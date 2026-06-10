地域活性化の推進を図ることを目的に、Uber Eats Japan合同会社と包括連携協定を締結します[岡山県瀬戸内市]

瀬戸内市役所

岡山県瀬戸内市では、地域活性化の推進を図ることを目的に、Uber Eats Japan合同会社と「包括連携協定」を締結する運びとなりました。

つきましては、下記のとおり協定締結式を開催しますのでお知らせします。

協定式について

【開催日時】 令和8年6月17日（水）10時00分～10時30分

【開催場所】 岡山県 瀬戸内市役所 本庁2階 応接室

【協定締結先】 Uber Eats Japan合同会社

【協定内容】 ・地域活性化に関すること

・地域の暮らしの安全・安心に関すること

・その他、先端技術に関する情報交換および活用に関すること

【主な出席者（予定）】 Uber Eats Japan合同会社

マーチャント開発事業本部 事業本部長 二之宮 裕子 氏

岡山県瀬戸内市長 黒石 健太郎

【みどころ】 当日はデモンストレーションとして、市長が昼食をUber Eatsで注文し、

市長室で食事をする予定です！

【本件に関する問い合わせ先】

岡山県瀬戸内市役所 成長戦略部 地域振興推進課

電話番号：0869-22-1031

メールアドレス：chiikishinko@city.setouchi.lg.jp