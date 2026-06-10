海鮮・焼き鳥居酒屋『とととりとん』にて6月15日（月）より夏の期間限定メニューが開始！
「"楽しい"でつながる世界をつくる」を経営理念とする飲食企業の株式会社ファイブグループ（本社：東京都武蔵野市 代表取締役社長：坂本憲史 以下ファイブグループ）が展開する居酒屋ブランド「とととりとん」は、2026年3月10日（火）より全6店舗にて、春の期間限定メニューの販売を開始いたします。
夏だけの限定メニューをご紹介
旬の魚介を使った酒肴から、食欲をそそる肉料理まで。今だけの特別メニューを各店でご用意しました。暑い夏だからこそ食べたくなる、旨さと彩りを詰め込んだラインアップ。とととりとんならではの夏のごちそうをお楽しみください。
目バチまぐろのレアカツ
高温で一気に揚げることで旨味をぎゅっと閉じ込めた、贅沢なレアカツ。目バチまぐろの濃厚な旨味を味わえる、この夏おすすめの一皿です。
価格：1,280円（税込1,408円）
ゆず香るイカの塩麹焼き
塩麹で引き出したイカの甘みと旨味に、ゆずの香りを添えて。お酒を片手にゆっくり味わいたい、大人の酒肴に仕上げました。
価格：590円（税込649円）
夏野菜と豚ハラミ旨辛味噌鉄板
香ばしく焼き上げた豚ハラミと夏野菜を、自家製の旨辛味噌で豪快に。暑い季節にこそ食べたくなる、食欲をそそる一皿です。
価格：890円（税込979円）
このほかにも、セロリの土佐漬け、赤えび沖漬け、オレンジバスクチーズケーキなど、夏のおすすめを多数ご用意しました。全品は下記のメニュー表をご覧ください。
※一部店舗では金額が異なる場合がございますので、在庫も含めた詳細は各店舗にお問い合わせください
選べる3種の夏コースもスタート！
6月15日（月）から合わせて、夏のコースを全店で展開します。
シーンやご予算に合わせてお選びいただけるよう、飲み放題付きの3コースをご用意しました。
- 夏のお手軽コース 3,980円（税込）選べるメイン×料理8品＋50種以上2時間飲み放題
- 夏のスタンダードコース 4,480円（税込）選べるメイン×料理9品＋50種以上2.5時間飲み放題
- 夏の2時間半満足コース 4,980円（税込）選べるメイン×料理10品＋50種以上2.5時間飲み放題
各コースの詳細・ご予約は、公式ホームページ(https://toriton.five-group.co.jp/tototoriton)をご覧ください。
とととりとんとは
『とととりとん』は名前の通り「魚（とと）、鶏（とり）、豚（とん）」をメインに、新鮮な生刺しと季節ごとの手仕込み料理をリーズナブルな日常価格で楽しんでいただける居酒屋です。
都心からのお仕事帰りにふらっと普段づかいしていただけるよう、ゆったりとしたカウンター席を多く設け、もちろんちょっとした仲間との宴会にテーブルやお座敷席もご用意。
キッチンはライブ感を大事にしたオープンスタイルで、炭火での調理の様子やネタケースではその日ならではの食材もご確認いただけます。
とととりとん店舗情報
渋谷っ子居酒屋とととりとん
住所 : 東京都渋谷区道玄坂2-7-3三喜ビル3F
電話 : 03-5489-5882
ご予約はこちら：https://toriton.five-group.co.jp/tototoriton/shibuya
渋谷っ子居酒屋とととりとん渋谷3号店
住所 : 東京都渋谷区道玄坂2-9-2渋谷専門店会ビル2階
電話 : 03-3464-3735
ご予約はこちら：https://toriton.five-group.co.jp/tototoriton/shibuya3
新宿っ子居酒屋とととりとん
住所 : 東京都新宿区西新宿1-15-5升屋ビル2F
電話 : 03-3345-2321
ご予約はこちら：https://toriton.five-group.co.jp/tototoriton/shinjuku
新宿っ子居酒屋とととりとん はなれ
住所 : 東京都新宿区西新宿7丁目21-1ロイヤルビルB1階
電話 : 03-3367-7100
ご予約はこちら：https://toriton.five-group.co.jp/tototoriton/shinjuku-hanare
町田っ子居酒屋とととりとん
住所 : 東京都町田市原町田6-11-8八百茂ビル3F
電話 : 042-723-8800
ご予約はこちら：https://toriton.five-group.co.jp/tototoriton/machida
三茶っ子居酒屋とととりとん
住所 : 東京都世田谷区太子堂4-24-15ビル2階
電話 : 03-6804-0151
ご予約はこちら：https://toriton.five-group.co.jp/tototoriton/sangenjaya
■社名
株式会社ファイブグループ
■設立
2003年6月30日
■本社所在地
東京都武蔵野市吉祥寺本町2-5-10 いちご吉祥寺ビル7F
■代表取締役社長
坂本 憲史
■従業員数
2,547人（正社員518名・アルバイト2,029名）※グループ連結
■受賞
GPTW「働きがいのある会社ランキング」飲食業界1位
経済産業省「健康経営優良法人」9年連続認定
ストレスフリーカンパニー2025受賞
社内報アワード2022グランプリ受賞
■公式HP
http://five-group.co.jp/
■生のファイブグループを伝えるオープン社内報
https://note.five-group.co.jp/
■公式アカウント
Twitter：https://twitter.com/5ivegroup
Instagram：https://www.instagram.com/5ivegroup_official/
Youtube：https://www.youtube.com/@5IVEGROUP