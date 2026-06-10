手しごとを見守る、愛らしいこけしのニードルマインダーが、6/16にCohanaから新発売！

～ 愛らしいこけしが、大切な針をしっかりキープ ～

株式会社KAWAGUCHI

株式会社KAWAGUCHI（本社：東京都中央区、代表取締役：河口玄太郎）は、Made in Japan にこだわった上質なハンドメイド道具のブランド「Cohana」を展開しています。

伝統的な匠の技術や素材産地と共に製作するアイテムの中でも、最近特に人気を集めているのが、刺しゅうやお裁縫の時に、針をキープするための道具「ニードルマインダー」。このたび、そのニードルマインダーのラインナップに新しく「こけしのニードルマインダー」が登場します。

こけしのニードルマインダー

きすいせん / ばらいろ / みずあさぎ / つゆくさいろ



販売開始：2026年6月16日火曜日 午前10：00

参考上代：4,800円＋税

こけしのニードルマインダー :https://shop.cohana.style/s/kokeshi_prt↑詳しい説明はこちら

今回、ニードルマインダーのラインナップに新しく登場するのは、津軽こけし発祥の地、青森県黒石市の職人が一つひとつ丁寧に作り上げた、約3.5cmの小さな「こけしのニードルマインダー」です。

無垢な表情が愛らしく、柔らかな色合いのこけしが毎日の手づくりの時間をやさしく見守ります。

ニードルマインダーって？

ニードルマインダーは、刺しゅうや縫い物の途中で、針を一時的に置いておける便利なアイテムです。

- 付属のバッキングマグネットで生地を挟んで、刺しゅう枠内に簡単にセットできます。- 内臓されたマグネットがピタッと針をキャッチ。サッと置いて、スッと使えるスムーズさが魅力です。- 針の置き場所が定まるので、作業の途中で、針を見失いにくくなります。- 約5gの軽さで、刺しゅう布の張りが緩みません。

職人がひとつずつ手作業で描いた愛らしいこけしの表情は、見るたびに心和む佇まい。手のひらに収まる小さな相棒が、デスクに小さな癒やしを届けます。

色違いで並べたくなる可愛らしさで、 ギフトやコレクターズアイテムとしてもおすすめです。

※1点1点手づくりのため、こけしの表情や形には、若干の個体差があります。愛らしさが重なる「こけしとこけし」

Cohanaで長く愛されている、津軽こけしの「こけしの針入れ」（左）。今回登場するニードルマインダー（右）と並べれば、こけしの親子が並んでいるようで、思わず笑みがこぼれます。

こけしの中に針を収納できる「こけしの針入れ」

針を「しまう」場所と、作業中に「置いておく」場所。 用途の異なる2つのこけしが揃うことで、針仕事の動線がスムーズに整い、紛失の心配もありません。

「こけしの針入れ」はこちら :https://shop.cohana.style/collections/pincushion_needlerest/products/45-183?utm_source=prt_0df2fe&utm_medium=prt&utm_campaign=0df2fe伝統美に包まれる「曲げわっぱとこけし」

次におすすめするのが、「曲げわっぱの道具箱」との組み合わせ。



鳥取県智頭町の美しい杉を使った「曲げわっぱの道具箱」は、本体に刺繍枠を組み合わせた、技と知恵が詰まった一品。付属の15cmの刺繍枠は、蓋にぴったりと取り付けてお使いいただけます。道具入れの中には取り外し可能な仕切りが入っています。

同じ「木」のぬくもりを持つ道具たちは、並んでいるだけでいつものデスクを小さなアトリエのような空間へと仕立てます。天然素材ならではの優しい肌触りを、セットでお楽しみいただけます。

「曲げわっぱの道具入れ」はこちら :https://shop.cohana.style/collections/bags_and_cases/products/45-071?utm_source=prt_0df2fe&utm_medium=prt&utm_campaign=0df2fe

「こけしのニードルマインダー」は、Cohanaオンラインストアで2026年6月16日（火）の午前10:00から販売を開始します。

こけしのニードルマインダー

きすいせん / ばらいろ / みずあさぎ / つゆくさいろ



販売開始：2026年6月16日火曜日 午前10：00

参考上代：4,800円＋税

こけしのニードルマインダー :https://shop.cohana.style/s/kokeshi_prt↑詳しい説明はこちらCohana（コハナ）

日本橋に本社を構え、創業70年の歴史を持つ老舗手芸道具メーカーが、手芸・ソーイングの分野で培った経験と強みを活かし、2016年に新たに生み出したハンドメイド道具ブランドが「Cohana」です。



Cohanaの道具は、日本各地に受け継がれる伝統の技術や素材産地と共に作り上げた、ハンドメイドのための実用的なツールであると同時に、上質な生活雑貨や洗練された文房具としてもお楽しみいただけます。コレクションや贈り物にもふさわしく、心に残り、長く手元に置きたくなる特別な「お道具」です。



◆Cohana ブランドサイト

https://cohana.style/



◆Cohana オンラインストア

https://shop.cohana.style/





本件に関するお問い合わせ

てづくりで、人と社会に「ニコッ」を届けるモノ・コト・バ創りカンパニー

株式会社KAWAGUCHI

https://www.kwgc.co.jp/



【本社】

担当：河口 万里

所在地：東京都中央区日本橋室町 4-3-7

Tel: 03-3241-2101

Fax: 03-3241-2201

E-mail: mari@kwgc.co.jp



【大阪支店】

担当：山本 彩衣子

所在地：大阪市中央区材木町 1-17

Tel: 06-6943-9158

Fax:06-6943-9602

E-mail: yamamoto@kwgc.co.jp

株式会社KAWAGUCHI

当社は、洋裁用具の開発メーカーとして1953年に創業しました。その後の経済成長によって、人々の生活が豊かになり、欲しいものは何でも手に入れられる時代となりました。今では、低コスト・大量生産の影響で、同一のデザイン、カラー、サイズの製品が世の中に溢れています。自分の個性を出したくても、なかなか難しいというのが現状です。このような環境の中、世の中に一つしかないものを求めて、日々手作り活動に励む手作りファンが数多く存在します。



当社では、このような手作りファンに向けて、ハンドメイド用品、ソーイングの道具・材料の他、衣類の補修用品や快適生活用品など、手作りライフを簡単、快適にするグッズの企画開発、また培ってきたノウハウを活かして、ステーショナリー雑貨等の企画、開発、サービス、Eコマースを手掛けています。創業以来培ってきた伝統や技術を大切にしつつも、新しいことに果敢にチャレンジし続ける会社でありたいと強く願っております。