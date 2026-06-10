【シリーズ初！】楽天ランキング常連ブランド『ALTENA』の次世代モデル製氷機が「フェーズフリー認証」を取得！さらに、待望の即納・通常販売がスタート！

「いつも便利に使えるモノが、もしもの時にも命を救う盾になる」

三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）

大分県に本社を置く三金商事株式会社は、シリーズ累計販売台数15,000台を突破した人気ライフスタイル家電ブランド「ALTENA（アルティーナ）」より、最新の次世代型コンパクト高速製氷機『クイック＆クリア高速製氷機 ICE-C02』を販売しております。

発売以来、大変多くのご予約をいただき品薄状態が続いておりましたが、この度、工場からの製品入荷が完了し、【通常販売（即納体制）】へと移行いたしました。

楽天市場 :https://item.rakuten.co.jp/mtkshop/ice-c02/Yahoo!ショッピング :https://store.shopping.yahoo.co.jp/mtkshop/ice-c02.html

さらに、本製品が日常時と非常時の垣根をなくす防災の新しい概念「フェーズフリー認証」を、ALTENAの製氷機シリーズとして初めて正式に取得したことをお知らせいたします。

日常と非常時をフリーにする「フェーズフリー認証」取得の背景

フェーズフリー認証商品 :https://cf.phasefree.net/product/pf0426028/

「フェーズフリー」とは、普段の生活（日常時）で便利に活用しているモノやサービスを、災害などの「もしも（非常時）」の際にも役立てられるようにデザインしようという、新しい防災の考え方です。

次世代モデル『ALTENA クイック＆クリア高速製氷機 ICE-C02』は、家庭用コンセントだけでなく「ポータブル電源」での駆動に対応しています。

※外部電源(AC100V)、瞬間最大出力650W以上、周囲温度38℃以下

日常時：

キッチンでの普段使いはもちろん、ハンドル付きで持ち運びが簡単なため、夏のキャンプやBBQといったアウトドアシーンで大活躍します。

非常時：

災害による停電でライフラインが止まった際も、ポータブル電源に繋ぐことで即座に氷を生成。猛暑時の停電で最も危険視される「熱中症」へのアイシング対策や、食材・薬品の保冷用氷を自給自足することが可能になります。

いつもは「贅沢な暮らしのパートナー」として、もしもの時は「家族を守る防災家電」として、生活の質（QOL）を向上させる実力が認められ、シリーズ初の認証取得へと至りました。

待望の通常販売スタート！お昼12時までの注文で「当日出荷」が可能に

これまでは予約販売としてお届けまでにお時間をいただいておりましたが、生産・流通体制が整い、ついに通常販売へと切り替わりました。

これにより、【お昼12:00までのご注文で当日出荷※】が可能に！

「週末のアウトドアに使いたい」「急に暑くなってきたから今すぐ欲しい」というお客様の手元へ、どこよりも早く最先端の製氷体験をお届けいたします。

楽天市場 :https://item.rakuten.co.jp/mtkshop/ice-c02/Yahoo!ショッピング :https://store.shopping.yahoo.co.jp/mtkshop/ice-c02.html

※お昼12:00直前のご注文の場合、決済審査やシステムのデータ反映にタイムラグが生じ、当日出荷に間に合わない場合がございます。お早めのご注文をお願いいたします。

※一部お届け先地域や天候、交通状況のより、当日出荷であってもお届けまでに数日を要する場合がございます。詳しい配送目安は各販売ページの案内をご確認ください。

夢の「最短約5分」製氷×極上透明氷。シーンで選べる3つのモード

本製品は、「スピード」と「美しさ」を両立した次世代モデルです。

クイックモード（最短約5分）

朝の忙しい水筒準備の合間に、標準氷が爆速で完成します。

クリア氷モード

不純物を除きながらじっくり凍らせることで、宝石のように美しく溶けにくい「透明氷」を作成。急な来客や晩酌のひとときを格上げします。

標準モード

日常のストックやお料理に最適な、普段使いの定番モードです。

マットブラックピュアホワイトクリームベージュグレージュ

キッチンを彩る4つのトレンドカラー（マットブラック、ピュアホワイト、クリームベージュ、グレージュ）をご用意し、安心の国内1年保証も完備。

この夏、次世代型コンパクト高速製氷機『ALTENA クイック＆クリア高速製氷機』を手に入れて、これまでにない安心と快適さに満ちた、ストレスフリーな毎日を始めませんか？

商品詳細

ALTENA

クイック＆クリア高速製氷機／ICE-C02

＜カラー＞

マットブラック、ピュアホワイト、クリームベージュ、グレージュ

＜セット内容＞

- 製氷機 本体 ×１台

- アイススコップ

- 氷ケース

- WEB説明書QRコード(保証書付)

楽天市場 :https://item.rakuten.co.jp/mtkshop/ice-c02/Yahoo!ショッピング :https://store.shopping.yahoo.co.jp/mtkshop/ice-c02.html

｜会社概要｜

名称：三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）

設立年： 2011年4月

代表者名： 田中 新一

本社所在地：大分県大分市碩田町3-1-35

https://mitsukin.info/(https://mitsukin.info/)