【平和堂】平和堂各店を地域の「涼み処」として開放。100店舗に、クーリングシェルター・クールスポットを順次設置

株式会社平和堂

株式会社平和堂（滋賀県彦根市、代表取締役社長執行役員CEO：平松正嗣、以下「平和堂」）は、平和堂が展開する大型店舗を中心に100店を各自治体が推進する「クーリングシェルター（指定暑熱避難施設）※1」として開放しますので、お知らせいたします。

近年の深刻な猛暑を受けて、平和堂では地域の皆様の健康と安全を守るため、大型店舗を中心に熱中症特別警戒アラートが発表された際に避難できる「クーリングシェルター」および行政が定める「クールスポット」への登録を進めています。また、これらに登録していない店舗につきましても、一時的に休憩していただける「涼み処」としてどなた様も自由にご利用いただくことが可能です。環境整備に加えてサービス・商品面では、お客様や社員の熱中症予防を目的に約350名の従業員が「熱中症対策アンバサダー(R)※2」を取得しているほか、「日傘」や「UVカットウェア」などの暑さ対策グッズの品揃えを昨年よりも大幅に拡大しました。

平和堂は、今後も各自治体が推進する「クーリングシェルター」「クールスポット」への登録を拡げ、地域の皆様が暑い夏を少しでも快適・安全に過ごせる環境づくりをサポートしてまいります。

※1一部自治体では「クールスポット」

※2「熱中症対策アンバサダー(R)」とは、大塚製薬株式会社が主催する熱中症対策に関する正しい知識を学ぶ講座を修了した者

■クーリングシェルター登録対象店舗一覧

【アル・プラザ】

彦根、近江八幡、野洲、水口、栗東、草津、瀬田、堅田、醍醐、城陽、宇治東、京田辺、木津、亀岡、高槻、茨木、香里園、つかしん、あまがさき、鶴見、敦賀、武生、鯖江、ベル、アミ、加賀、小松、金沢、鹿島、津幡、小杉

【フレンドマート】

米原駅前店、山東店、大藪店、稲枝店、彦根地蔵店、彦根小泉店、豊郷店、秦荘店、日野店、竜王店、八幡鷹飼店、安土店、江頭店、八幡上田店、中主店、土山店、信楽店、甲南店、菩提寺店、栗東店、栗東御園店、・D小柿店、草津大路店、上笠店、志津東草津店、南草津店、追分店、大津駅前店、大津テラス店、大津なかまち店、瀬田川店、大津京店、グリーンヒル青山店、今堅田店、唐崎店、石山寺辺店、南郷店、膳所店、雄琴駅前店、開発店

【その他】

彦根銀座店、日夏店、ビバシティ平和堂、愛知川店、篠原店、フレンドマートスマート野洲栄店、甲西店、石部店、丸善石部店、くさつ平和堂、平和堂石山、スーパーフレンド大石店、フレンドマートスマート大津西の庄店、坂本店、和邇店、エール東舞鶴店、真砂店、江南店、アルプラ フーズマーケット大河端

■行政が定めるクールスポット登録対象店舗一覧

長浜市内7店舗（アル・プラザ長浜、木之本店、FM長浜祇園店、FM長浜平方店、FM長浜駅前店、FM湖北店、FM浅井店）、守山市内3店舗（アル・プラザ守山、FM守山水保店、FM守山駅前店）

※順次登録を進めているため、店舗によって開始日が異なります。

※FMは、フレンドマートの略です。

■対象期間

2026年10月末頃までの予定 ※実際の状況や市町によって異なります

■約350名の平和堂社員が「熱中症対策アンバサダー(R)」を取得

店舗の責任者や売場担当者を中心に大塚製薬株式会社が主催する熱中症対策に関する正しい知識を学ぶ講座を受講し、売り場での啓発活動を行うほか、万が一、店内で体調不良を感じたお客様や社員に対しても迅速かつ適切な初期対応ができる体制を整えます。これまでに約350名（2026年5月時点）が講座を修了し、本部社員をはじめ対象者を全社員に拡大し、順次講座受講啓発を行います。

■暑さ対策アイテムの品揃えを大幅に拡大

衣料品、住居関連品売場における「暑さ対策アイテム」の品揃えを昨年よりも大幅にラインナップを増やして展開します。特に今年は、近年の猛暑を受けて、紫外線防止機能はもちろん、遮熱、接触冷感など、涼しさを追求した日傘やウェアを取り揃えました。特に日傘は女性だけではなく、近年ニーズが高まっている男性用やお子様用も充実。平和堂オリジナル商品をはじめ機能性とデザイン性を兼ね備えた、豊富なバリエーションを展開し、快適な夏のお出かけをサポートします。

【商品の一例】

■日傘

・遮熱晴雨兼用日傘（レディス）

「特殊裏面コーティング」を施した遮熱効果の高い日傘。遮熱率58％以上、遮光率100％です。

（参考税込価格：4,378円）

・遮熱晴雨兼用日傘（メンズ）

「特殊裏面コーティング」を施した遮熱効果の高い日傘。遮熱率58％、遮光率100％、男性も使いやすい大きめサイズです。

（参考税込価格：4,928円）

・学童日傘 みまもるちゃん

人気の安全傘に日傘タイプが登場。高い遮熱性でランドセルごとお子様を暑さから守ります。他にも、前方が見えやすい透明窓や光を反射するテープを採用し、お子様を「みまもる」工夫が満載です。

（参考税込価格：1,628円）

■UVカットウェア

・肌ケアジャケット（レディス）

毎日さっと羽織れる使い勝手の良い素材。接触冷感機能付きで着た瞬間からひんやり快適です。UVカット率は90％以上です。

（参考税込価格：2,178円）

・UVカットパーカー（メンズ）

毎日さっと羽織れる使い勝手の良い素材。通気性の良い素材で衣服内が蒸れずに快適です。UVカット率は90％以上です。

（参考税込価格：3,278円）

【参考】

・平和堂こだわりブランドE-WA!ウェブサイト

https://e-wa.heiwado.jp/

＜注意事項＞

■当リリースに記載されている内容は、全てリリース時点での情報に基づきます。

■当リリースに使用しているパース、イラスト、写真、ロゴ、サイン、地図等はイメージですので、実際とは異なる場合があります。

■都合により予告なく内容やスケジュールを変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

以上