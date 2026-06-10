TIAD, AUTOGRAPH COLLECTION　3周年特別企画

株式会社日本セレモニー

「TIAD, オートグラフ コレクション」（所在地：名古屋市中区栄5-15-19、総支配人：中田匡彦、以下 TIAD）は、「お客様の明日が変わるホテル」をコンセプトに、2023年7月に国内４番目のマリオット・オートグラフ コレクションホテルとして開業、本年7月1日に3周年を迎えます。

TIADでは皆様への感謝の気持ちを込めて、7～8月の2か月間、3周年を記念した特別企画をご用意いたしました。

■ご朝食・3,333円ホテルクレジット付きご宿泊プラン

3,333円分のホテルクレジットとご朝食をお付けした、特別宿泊プラン。3周年の「3」にかけて、通常よりお得に館内でのご滞在をお愉しみいただけます。自然と都心が調和するTIADならではの空間で、上質なくつろぎのひとときをお届けいたします。

ご予約受付： ～2026年8月15日まで

ご宿泊期間： ～2026年8月31日まで

※料金は客室タイプ・日付により異なります

■【7月1日(水)限定】 TIADオリジナルラベル「枡ソルト」プレゼント

日頃の感謝の気持ちを込めて、3周年当日の7月1日(水)にご宿泊のお客様限定で、TIAD オリジナルラベル「枡ソルト」をプレゼントいたします。Math Salt（マスソルト）はバスソルトと枡の素材であるひのきの香りと効能の相性の良さを応用したバスアイテムです。ひのきとアロマの香りを全身で受けながら、心身ともに満たされる寛ぎのひとときをお過ごしください。

ご宿泊のご予約・お問い合わせ

TEL: 052-252-2288 / 0120-39-0011

Email： reservation@hotel-tiad.com

公式サイト： https://hotel-tiad.com/

■【7月3日（金）】 TIAD 3rd Anniversary Music Event

DJ「ONE QUESTION」公式インスタグラム： @ｄｊ.1question.official

開業3周年を記念して、7月3日に、一夜限りの音楽イベントを開催します。TIAD3階「TIAD HALL & Terrace」にて国内外のラグジュアリーシーンで音楽演出を手掛けるDJ「ONE QUESTION」のDJパフォーマンスとともにプレミアムなフライデーナイトをお届けします。当日は、ホテル特製のフィンガーフードとシャンパンフリーフローをご用意。さらに、3周年の感謝を込めたご来場特典として、TIADのスイートルームでもバスアメニティを使用している英国のフレグランスブランド「モルトンブラウン」より、スイートルームと同じ“ジンジャーリリー”の香りのハンドクリーム（40ｍｌ）を、お越しいただいた方全員にプレゼントいたします。また、ホテルの無料宿泊券や限定ギフトなど、豪華賞品が当たる抽選会も実施いたします。洗練された音楽、美食、ここでしか味わえない感性を刺激する大人のひと時をお過ごしください。

7月3日音楽イベントのご予約は二次元コード、お電話、Eメールで承ります

TEL: 052-212-5888 （10時～22時）

Email： restaurant-rsv@hotel-tiad.com

■【7月11日（土）】 TIAD 3rd Anniversary SPECIAL DINNER with APICIUS

東京有楽町にある老舗グランメゾン「アピシウス」よりヘッドシェフ森山順一氏とシェフソムリエ情野博之氏、シェフパティシエ上原孝之氏を招いての一夜限りのスペシャルディナーです。

2023年7月にTIADが開業して以来、毎年コラボレーションを重ねご好評をいただき、今回で3度目の開催を迎えます。Table For Tomorrowヘッドシェフの南谷勇志とソムリエの末松洋祐とともに、アピシウス監修の特別メニューをお届けいたします。

TIADからは「Table For Tomorrow」ヘッドシェフの南谷と、ソムリエの末松がおもてなしいたします。3周年の感謝の気持ちを込めて、唯一無二のディナータイムお届けいたします。

レストランご予約・お問い合わせ

TEL: 052-212-5888（10時～22時）

Email： restaurant-rsv@hotel-tiad.com

公式サイト： https://hotel-tiad.com/

■その他館内イベント・最新情報

七夕装飾 ホテル５Fロビー（6月23日～7月12日まで予定)

願い事を綴った短冊を笹にお結びいただき、夏のひとときをお愉しみください。後日、TIADのある矢場町の地名の由来となった尾張徳川家矢場ゆかりの三輪神社でのお焚き上げをいたします。

（※写真は2025年のものです）

【新商品】TIADオリジナルジェラート（全3種）

夏にぴったりな「TIADオリジナルジェラート」の販売を開始いたしました。

TIAD1階「ｌa boutique de TIAD」にて販売中です（販売終了時期は順次ご案内予定）。

フレーバー全3種

・ストロベリー

・アルフォンソ マンゴー

・マイヤー レモン

価格: 各550円（税込）

STRAWBERRYALPHONSO MANGOMEYER LEMON

TIAD, AUTOGRAPH COLLECTIONについて

名古屋初のラグジュアリーホテルとして街の価値を高めることに貢献すべく誕生した「TIAD, オートグラフ コレクション」は、世界の賓客をお迎えするにふさわしい美しさとライフスタイルホテルの軽やかさを併せ持つ新しい時代のホテルです。

2024、2025年と2年連続でミシュランガイドのホテルセレクション「1ミシュランキー」を獲得、2024年にはSDGsを実践する国内宿泊施設の国際認証「Sakura Quality An ESG Practice」において『4御衣黄（ぎょいこう）ザクラ』を取得しております。

また、名古屋市の中心栄の矢場町駅から徒歩1分という好立地に位置し、目の前には久屋大通公園の豊かな自然が広がり、その緑や光や風と共生するようデザインされた空間が評価され、「2024グッドデザイン賞」を受賞いたしました。

2024年度マリオット顧客満足度調査においても、日本国内のマリオット・プレミアムカテゴリーホテルで第3位に選ばれております。

TIADは、訪れたゲストに至上の寛ぎをお約束いたします。

【HOTEL WEBサイト】 https://hotel-tiad.com/

【HOTEL Instagram】 https://www.instagram.com/hotel_tiad/

オートグラフ コレクションについて

上質さとユニークさを特徴とする「オートグラフ コレクション」は、マリオット・ブランドの中でもプレミアム・カテゴリーの最上位に位置づけられ、ディスティンクティブプレミアムホテルとして50以上の国と地域で展開されています。TIADは世界で３０７番目（国内４番目、東海地区初）のオートグラフ コレクションです。画一的なサービスではなく滞在そのものをユニークな体験と捉えるニーズの拡大に伴い、同ブランドへの注目は急速に高まっています。