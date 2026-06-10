婚活市場の男女比が5年で逆転、男性会員が54％に。IBJ、全国4,700社超の加盟相談所と連携し「婚活女子応援プロジェクト」を開始

株式会社IBJ

日本で最も多くの成婚を創出する*¹株式会社IBJ（代表取締役社長：土谷健次郎、本社：東京都新宿区、東証プライム：6071、以下「IBJ」）は、婚活女性の出会いから成婚までの活動を支援する「婚活女子応援プロジェクト」を開始いたしました。本プロジェクトは、全国4,700社超のIBJ加盟結婚相談所のうち賛同する相談所と連携し、女性の婚活における出会い・活動・交際の各フェーズを支援する取り組みです。実施期間は2026年6月1日から8月31日までとなります。

背景～5年間で男女比が逆転。女性が主体的に活動できる環境へ～

結婚相談所プラットフォームとして国内最多*¹の会員数を誇るIBJですが、その会員構成はこの5年間で大きく変化しています。

2020年末時点では男性46％・女性54％と女性比率が上回っていましたが、その後男性会員数の増加が続き、2024年に男女比が逆転しました。2025年末時点では男性54％・女性46％となり、婚活市場の環境は、この数年で大きく変化しています。

これまでの「女性が選ばれる側」という固定観念から、現在は女性が「自ら主体的にお相手を選ぶ（選択肢が広がる）」市場環境へと移行しつつあります。また、近年の婚活においては、自身の価値観やライフスタイルを重視し、自立して婚活を進める女性も増加しています。

IBJはこのような変化を捉え、結婚を希望する女性の活動を後押しし、出会いと成婚機会の最大化を目指して本プロジェクトを推進いたします。

プロジェクト概要

「婚活女子応援プロジェクト」は、全国4,700社超のIBJ加盟結婚相談所のうち賛同した相談所が主体となり、婚活女性の成婚機会創出を目的とした施策を企画・実施するプロジェクトです。

各相談所が地域特性や会員ニーズに応じて独自施策を展開し、女性の入会促進から活動支援、成婚創出までを一貫してサポートします。

▼婚活女子応援プロジェクト特集ページ

URL：https://www.ibjapan.com/area/lp/women-support/

■主な取り組み内容

全国の賛同相談所（婚活カウンセラー）が地域特性や会員ニーズに応じ、以下のフェーズに合わせた独自施策を展開します。

1. 婚活参加のきっかけづくり（入会・準備期）

- 入会時の美容関連特典の提供、婚活女性向けキャンペーンの実施- 婚活に関する情報発信・ノウハウセミナーの強化

2. 出会い機会の創出と活動支援（お見合い・交際期）

- 担当カウンセラーによるプロフィール作成サポート・お見合い申し込み支援- お見合い振り返り会の開催、交際中の悩みに対する個別相談やカウンセリング

3. 成婚・モチベーション維持のサポート（成婚期）

- 成婚会員との交流イベント（女子会）の開催- 定期面談の実施、モチベーション維持のためのコミュニティ形成

各取り組みは、賛同する加盟結婚相談所が独自に企画・実施する予定のものです。具体的な実施内容は各相談所により異なります。

■期待される効果

本プロジェクトを通じて、以下の成果を期待しています。

- 女性会員数の増加- お見合い機会の拡大- 成婚機会の最大化- 成婚数の増加

東京大学マーケットデザインセンター（UTMD）との共同研究（※）でも明らかなように、プラットフォーム内における女性会員比率の上昇は、男女双方のマッチング機会を圧倒的に拡大させることが分かっています。（※）より多くの出会いを創出することで、婚活市場全体の活性化と成婚数の向上を目指してまいります。

※参照元：IBJ結婚みらい研究所 「婚活の“効率化”、この10年でどう変わった？ 成婚数を左右する意外なカギとは」https://www.ibjapan.jp/mirai-lab/joint-research/299/

■今後の展望

本プロジェクトは2026年8月31日まで実施し、効果検証を行います。

成果が確認された取り組みについては全国の加盟相談所へ展開し、婚活支援サービスの品質向上および成婚の最大化を目指します。

IBJは今後も、一組でも多くの成婚を創出するため、時代に即した婚活支援を推進し、誰もが主体的に結婚を目指せる環境づくりに取り組んでまいります。

ＩＢＪグループについて

マッチングにとどまらないトータルサポートで、日本で最も多くの成婚（＝婚約）*¹を創出しています。人にしかできない親身なサポートとITを掛け合わせ、独自の結婚相談所ネットワークを基盤としたサービスを展開。結婚をゴールとするのではなく、その先の”幸せな人生”を見据えたライフデザイン支援へと事業領域を拡大しています。

創業以来変わらない「ご縁がある皆様を幸せにする」という理念のもと、日本の深刻な課題である人口減少問題に対し、結婚から始まる幸せの循環を生み出すことで、持続可能な社会の実現に貢献したいと考えています。

本 社 ：東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト 12階・17階

代表者 ：代表取締役社長 土谷 健次郎

設 立 ：2006年2月（創業：2000年）

公式サイト：https://www.ibjapan.jp/



*¹日本マーケティングリサーチ機構調べ(成婚数:2024年累計、2025年2月期_指定領域における市場調査) ※成婚数:IBJ連盟内での成婚者数