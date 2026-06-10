URBAN RESEARCHのハウスブランド 「dDdDdDd」 からカットソー・シャツの限定コレクション「+ one off day」 が登場

株式会社アーバンリサーチ

「SEE SEE」ディレクターである湯本弘通氏をクリエイティブ・ディレクターに迎え、URBAN RESEARCHの新たなハウスブランドとして始まった「dDdDdDd（デー）」。そのdDdDdDdからカットソー・シャツの限定コレクションとなる、「+ one off day」が6月12日(金)にローンチします。

一回限りや唯一無二という意味をもつ＜one off＞。

特別感を持ちながらも、自身の着慣れたワードローブのように気軽に取り入れられ、日常にさりげない変化をもたらすアイテムとして、+ one off day が誕生しました。

URBAN RESEARCH KYOTOにて6月12日(金)に販売を開始します。

公式インスタグラムにてビジュアルも公開しておりますのでぜひご覧ください。オンラインストアでの発売は6月19日(金)を予定しております。

+ one off day Look（6月12日(金)公開）→(https://media.urban-research.jp/feature/241101_ur_ddddddd/)

Instagram @ dDdDdDd(https://www.instagram.com/ddddddd_ur/)

Creative Director：Hiromichi Yumoto

Art Director：Shogo Kosakai

Photography：Shinichiro Shiraishi

Stylist：Shuhei Yoshida

Hair：KENSHIN

Make-up：Suzuki

Movie：Shuhei Kojima

Producer：Yusuke Nanbu

UR Director：Kensuke Murate

【販売開始日 / 販売店舗】

2026年6月12日(金)

URBAN RESEARCH KYOTO(https://www.urban-research.co.jp/shop/store1/1_8/)

Instagram @ urbanresearch_kyoto(https://www.instagram.com/urbanresearch_kyoto/)

2026年6月19日(金)

URBAN RESEARCH ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/products/list.php?type=&sort=new&tab=allcolor&category=&pa_category=&ch_category=&keyword=dDdDdDd&price_min=&price_max=&hashtag=&stock=all&_ga=2.206029139.1966686839.1780877436-1707465614.1775020796)

クリエイティブ・ディレクター / 湯本弘通（ゆもと・ひろみち）

2014年に「SEE SEE」をスタート。2016年、新しいマーケットとしてスタートした「YES GOOD MARKET」のオーガナイザーとしての活動も。2020年には独創的なストライプ、創造的なストライプ、ブランドロゴのストライプが表現する、不規則なバランスをコンセプトとした「Stripes For Creative」のディレクションもスタート。URBAN RESEARCH KYOTO、「dDdDdDd」のクリエイティブ・ディレクターを務める。