ Windows OS：Windows 11(64bit) 以上 【推奨ブラウザ】 Google Chrome(64bit) Microsoft Edge(Chromium版)(64bit) ※バージョン記載のないものは最新バージョンとなります。 ※上記は推奨環境となり、動作を保証するものではありません。 ※掲載内容は予告なく変更される場合があります。 ■会社概要 名称 ：株式会社インフィニブレイン 所在地 ：［大阪本社］ 〒542-0061 大阪市中央区安堂寺町2-3-5 第18松屋ビル8F ［東京支社］ 〒108-0014 東京都港区芝5-1-13 MAビル三田Ⅱ 2F 代表 ：代表取締役 武山 英治 事業内容：ゲーム・アニメの企画・販売、ゲームパブリッシング事業、 グッズの企画・開発・販売 URL ：https://www.infini-brain.co.jp/