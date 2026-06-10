SNS発の世界観ブランド「nene_hope_heart」、渋谷に続き池袋でも取り扱い開始

nene_hope_heart首都圏リアル店舗での展開拠点は2店舗目となります

コラージュ素材・紙モノを展開する個人クリエイティブブランド「nene_hope_heart」は、

このたび池袋の幻想雑貨店・シーリングスタンプ専門店「Fairy{note.}」での取り扱いを開始いたします。

これにより、渋谷のCHOOSEBASE SHIBUYAに続き、首都圏でのリアル店舗展開は2店舗目となります。

nene_hope_heartは、「世界観の中で遊ぶ」をコンセプトに、オリジナルキャラクターや物語を軸としたコラージュ素材・紙モノ雑貨を展開するブランドです。Instagramを中心に活動を展開し、現在約16,000人のフォロワー、直近90日間の総閲覧数は376万回を超え、多くのクリエイターや紙モノ愛好家との交流を通じて独自のコミュニティを形成しています。

人気シリーズを展開

今回の取り扱いでは、ブランドを代表する人気シリーズを展開いたします。

6月下旬のFloralPrincessHydrangea MelodyシリーズFloral Princessシリーズ

花々が咲き誇る幻想世界を

テーマにしたシリーズ。

紫陽花や桜などをモチーフに、

繊細な装飾表現と物語性を

融合した世界観が特徴です。

レーザーカットや箔押し加工、

クリスタルインクやキスカットなど

特殊加工をふんだんに使用した

特別感の新作を６月下旬に発売致します。

IchigoZukinシリーズ

苺・ゴシックロリータ・スチームパンクを

融合したダークファンタジーシリーズ。

幻想的でミステリアスな世界観と

独自のキャラクター性により、

多くの支持を集めています。

紙モノ素材ですが、HARAJUKU POP WEB様でも

大きく取り上げて頂くなど

世界観そのものにも評価を頂きました。

Fairy{note.}が評価した「世界観の魅力」

IchigoZukinの世界観を詰め込んだシーリングスタンプ風シールも今後発売予定

今回の取り扱い開始にあたり、Fairy{note.}様より以下のコメントをいただきました。

「絵柄や世界観が美しいneneさんのアイテムは、

シーリングスタンプやインクとの相性も最高で、持っているだけでワクワクする魔法のアイテム。

Fairy{note.}の世界観とあわせて楽しんでいただければ、

よりデコレーションライフを楽しんでいただけると思い、お取り扱いをお願いしました。」

紙モノ文化やシーリングスタンプ文化との親和性、そしてブランド独自の世界観が評価されたことは、nene_hope_heartにとって大きな励みとなっています。

コミュニティから生まれる創作文化

nene_hope_heartは商品販売だけでなく、創作を楽しむコミュニティづくりにも

力を入れています。

2026年５月に開催した参加型企画「Strawberry & Cherry UNIVERSE（SCU）」では、

クリエイターやコラージュ愛好家が集まり、多数の作品が投稿されました。

参加者がSNSに創作した作品を一斉投稿するパレード企画には172名が参加し、

200作品を超える作品が公開されるなど大きな盛り上がりを見せました。

また、イベント開始から1週間で600作品以上の投稿が集まり、

創作を通じた交流の輪が広がっています。

ブランドの特徴は商品そのものだけではなく、

「作品を作りたくなる世界観」と「創作を楽しむコミュニティ」にあります。

メディア掲載・リアル店舗展開の広がり

nene_hope_heartは、SNSを中心とした個人活動に加え、

メディア掲載やリアル店舗展開も拡大しています。

これまでに、

・PR TIMES配信によるニュースメディア掲載

・HARAJUKU POP WEB掲載

・CHOOSEBASE SHIBUYAでの展開

・Fairy{note.}での展開開始

など、オンライン発の世界観ブランドとして活動の幅を広げています。

オンラインからリアルへ

近年、紙モノやコラージュ文化はSNSを通じて大きく広がりを見せています。

nene_hope_heartは、オンラインで築いてきた世界観をリアルな場で

体験できる機会を増やすことで、創作をより身近に楽しめる環境づくりを目指しています。

今回のFairy{note.}での取り扱い開始は、その取り組みをさらに前進させるものとなります。

今後の展望

nene_hope_heartは今後も、紙モノやコラージュ素材の枠を超え、

「世界観そのものを楽しむ体験」の創出を目指してまいります。

オンラインとリアルをつなぎながら、創作文化の発展とコミュニティの活性化に取り組み、

より多くの方へ物語のある創作体験をお届けしてまいります。

【ブランド名】

nene_hope_heart

【公式ショップ】

Atelier Celestial

(https://nene-hope-heart.stores.jp/)

【Instagram】

@nene_hope_heart

【主なシリーズ】

Floral Princess

IchigoZukin

HoneyBaby

Celestial Princess

Pirates of Queen

KaguyaGalaxyなど

【取扱店舗】(6月10日時点）

CHOOSEBASE SHIBUYA（渋谷）

〒150-0042東京都渋谷区宇田川町21-1 西武渋谷店 パーキング館1階

(https://choosebase.jp/)



Fairy{note.}（池袋）

〒170-0013東京都豊島区東池袋1-28-1 タクトTOビル301

(https://fairynote.jp/)