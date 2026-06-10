海鮮・焼き鳥居酒屋『とととりとん』にて6月15日（月）より夏の期間限定メニューが開始！

株式会社ファイブグループ

「"楽しい"でつながる世界をつくる」を経営理念とする飲食企業の株式会社ファイブグループ（本社：東京都武蔵野市 代表取締役社長：坂本憲史 以下ファイブグループ）が展開する居酒屋ブランド「とととりとん」は、2026年3月10日（火）より全6店舗にて、春の期間限定メニューの販売を開始いたします。

夏だけの限定メニューをご紹介

旬の魚介を使った酒肴から、食欲をそそる肉料理まで。今だけの特別メニューを各店でご用意しました。暑い夏だからこそ食べたくなる、旨さと彩りを詰め込んだラインアップ。とととりとんならではの夏のごちそうをお楽しみください。

目バチまぐろのレアカツ

高温で一気に揚げることで旨味をぎゅっと閉じ込めた、贅沢なレアカツ。目バチまぐろの濃厚な旨味を味わえる、この夏おすすめの一皿です。

価格：1,280円（税込1,408円）

ゆず香るイカの塩麹焼き

塩麹で引き出したイカの甘みと旨味に、ゆずの香りを添えて。お酒を片手にゆっくり味わいたい、大人の酒肴に仕上げました。

価格：590円（税込649円）

夏野菜と豚ハラミ旨辛味噌鉄板

香ばしく焼き上げた豚ハラミと夏野菜を、自家製の旨辛味噌で豪快に。暑い季節にこそ食べたくなる、食欲をそそる一皿です。

価格：890円（税込979円）

このほかにも、セロリの土佐漬け、赤えび沖漬け、オレンジバスクチーズケーキなど、夏のおすすめを多数ご用意しました。全品は下記のメニュー表をご覧ください。

選べる3種の夏コースもスタート！

※一部店舗では金額が異なる場合がございますので、在庫も含めた詳細は各店舗にお問い合わせください

6月15日（月）から合わせて、夏のコースを全店で展開します。

シーンやご予算に合わせてお選びいただけるよう、飲み放題付きの3コースをご用意しました。

- 夏のお手軽コース 3,980円（税込）選べるメイン×料理8品＋50種以上2時間飲み放題- 夏のスタンダードコース 4,480円（税込）選べるメイン×料理9品＋50種以上2.5時間飲み放題- 夏の2時間半満足コース 4,980円（税込）選べるメイン×料理10品＋50種以上2.5時間飲み放題

各コースの詳細・ご予約は、公式ホームページ(https://toriton.five-group.co.jp/tototoriton)をご覧ください。

とととりとんとは

『とととりとん』は名前の通り「魚（とと）、鶏（とり）、豚（とん）」をメインに、新鮮な生刺しと季節ごとの手仕込み料理をリーズナブルな日常価格で楽しんでいただける居酒屋です。

都心からのお仕事帰りにふらっと普段づかいしていただけるよう、ゆったりとしたカウンター席を多く設け、もちろんちょっとした仲間との宴会にテーブルやお座敷席もご用意。

キッチンはライブ感を大事にしたオープンスタイルで、炭火での調理の様子やネタケースではその日ならではの食材もご確認いただけます。

とととりとん店舗情報

渋谷っ子居酒屋とととりとん

住所 : 東京都渋谷区道玄坂2-7-3三喜ビル3F

電話 : 03-5489-5882

ご予約はこちら：https://toriton.five-group.co.jp/tototoriton/shibuya

渋谷っ子居酒屋とととりとん渋谷3号店

住所 : 東京都渋谷区道玄坂2-9-2渋谷専門店会ビル2階

電話 : 03-3464-3735

ご予約はこちら：https://toriton.five-group.co.jp/tototoriton/shibuya3

新宿っ子居酒屋とととりとん

住所 : 東京都新宿区西新宿1-15-5升屋ビル2F

電話 : 03-3345-2321

ご予約はこちら：https://toriton.five-group.co.jp/tototoriton/shinjuku

新宿っ子居酒屋とととりとん はなれ

住所 : 東京都新宿区西新宿7丁目21-1ロイヤルビルB1階

電話 : 03-3367-7100

ご予約はこちら：https://toriton.five-group.co.jp/tototoriton/shinjuku-hanare

町田っ子居酒屋とととりとん

住所 : 東京都町田市原町田6-11-8八百茂ビル3F

電話 : 042-723-8800

ご予約はこちら：https://toriton.five-group.co.jp/tototoriton/machida

三茶っ子居酒屋とととりとん

住所 : 東京都世田谷区太子堂4-24-15ビル2階

電話 : 03-6804-0151

ご予約はこちら：https://toriton.five-group.co.jp/tototoriton/sangenjaya

■社名

株式会社ファイブグループ

■設立

2003年6月30日

■本社所在地

東京都武蔵野市吉祥寺本町2-5-10 いちご吉祥寺ビル7F

■代表取締役社長

坂本 憲史

■従業員数

2,547人（正社員518名・アルバイト2,029名）※グループ連結

■受賞

GPTW「働きがいのある会社ランキング」飲食業界1位

経済産業省「健康経営優良法人」9年連続認定

ストレスフリーカンパニー2025受賞

社内報アワード2022グランプリ受賞

■公式HP

http://five-group.co.jp/

■生のファイブグループを伝えるオープン社内報

https://note.five-group.co.jp/

■公式アカウント

Twitter：https://twitter.com/5ivegroup

Instagram：https://www.instagram.com/5ivegroup_official/

Youtube：https://www.youtube.com/@5IVEGROUP