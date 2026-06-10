中学校給食配送トラック「ハピネスアート号」運行開始！　　　　【株式会社コープムービング】

株式会社コープムービング

2025年9月、地域の障がいのある方々から「わたしのすきなもの」をテーマにイラストを募集し、生活協同組合コープこうべと株式会社コープムービング共同で開催した「ハピネスアート・コンテスト」。

その作品を地域のみなさまに広くご覧いただくため、このたび神戸市中学校給食の配送トラックの架装部分に、入賞作品12点のデザインラッピングを施しました。

2026年4月13日 ハピネスアート号 運行式

ハピネスアート号と名付けられたこの車両は2026年4月の新学期を皮切りに、2029年3月までの

3年間、神戸市西区の7校の中学校へ週替わりで給食と笑顔をお届けします。

ハピネスアート号を見かけた際はぜひ、トラックを彩る素敵な作品の数々をご覧ください。

～本取り組みは株式会社コープムービングのSDGs推進の一環として、

環境啓発や地域貢献に寄与するプロジェクトの広報を目的に実施しています～