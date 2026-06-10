【申込は6/15まで】“サステナブル”に進化を遂げたピッチ宿泊体験！「アントラーズスタジアムキャンプ2026 supported by JA共済連茨城」開催～地元の恵みを味わい未来へつながる2日間～

株式会社鹿島アントラーズFC

6月27日（土）から6月28日（日）の2日間、メルカリスタジアムのピッチで宿泊体験ができる特別イベント「アントラーズスタジアムキャンプ2026 supported by JA共済連茨城」を開催いたします。

現在、参加申込を受付中ですが、応募締切が【2026年6月15日（月）23:59】と迫ってまいりました。

(C)KASHIMA ANTLERS

2018年の初開催から数えて今回で6回目を迎え、毎回多くの方にご好評いただいている本企画。この夏は、「地元の恵みを味わい、未来へつながるサステナキャンプ」をテーマにプログラムを大幅リニューアルします。スタジアムという非日常空間でのキャンプのワクワク感はそのままに、家族や友人で協力して行う様々なアクティビティを通じて、楽しみながら自然とサステナビリティ（持続可能性）について学び、アクションを起こせる充実の2日間をご用意しました。



普段は入ることのできないスタジアムのピッチで最高の思い出を作りながら、地球や地域にちょっと「いいこと」ができる。そんな新しいスタイルのキャンプにぜひご参加ください！

イベント概要

【地元の恵みを味わい尽くす！「茨城県産サステナブルBBQ」】

JA共済連茨城のご協力のもと、夕食は、地元・茨城県の農家の方々が大切に育てた「有機野菜」や、形が不揃いなだけで美味しく食べられる「規格外野菜」をふんだんに使った特製バーベキュー！美味しく食べることで、自然とフードロス削減や地産地消につながります。

(C)KASHIMA ANTLERS

【スタジアム発の「エコアイテム」を実際に使ってみよう！】

BBQのお食事の際には、アントラーズのホームゲームでおなじみの環境に優しいアイテムをご用意します。



■Green Planet(R)製カトラリー：

100%植物由来で、自然に還る地球に優しいスプーンやフォークです。



■はがせるカップ：

使い終わったら内側のフィルムを「ペリッ」と剥がすだけ！洗わずにそのまま紙資源としてリサイクルできる、画期的なカップを実際に体験できます。

(C)KASHIMA ANTLERS

【楽しく学べる！気候変動アクションと地元茨城のエコな仕組み】

アントラーズが取り組んでいる気候変動アクションを楽しく分かりやすく体験・解説いただきます。

さらに、地元・茨城の身近なエコの事例として「らぽっぽ なめがたファーマーズヴィレッジ」で行われている芋の残渣（残りかす）を無駄なく肥料等に生まれ変わらせる「再資源化」の仕組みなどもご紹介し、身近なところから始まるエコの輪を親子で楽しく学べます。

※プログラム内容は変更になる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

日時

2026年6月27日（土）13:00～6月28日（日）13:00（予定）

※雨天決行です（荒天時は中止となる場合があります）。※雨天時はプログラム内容が変更となる場合があります。※ご応募多数の場合は抽選となりますのでご了承ください。

会場

メルカリスタジアム（茨城県鹿嶋市神向寺26-2）

駐車場

スタジアム正面駐車場をご利用ください。

定員

44組（2～4名／最大176名）

※1組2名からのご利用で、18歳以上の方1名の参加が必須となります。

※18歳未満のみで構成されるグループは参加不可となります。



・大人1名 ：17,600円（税込）

・子ども1名 ： 8,800円（税込）

・テント代1組：13,200円（税込）

■料金早見表（税込、テント代含む）

お申し込み期間

[表: https://prtimes.jp/data/corp/87317/table/277_1_de9bcbbcaeeded06baf643d6aee1eb69.jpg?v=202606101251 ]

2026年6月4日（木）17:00 ～ 2026年6月15日（月）23:59

※応募多数の場合は、抽選となりますので、あらかじめご了承ください。

お申込み方法

下記申し込みフォームよりお申込みください。

お問い合わせ先

お申込みはこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5ABfap_VFCjTMB_I1cXNmY02r4OktQKy0yFfxLC8lzhHSQQ/viewform?usp=header

カシマスポーツセンター 0299-83-1600