地域活性化の推進を図ることを目的に、Uber Eats Japan合同会社と包括連携協定を締結します[岡山県瀬戸内市]

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瀬戸内市役所

　岡山県瀬戸内市では、地域活性化の推進を図ることを目的に、Uber Eats Japan合同会社と「包括連携協定」を締結する運びとなりました。


　つきましては、下記のとおり協定締結式を開催しますのでお知らせします。


　協定式について

　【開催日時】　 令和8年6月17日（水）10時00分～10時30分



　【開催場所】　 岡山県　瀬戸内市役所　本庁2階　応接室



　【協定締結先】 Uber Eats Japan合同会社



【協定内容】 ・地域活性化に関すること


　　　　　　　　・地域の暮らしの安全・安心に関すること


　　　　　　　　・その他、先端技術に関する情報交換および活用に関すること



　【主な出席者（予定）】　Uber Eats Japan合同会社　


　　　　　　　　　　　　　マーチャント開発事業本部 事業本部長　二之宮 裕子　氏


　　　　　　　　　　　　　


　　　　　　　　　　　　　岡山県瀬戸内市長　黒石　健太郎



　【みどころ】　当日はデモンストレーションとして、市長が昼食をUber Eatsで注文し、


　　　　　　　　市長室で食事をする予定です！



【本件に関する問い合わせ先】



岡山県瀬戸内市役所　成長戦略部 地域振興推進課


電話番号：0869-22-1031


メールアドレス：chiikishinko@city.setouchi.lg.jp