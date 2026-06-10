【シリーズ累計販売本数1,400万本突破！】進化を続けるチャップアップ（CHAP UP）

株式会社ソーシャルテック

株式会社ソーシャルテック（本社：東京都新宿区、代表取締役：望月 亨）が展開する、男性向けヘアケアブランド『チャップアップ（CHAP UP）』は、この度、育毛剤、シャンプー等を含む、シリーズ累計販売本数1,400万本* を突破しました。（2026年4月 ソーシャルテック調べ）

「チャップアップ」は、薬用育毛剤をはじめ、頭皮環境を整えるスカルプシャンプーや不足しがちな栄養をサポートするサプリメント、さらに近年ではスキンケアラインまで展開を広げ、多くの皆さまのヘアケア・スキンケア習慣をサポートしてまいりました。長年にわたるご愛顧に心より感謝申し上げます。

▼CHAP UP（チャップアップ）公式サイト

https://chapup.jp/

■「チャップアップ」シリーズが選ばれ続ける理由と進化

「チャップアップ」は2013年のブランド誕生以来、現状に満足することなく、常に最新の成分研究をもとにアップデートを重ねてまいりました。

主力商品である「チャップアップ 育毛ローション」は、これまでに複数回のリニューアルを行い、改良を続けています。

1. 進化し続ける「チャップアップ 育毛ローション」のこだわり

- 有効成分を「6種類」配合

より強力に発毛を促進させるため、業界最大級の有効成分6種類を配合しています。

- ソーシャルテック独自成分「ジンゲルシックス(R)*」配合

高知県四万十産の希少な赤ショウガから抽出された、一般のショウガエキスに比べ「6-ジンゲロール」が豊富な独自成分を配合しています。

- 高速浸透技術「TEN-DDS」＆ナノバブル

水溶性成分を角質層と親和させるTEN-DDSと、微細な気泡を発生させるナノバブル発生装置で、効率よく角質層へ浸透させます。

*ショウキョウエキス(湿潤剤)

2. 男性特有の悩みに応える「トータルメンズケア」としてのラインナップ拡充

ヘアケアにとどまらず、男性のライフスタイル全般をサポートするアイテムを続々と展開中。お客様の「今すぐ薄毛や白髪をカバーしたい」という瞬間的なお悩みから、シャンプー、洗顔、スキンケアといった「日々の手軽なデイリーケア」まで、男性の幅広いニーズに寄り添います。

▼展開商品一覧

- チャップアップ スカルプシャンプーアミノ酸系・植物系洗浄成分を配合し、頭皮環境を健やかに整える濃密オーガニック・ノンシリコンシャンプー。- チャップアップ サプリメント食生活で不足しがちな栄養素を内側から徹底サポートする国内製造サプリ。- チャップアップ モアシーラー［ブラック／ダークブラウン］薄毛や白髪の悩みを瞬時にカバーできる、ボリュームアップ*ヘアスプレー。*メイクアップ効果による

- チャップアップ フェイスウォッシュデリケートで皮脂量が多い男性の肌をやさしく洗い上げる洗顔フォーム。- チャップアップ オールインワンローション1本で化粧水・乳液・美容液・クリーム・アフターシェーブケアの5役を果たす、時短スキンケアの新定番。

各商品の詳細はCHAP UP（チャップアップ）公式サイトからご確認ください。

https://chapup.jp/(https://chapup.jp/)

■ 今後の展望

チャップアップは、ヘアケアという領域に留まらず、多角的なアプローチで「自分に自信を持ち、毎日を前向きに過ごす」ためのお手伝いをしたいと考えております。

今回のシリーズ累計販売本数1,400万本突破*という通過点を胸に、これからも現状に満足することなく、より高品質な商品づくりとサービスの向上に努めてまいります。

*2026年4月 ソーシャルテック調べ

《 CHAP UP公式ショップ 》

公式サイト：https://chapup.jp/

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/TOP/page/09065293-B88C-40F6-82CD-36524690D548

楽天：https://www.rakuten.co.jp/chap-up/

Qoo10：https://www.qoo10.jp/shop/socialtech

Yahoo!ショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/socialtech/

公式Instagram：https://www.instagram.com/chapup_official/

公式X：https://x.com/chapupofficial

▼お問い合わせ先

メールアドレス：info@chapup.jp