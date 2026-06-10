鎌倉彫金工房、東京初出店となる「鎌倉彫金工房 東京蔵前」を　2026年8月3日にオープン

株式会社鎌倉彫金工房

手作り結婚指輪・婚約指輪の株式会社鎌倉彫金工房（所在地：神奈川県鎌倉市、代表取締役社長：嶋崎真也、以下「鎌倉彫金工房」）は、2026年8月3日（月）、東京都台東区駒形に新店舗「鎌倉彫金工房 東京蔵前」をオープンいたします。

鎌倉彫金工房は、「作る時間も、大切な宝物。」をコンセプトに、お客様自身の手で結婚指輪・婚約指輪を制作できる工房として、これまで鎌倉・横浜・大阪の3拠点でサービスを展開してまいりました。

年間2万本以上の指輪制作をサポートしてきた実績とノウハウを活かし、このたび東京初出店となる「東京蔵前店」をオープンいたします。ものづくり文化が息づく蔵前の地で、より多くのお客様へ特別な指輪作り体験を提供してまいります。

東京初出店の地は、ものづくりの街「蔵前」

新店舗が誕生するのは、東京都台東区駒形に位置する蔵前・浅草エリアです。

蔵前は古くから玩具や文房具、革製品などの問屋や工房が集まる「ものづくりの街」として発展してきました。近年では、リノベーションされた倉庫やアトリエ、個性豊かなショップやカフェが立ち並び、伝統と新しい感性が共存するエリアとして注目を集めています。

職人文化が根付くこの街は、「世界にひとつだけの結婚指輪・婚約指輪を手作りする」という体験にふさわしいロケーションです。また、隅田川沿いの散策やカフェ巡りも楽しめることから、指輪制作の前後も想い出に残るデートをお楽しみいただけます。

東京蔵前店でも変わらない手作り体験を提供

東京蔵前店でも、鎌倉彫金工房が大切にしてきた手作り指輪体験をご提供いたします。

・世界にひとつだけの指輪を、お二人の手で

鎌倉彫金工房では、金属の棒材からお客様ご自身の手で指輪を制作していただきます。

お互いの指輪を作り合ったり、一緒に工程を進めたりする時間は、完成した指輪とともにお二人のかけがえのない想い出になります。

素材やデザイン、仕上げ方法を自由に組み合わせながら、お二人だけの特別なリングをお作りいただけます。

・初めての方でも安心のサポート体制

制作当日は、職人がお客様一人ひとりに寄り添いながらサポートいたします。

難しい工程や仕上げ作業は職人がフォローするため、ものづくりが初めての方でも安心して制作を楽しんでいただけます。

また、制作後もサイズ直しやクリーニングなどのアフターケアをご用意し、末永くご愛用いただける体制を整えています。

オープン記念キャンペーンを開催

東京蔵前店のオープンを記念し、期間限定の特別キャンペーンを実施いたします。

■キャンペーン概要

対象期間：2026年8月3日（月）～2026年9月30日（水）

対象店舗：鎌倉彫金工房 東京蔵前

対象メニュー：

・手作り結婚指輪コース

・手作り婚約指輪コース

・手作り結婚指輪・婚約指輪コース（3本制作）

■特典内容

＜特典１.：割引＞

・15％OFF：手作り結婚指輪・婚約指輪コース（3本制作）

・10％OFF：手作り結婚指輪コース／手作り婚約指輪コース

＜特典２.：プレゼント＞

オリジナルリングケース（丸・3,300円／角・4,500円）を1点プレゼント

対象コースをご利用のお客様へ、リングの保管に便利なオリジナルリングケースを1つプレゼントいたします。

東京蔵前店 概要

店舗名：鎌倉彫金工房 東京蔵前

オープン日：2026年8月3日（月）

所在地：〒111-0043 東京都台東区駒形1丁目4-19

アクセス：

・都営浅草線「浅草駅」A1出口より徒歩4分

・都営大江戸線「蔵前駅」A6出口より徒歩4分

営業時間：10:00～18:00

定休日：火曜日・木曜日

電話番号：0467-55-9388（鎌倉本店直通）

※東京蔵前店は開店準備期間中のため、鎌倉本店にてお問い合わせを承ります。（恐れ入りますが、お電話の際は「蔵前店への問い合わせ」とお伝えくださいませ。）

メールアドレス：info@kuramae-chokin.com

■鎌倉彫金工房 店舗一覧

・鎌倉彫金工房 本店

住所：神奈川県鎌倉市御成町14-29 （鎌倉駅より徒歩3分）

TEL：0467-55-9388

営業時間：9:30～17:30(水曜定休)

・鎌倉彫金工房 横浜元町

住所：神奈川県横浜市中区元町4丁目163-3 2F（元町・中華街駅より徒歩5分）

TEL：045-264-8998

営業時間：10:00～18:00(水曜定休)

・鎌倉彫金工房 東京蔵前 ※2026年8月3日オープン予定

住所：東京都台東区駒形1丁目4-19（都営大江戸線「蔵前駅」A6出口より徒歩4分）

TEL：0467-55-9388（鎌倉本店直通）

※東京蔵前店は開店準備期間中のため、鎌倉本店にてお問い合わせを承ります。（恐れ入りますが、お電話の際は「蔵前店への問い合わせ」とお伝えくださいませ。）

営業時間：10:00～18:00(火曜・木曜定休)

・鎌倉彫金工房 大阪中崎町

住所：大阪市北区中崎2丁目6-19 （中崎町駅より徒歩4分）

TEL：06-6450-8819

営業時間：10:00～18:00(水曜・金曜定休)

■鎌倉彫金工房について

鎌倉彫金工房は、結婚指輪・婚約指輪が手作りできる工房です。伝統的な「鍛造（たんぞう）法」により、お客様自身の手で金属の棒から指輪を形作る過程を体験。「作る時間も、大切な宝物。」をコンセプトに、「手作りの楽しさをお伝えしたい」という想いで、集中して作業に没頭するひとときや、完成品を手にした際の感動をお届けしています。

2015年の開業以来、結婚指輪をお二人で作られるカップルや、大切な人へのサプライズとしてお一人で制作される方など、多くのお客様に選ばれ、2019年には「鎌倉彫金工房 横浜元町」、2024年11月には「鎌倉彫金工房 大阪中崎町」をオープン。全国3店舗でお客様をお迎えしています。さらに2026年8月には、東京初出店となる「鎌倉彫金工房 東京蔵前」のオープンを予定しており、より多くのお客様へ手作り指輪の魅力をお届けしてまいります。

会社名：株式会社鎌倉彫金工房

所在地：〒248-0012 神奈川県鎌倉市御成町14-29

設立：2015年

代表者：代表取締役社長 嶋崎真也

従業員数：44人

HP：https://kamakura-chokin.com