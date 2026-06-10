マッチングアプリで付き合う決め手1位は「価値観の一致」46人、信頼の鍵は「自己開示」54人、いい人止まりになる要因は「会話が弾まない」38人（ハッピーメール調べ）

株式会社アイベック

株式会社アイベック（本社：福岡県福岡市）が運営する、累計会員数3,500万（※1）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」（https://happymail.co.jp/ ）は、マッチングアプリで恋人ができた経験がある成人女性100人を対象に、「マッチングアプリにおける交際の決め手」についてのアンケート調査を実施しました。

※1：2024年6月時点

本調査では、

● 交際に至った理由

● 信頼を確信したポイント

● 「いい人止まり」になる要因

について回答結果を集計しています。

本リリースでは、マッチングアプリにおける交際判断の構造（決め手・信頼・離脱要因）を明らかにします。

調査結果の詳細データおよび図表素材は、下記ページにて公開しています。

▼調査結果特設ページ

https://happymail.co.jp/happylife/koikatsu/dating-app-couple/

1. 交際の決め手は「価値観・空気感の一致」46人で最多

マッチングアプリで恋人ができた経験がある成人女性100人に、交際を決めた理由を尋ねたところ、「価値観や空気感が合うと感じた」46人が最多となりました。

次いで「誠実さや信頼感があった」23人、「初対面でも会話が弾んだ」23人と続いています。

外見や条件面（各4人）よりも、内面的な相性・コミュニケーションが重視されている傾向が明らかになりました。

【内訳（人数）】

● 価値観や空気感が合うと感じた：46人

● 誠実さや信頼感があった：23人

● 初対面でも会話が弾んだ：23人

● 顔やスタイルがタイプだった：4人

● 年収や職業など条件が理想的だった：4人

2. 信頼できた要因は「自己開示」54人、誠実な情報共有が鍵

「この人なら信頼できる」と確信したポイントについては、「自分のことを誠実に話してくれた」54人が最多となりました。

次いで「夜遅くならないよう配慮があった」40人、「店員への態度が優しい」39人と続いています。

自己開示と配慮・対人態度の一貫性が、信頼形成の重要要素であることが確認されました。

【内訳（人数）】

● 自分のことを誠実に話してくれた：54人

● 夜遅くならないよう配慮があった：40人

● 店員への態度が優しい：39人

● 会う前の電話で人柄がわかった：32人

● 自分からアプリを退会してくれた：20人

● その他：4人

3. 「いい人止まり」の最大要因は「会話が弾まない」38人

一方で、「いい人だけど付き合うのは違う」と感じる要因については、「会話が弾まなかった」38人が最多となりました。

次いで「価値観が合わない」26人、「関係を急ごうとしすぎる」23人と続いています。

コミュニケーションの質と関係構築のペースが、交際可否を大きく左右する結果となりました。

【内訳（人数）】

● 会話が弾まなかった：38人

● 価値観が合わない：26人

● 関係を急ごうとしすぎる：23人

● 写真と実物の外見にギャップがあった：12人

● その他：1人

調査結果まとめ

本調査から、以下の傾向が明らかになりました。

● 交際の決め手は「価値観・空気感の一致」

● 信頼の起点は「自己開示（誠実な情報共有）」

● いい人止まりになる要因は「会話不足」と「関係構築のズレ」

● 評価は外見や条件よりも「相性×コミュニケーション」で決定

マッチングアプリにおける恋愛は、相性の一致 → 信頼形成 → 交際判断というプロセスで成立しており、特に初期段階でのコミュニケーションが重要であることが示唆されました。

本調査結果の詳細データおよび図表素材は、以下の特設ページにて公開しています。

報道・記事制作時の引用素材としてもご利用いただけます。

▼調査結果特設ページ

https://happymail.co.jp/happylife/koikatsu/dating-app-couple/

【調査概要】

調査方法：インターネットアンケート

調査対象：マッチングアプリで恋人ができた経験がある成人女性100名

アンケート母数：女性100名

実施日：2026年4月6日

調査実施主体：ハッピーメール（ハッピー）（https://happymail.co.jp/）

調査会社：株式会社アイベック

関連ページ：https://happymail.co.jp/happylife/koikatsu/dating-app-couple/

ハッピーメール（ハッピー）とは

ハッピーメール（ハッピー）は出会い・恋愛マッチングアプリ/マッチングサイトとして、出会いを提供しています。

25年以上の運営により培ってきた実績を基に、PC、スマートフォン、アプリと時代の変化に合わせてサービスを提供。

2018年には、男女のマッチングからの出会いをテーマにした恋愛映画を作りたいと相談があり、マッチング業界としては初めて映画制作に携わる。

2019年には、"野呂佳代"さんをアンバサダーとして起用し、実際にハッピーメールを利用しているユーザーの体験談を基に、アプリやネットを使ったリアルな出会いからの「恋愛・結婚」の認知を広げるため、Webドラマ「ハッピーメール～Love Story～」を製作。

2024年には累計会員数3500万を突破。（2024年6月時点）

【ブランドアンバサダー起用実績】

2019年 野呂佳代さん

2020年 野呂佳代さん

2021年 野呂佳代さん

2022年 ほのか さん

2023年 ほのか さん

2024年 ゆきぽよ さん

公式サイト：https://happymail.co.jp

総合ページ：https://happymail.jp

対応端末：スマートフォン,PC

対応言語：日本語

サービス地域：日本

サービス開始日：2000年8月

価格：ダウンロード無料

開発・運営：株式会社アイベック

App Store：https://itunes.apple.com/jp/app//id521055533?mt=8

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.i_bec.suteki_happy&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.i_bec.suteki_happy&hl=ja)

マッチングアプリで出会うすべての男女を応援します！ハッピーメールがスポンサーのYouTubeチャンネル『コイラボ』:https://www.youtube.com/@koilabo.happymail

ハッピーメール公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCjKoGOmdSsroocH3cSiQt1Q

恋活・婚活トレンド情報サイト ハッピーライフ：https://happymail.co.jp/happylife/