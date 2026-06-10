住信SBIネット銀行、【フラット３５】 WEB申込者向けに丸山珈琲コラボのドリップバッグプレゼントキャンペーンを開始

住信SBIネット銀行株式会社

住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長（CEO）：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」）は、2026年６月10日（水）より、株式会社丸山珈琲（本社：長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢、代表取締役：丸山 健太郎）とコラボレーションしたオリジナルブレンド「d NEOBANK マイホームブレンド」のドリップバッグをプレゼントするキャンペーンを開始します。

【フラット３５】とは

民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供する、全期間固定金利型の住宅ローンです。

特徴

- お借入れ時に、返済終了までの金利と返済額が確定します。- 保証料、繰上返済手数料が不要です。- ライフプランに合わせて、長期の返済計画を立てやすい住宅ローンです。

こんなかたにおすすめ！

- 将来の金利上昇が不安な方- 毎月の返済額を一定にして、家計管理をしやすくしたい方- 長期的に安定した返済計画を立てたい方

＞ 商品詳細は商品概要説明書をご確認ください。(https://www.netbk.co.jp/contents/resources/pdf/gaiyo_hl_flat35_kaitori.pdf)

＞ お申込みはこちらのWEBページから(https://www.netbk.co.jp/contents/lineup/home-loan/flat35/?msockid=1b441159f30b620b228604aaf26a6391)

キャンペーン概要- 対象期間

2026年６月10日（水）～2026年６月30日（火）

- 対象となるお客さま

以下の条件をすべて満たすお客さま

１. 対象期間中に、WEB申込ページから【フラット３５】をお申込みいただくこと

２. 2026年９月30日（水）までに、対象ローンのお借入れが完了していること

- 特典

オリジナルブレンド「d NEOBANK マイホームブレンド」（ドリップバッグ・９g/１杯）×５バッグをプレゼント

- 発送時期

融資実行後、順次発送予定

＞ 本キャンペーンの詳細は、キャンペーンページをご覧ください。(https://www.netbk.co.jp/contents/cmp/20260610_005816/index.html)

ご注意事項- 本キャンペーンは、住信SBIネット銀行が実施するキャンペーンです。- 本キャンペーンの特典は、株式会社丸山珈琲に製造を委託した、住信SBIネット銀行オリジナルブレンドのドリップバッグです。- 特典は食品です。賞味期限、保存方法、原材料等については、特典のパッケージに記載の内容をご確認ください。- 特典の返品、交換、換金、譲渡、転売はできません。- 一部【フラット３５】のお申込みに対応していない支店もございます。すでに口座をお持ちのお客さまにつきましても、本キャンペーンの対象となるお申込みができない場合がございますので、予めご了承ください。- 本キャンペーンの内容は、予告なく変更・延長、または中止する場合があります。- その他、お客さまの不正行為等により利用規約違反、または運営上の趣旨に反していると住信 SBIネット銀行が合理的に判断した場合は、対象外となります。

住信SBIネット銀行は、お客さま中心主義のもと最先端のテクノロジーを活用することで、金融サービスを変革し、社会をより快適で便利なものに変えていくことを目指してまいります。

以上