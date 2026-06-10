AIコアを内蔵したAIゲーミングルーター「ROG Rapture GT-BE19000AI」を2026年6月12日より発売開始

ASUS JAPAN株式会社

ASUS JAPAN株式会社は、ゲーミングブランドRepublic of Gamers（ROG）より、AIコアを内蔵したゲーミングルーター「ROG Rapture GT-BE19000AI」を2026年6月12日（金）より順次全国の家電量販店およびECサイトにて発売を開始いたします。

本製品は、専用AIコアとクアッドコアCPUを搭載し、ネットワークの安定性とパフォーマンスを自動最適化。DockerエンジンによるスマートホームやエッジAI対応、WiFi 7による最大19Gbpsの超高速通信により、ゲーミング・配信・スマートホーム環境を次世代へと進化させます。

【製品特徴】

- AIコア搭載による高度ネットワーク最適化本製品は、組み込みAIコアを搭載し、従来のルーターでは処理できなかったトラフィック最適化・リアルタイム制御を可能にします。ゲーム中・配信中・多数デバイス接続時も、ネットワークの安定性を高めます。- Dockerエンジン統合によるスマートホーム・エッジAI対応ルーター上でコンテナアプリケーションを直接稼働できるDocker Engineを搭載。ホームオートメーション／AIサービス／IoT管理などをPCやサーバーを別途用意せずに実現できます。- WiFi 7対応・最大19Gbps・有線31Gbpsクラストライバンド方式（2.4GHz／5GHz／6GHz）＋4096-QAM／320MHzチャネルで最大19Gbpsの無線通信を実現。さらに、10G×2・2.5G×4の有線ポートで最大31Gbpsのネットワーク容量を誇ります。- 高度冷却設計・ゲーミング向け機能群30 %増厚アルミプレートとナノカーボンコーティングにより、前世代機比で放熱性能を18 %向上させています。また、ゲストネットワークPro、AiProtectionなど、家庭用でも高度なネットワーク管理・セキュリティを実現しています。

製品詳細：https://rog.asus.com/jp/networking/rog-rapture-gt-be19000ai/(https://rog.asus.com/jp/networking/rog-rapture-gt-be19000ai/?utm_source=pr&utm_medium=link)

Republic of Gamers（ROG）について

ASUSのゲーミング向けブランドRepublic of Gamers（ROG）は様々な製品が存在し、PCはもちろん、ヘッドセット・モニター・イヤフォンなど、すべてのゲーミングソリューションを持っています。ROGはその読み方の通り、「ゲーマー共和国を作る、ゲームが好きな方で集まって、楽しい国を作ろう」という考えのもと、名づけられました。ROGが追求する革新的な技術と、「Start with People：人を中心に据えた製品開発」の理念はさまざまな分野で認められています。

ROG公式サイト : https://rog.asus.com/jp/

ROG JAPAN公式X（旧Twitter） : https://x.com/ASUSROGJP

ASUSについて

ASUSは、世界で最も革新的で直感的なデバイス、コンポーネント、ソリューションを提供し、世界中の人々の生活を豊かにする素晴らしい体験を届けるグローバル・テクノロジー・リーダーです。ASUSは、社内に5,000人の研究開発の専門家チームを擁しており、品質、イノベーション、設計の分野で毎日11以上の賞を獲得し、Fortune誌の「世界で最も賞賛される企業」に選ばれています。

ASUS公式サイト：https://www.asus.com/jp/

ASUS JAPAN公式X（旧Twitter）：https://x.com/ASUSJapan