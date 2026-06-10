焼き鳥居酒屋『とりとん』にて6月15日（月）より夏の期間限定メニューが開始！

株式会社ファイブグループ

「"楽しい"でつながる世界をつくる」を経営理念とする飲食企業の株式会社ファイブグループ（本社：東京都武蔵野市 代表取締役社長：坂本憲史 以下ファイブグループ）が展開する焼き鳥居酒屋ブランド「とりとん」は、2026年6月15日（月）より、とりとん全5店舗にて、夏の期間限定メニューの販売を開始いたします。

夏だけの限定メニューをご紹介

旬の食材を使った一品料理から食後を彩る〆の一皿まで。今だけの特別メニューを各店でご用意しました。暑い夏だからこそ食べたくなる、旨さと彩りを詰め込んだラインアップ。とりとんならではの夏のごちそうをお楽しみください。

よだれ鶏

しっとり仕上げた鶏肉に、旨辛ダレをたっぷりと。

暑い季節にこそ食べたくなる、お酒が進む夏の一皿です。

価格：490円（税込539円）

とうもろこしの旨辛漬け

旬のとうもろこしを旨辛ダレに漬け込みました。

ジュワッと広がる甘みと、あとからくる旨辛さ。冷やして食べれば、暑い夏にもぴったりな一皿です。

価格：390円（税込429円）

真夏のガパオライス

肉の旨みとバジルの香りが食欲を刺激。

目玉焼きを崩しながら味わう、夏限定のガパオライス。お酒を飲んだ後の〆にも、おつまみにもおすすめです。

価格：590円（税込649円）

このほかにも、茄子のたたき、ズッキーニの豚巻串、おつまみメキシカンピッツァ、鶏そうめんなど、夏のおすすめを多数ご用意しました。全品は下記のメニュー表をご覧ください。

選べる4種の夏コースもスタート！

※一部店舗では金額が異なる場合がございますので、在庫も含めた詳細は各店舗にお問い合わせください

6月15日（月）から合わせて、夏のコースを全店で展開します。

シーンやご予算に合わせてお選びいただけるよう、飲み放題付きの4コースをご用意しました。

- とりとんAコース 3,980円（税込）選べるメイン×料理7品＋50種以上2時間飲み放題- とりとんBコース 4,500円（税込）選べるメイン×料理8品＋50種以上2.5時間飲み放題- とりとんCコース 4,980円（税込）選べるメイン×料理9品＋50種以上3時間飲み放題- とりとんSコース 6,000円（税込） 選べるメイン×料理10品＋50種以上3時間飲み放題

各コースの詳細・ご予約は、公式ホームページ(https://toriton.five-group.co.jp/toriton)をご覧ください。

とりとんとは

『とりとん』は2004年に吉祥寺にて1店舗目をオープンし、現在は関東に5店舗を運営している“鶏”と“豚”を中心とした温かみのある料理をそろえた居酒屋。

炭火で焼き上げた串もの、鉄板で仕上げる月見つくね、低温調理の肉盛り合わせ、季節の素材を使った限定メニューも一品ずつ丁寧に料理人が手仕込み。焼酎や日本酒は料理との相性を考えて選び、もちろんビールやハイボール、サワーや果実酒などのドリンクも種類豊富にご用意しています。

価格は日常使いにちょうどよく、飲み放題やコース利用も可能で、友人と、ご家族と、あるいはひとりでふらっと。肩ひじ張らずに、とりとんの味と人懐っこいスタッフがつくる温かな雰囲気をお楽しみください。

とりとん店舗情報

吉祥寺っ子居酒屋 とりとん

住所 : 東京都武蔵野市吉祥寺南町1-4-1井の頭ビル地下1F

電話 : 0422-46-2417

ご予約はこちら：https://toriton.five-group.co.jp/toriton/kichijoji

池袋っ子居酒屋俺たちのとりとん

住所 : 東京都豊島区南池袋1-20-9第一中野ビル地下2F

電話 : 03-5952-1518

ご予約はこちら：https://toriton.five-group.co.jp/toriton/ikebukuro

渋谷っ子居酒屋とりとん

住所 : 東京都渋谷区渋谷1-24-2渋谷朱ビル3F

電話 : 03-6452-6827

ご予約はこちら：https://toriton.five-group.co.jp/toriton/shibuya

赤羽っ子居酒屋とりとん

住所 : 東京都北区赤羽1丁目2番6号丸澤ビル5階

電話 : 03-6903-8609

ご予約はこちら：https://toriton.five-group.co.jp/toriton/akabane

千葉っ子居酒屋とりとん

住所 : 千葉県千葉市中央区富士見2-4-13大昌ビル3FA室

電話 : 043-225-9411

ご予約はこちら：https://toriton.five-group.co.jp/toriton/chiba

■社名

株式会社ファイブグループ

■設立

2003年6月30日

■本社所在地

東京都武蔵野市吉祥寺本町2-5-10 いちご吉祥寺ビル7F

■代表取締役社長

坂本 憲史

■従業員数

2,547人（正社員518名・アルバイト2,029名）※グループ連結

■受賞

GPTW「働きがいのある会社ランキング」飲食業界1位

経済産業省「健康経営優良法人」9年連続認定

ストレスフリーカンパニー2025受賞

社内報アワード2022グランプリ受賞

■公式HP

http://five-group.co.jp/

■生のファイブグループを伝えるオープン社内報

https://note.five-group.co.jp/

■公式アカウント

Twitter：https://twitter.com/5ivegroup

Instagram：https://www.instagram.com/5ivegroup_official/

Youtube：https://www.youtube.com/@5IVEGROUP