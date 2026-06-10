マッチングアプリで付き合う決め手1位は「価値観の一致」46人、信頼の鍵は「自己開示」54人、いい人止まりになる要因は「会話が弾まない」38人（ハッピーメール調べ）
株式会社アイベック（本社：福岡県福岡市）が運営する、累計会員数3,500万（※1）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」（https://happymail.co.jp/ ）は、マッチングアプリで恋人ができた経験がある成人女性100人を対象に、「マッチングアプリにおける交際の決め手」についてのアンケート調査を実施しました。
※1：2024年6月時点
本調査では、
● 交際に至った理由
● 信頼を確信したポイント
● 「いい人止まり」になる要因
について回答結果を集計しています。
本リリースでは、マッチングアプリにおける交際判断の構造（決め手・信頼・離脱要因）を明らかにします。
調査結果の詳細データおよび図表素材は、下記ページにて公開しています。
▼調査結果特設ページ
https://happymail.co.jp/happylife/koikatsu/dating-app-couple/
1. 交際の決め手は「価値観・空気感の一致」46人で最多
マッチングアプリで恋人ができた経験がある成人女性100人に、交際を決めた理由を尋ねたところ、「価値観や空気感が合うと感じた」46人が最多となりました。
次いで「誠実さや信頼感があった」23人、「初対面でも会話が弾んだ」23人と続いています。
外見や条件面（各4人）よりも、内面的な相性・コミュニケーションが重視されている傾向が明らかになりました。
【内訳（人数）】
● 価値観や空気感が合うと感じた：46人
● 誠実さや信頼感があった：23人
● 初対面でも会話が弾んだ：23人
● 顔やスタイルがタイプだった：4人
● 年収や職業など条件が理想的だった：4人
2. 信頼できた要因は「自己開示」54人、誠実な情報共有が鍵
「この人なら信頼できる」と確信したポイントについては、「自分のことを誠実に話してくれた」54人が最多となりました。
次いで「夜遅くならないよう配慮があった」40人、「店員への態度が優しい」39人と続いています。
自己開示と配慮・対人態度の一貫性が、信頼形成の重要要素であることが確認されました。
【内訳（人数）】
● 自分のことを誠実に話してくれた：54人
● 夜遅くならないよう配慮があった：40人
● 店員への態度が優しい：39人
● 会う前の電話で人柄がわかった：32人
● 自分からアプリを退会してくれた：20人
● その他：4人
3. 「いい人止まり」の最大要因は「会話が弾まない」38人
一方で、「いい人だけど付き合うのは違う」と感じる要因については、「会話が弾まなかった」38人が最多となりました。
次いで「価値観が合わない」26人、「関係を急ごうとしすぎる」23人と続いています。
コミュニケーションの質と関係構築のペースが、交際可否を大きく左右する結果となりました。
【内訳（人数）】
● 会話が弾まなかった：38人
● 価値観が合わない：26人
● 関係を急ごうとしすぎる：23人
● 写真と実物の外見にギャップがあった：12人
● その他：1人
調査結果まとめ
本調査から、以下の傾向が明らかになりました。
● 交際の決め手は「価値観・空気感の一致」
● 信頼の起点は「自己開示（誠実な情報共有）」
● いい人止まりになる要因は「会話不足」と「関係構築のズレ」
● 評価は外見や条件よりも「相性×コミュニケーション」で決定
マッチングアプリにおける恋愛は、相性の一致 → 信頼形成 → 交際判断というプロセスで成立しており、特に初期段階でのコミュニケーションが重要であることが示唆されました。
本調査結果の詳細データおよび図表素材は、以下の特設ページにて公開しています。
報道・記事制作時の引用素材としてもご利用いただけます。
▼調査結果特設ページ
https://happymail.co.jp/happylife/koikatsu/dating-app-couple/
【調査概要】
調査方法：インターネットアンケート
調査対象：マッチングアプリで恋人ができた経験がある成人女性100名
アンケート母数：女性100名
実施日：2026年4月6日
調査実施主体：ハッピーメール（ハッピー）（https://happymail.co.jp/）
調査会社：株式会社アイベック
関連ページ：https://happymail.co.jp/happylife/koikatsu/dating-app-couple/
ハッピーメール（ハッピー）とは
ハッピーメール（ハッピー）は出会い・恋愛マッチングアプリ/マッチングサイトとして、出会いを提供しています。
25年以上の運営により培ってきた実績を基に、PC、スマートフォン、アプリと時代の変化に合わせてサービスを提供。
2018年には、男女のマッチングからの出会いをテーマにした恋愛映画を作りたいと相談があり、マッチング業界としては初めて映画制作に携わる。
2019年には、"野呂佳代"さんをアンバサダーとして起用し、実際にハッピーメールを利用しているユーザーの体験談を基に、アプリやネットを使ったリアルな出会いからの「恋愛・結婚」の認知を広げるため、Webドラマ「ハッピーメール～Love Story～」を製作。
2024年には累計会員数3500万を突破。（2024年6月時点）
【ブランドアンバサダー起用実績】
2019年 野呂佳代さん
2020年 野呂佳代さん
2021年 野呂佳代さん
2022年 ほのか さん
2023年 ほのか さん
2024年 ゆきぽよ さん
公式サイト：https://happymail.co.jp
総合ページ：https://happymail.jp
対応端末：スマートフォン,PC
対応言語：日本語
サービス地域：日本
サービス開始日：2000年8月
価格：ダウンロード無料
開発・運営：株式会社アイベック
App Store：https://itunes.apple.com/jp/app//id521055533?mt=8
Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.i_bec.suteki_happy&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.i_bec.suteki_happy&hl=ja)
マッチングアプリで出会うすべての男女を応援します！ハッピーメールがスポンサーのYouTubeチャンネル『コイラボ』:https://www.youtube.com/@koilabo.happymail
ハッピーメール公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCjKoGOmdSsroocH3cSiQt1Q
恋活・婚活トレンド情報サイト ハッピーライフ：https://happymail.co.jp/happylife/