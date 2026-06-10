介護を深掘りするマガジン『カイゴのチカラ』NO.137「特集 地域における介護福祉士の取組」のご案内（次号予告） ＆新規申込特典（６月12日申込分まで）のご案内！
No.137表紙
NO.137 特集「地域における介護福祉士の取組」(https://www.sssc.or.jp/shuppan/next.html)（2026年8月1日発行）
No.137 詳細はこちら :
https://www.sssc.or.jp/shuppan/next.html
[表: https://prtimes.jp/data/corp/115259/table/58_1_a7991183ede4cf144c38330dbc5e85bc.jpg?v=202606101251 ]
他にも「介護職が知っておきたい医学の知識」「介護とシーティング」「課題解決のための事例検討」「地域で生きる ともに生きる」「試しにやってみてはどうですか？人材の３つのヒント」「口腔につよくなる話」「カイゴ職のwell-beingを高めるキャリア形成」などの連載記事があります。
■ 年3回（4月・8月・12月）※ 各月1日発行
■ 年間購読料2,970円（3号分／税込・送料含む）
※ 1冊1,100円（税込・送料含む）からでもお申込みいただけます。
※ 電子版（Amazon Kindle）1,000円（税込）も販売しております。
YouTube(https://www.youtube.com/@sssc-ch)で記事を深掘りした動画も配信中（公開しております）！
本誌とあわせてご視聴いただくと、より理解を深めることができます。
※ 配信動画は無料で視聴できます。
☆2026年6月12日申込分まで☆
ご新規で『カイゴのチカラ』年間購読をお申込みいただいた方に、現在好評発売中のバックナンバーのNo.135 特集「介護現場で活用可能な評価ツールの知識と活用」（2025年12月1日発行）をプレゼントいたします！この機会に是非お申込みください★
No.135表紙 プレゼント対象号
No.１３５ 詳細はこちら :
https://www.sssc.or.jp/shuppan/backnumber/bn_no135.html
No.136からNo.138まで1年間の年間購読になります。
No.136（2026年4月発行）、No.137（2026年8月発行）、No.138（2026年12月発行）
年間購読料 2,970円（3号分／税込・送料含む）
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