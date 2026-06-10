アイザック株式会社、挑戦者の生産性最大化を目的としたシンガポール留学制度「2years Boost」を開始

アイザック株式会社

アイザック株式会社（本社: 東京都渋谷区／代表取締役CEO: 田中 和希、以下「アイザック」）は、2026年7月より、エンジニア3名を対象にシンガポールでの2年間、現地関連会社での就業・生活環境を会社として提供する制度「2years Boost」を開始いたします。

本施策は、アイザックの人事・福利厚生制度「Boost Lab」の一環です。これまでも、季節的要素に左右されない安定した高パフォーマンス環境の提供を目指し、花粉症対策としてのワーケーション費用補助など実験的な取り組みを続けてきました。

今回はその規模をさらに拡大し、シンガポール拠点での2年間の就業・生活環境を会社として整備します。業務以外の魅力に常に囲まれた日本の日常から物理的に離れた場所に身を置くことで、メンバーの集中と成長を引き出し、個人の生産性とパフォーマンスの最大化を目指します。

◼︎挑戦者が最高のパフォーマンスを発揮できる環境をさらに拡大

アイザックは「全ての挑戦者が、生涯働きたいと思える場所をつくる」をパーパスに掲げ、メンバーの挑戦を後押ししたいという思いを根底に、事業と組織の両面で「挑戦と実験」が生まれ続ける環境づくりに取り組んできました。

こうした挑戦を多角的に支える土台づくりとして、人事・福利厚生制度「Boost Lab」（※）を展開しています。今回の「2years Boost」は、その思想をさらに推し進めた制度です。

※人事・福利厚生制度「Boost Lab」について(https://aisaac.jp/career/)



日本は、友人との交流や豊かな食文化など、多彩な娯楽に恵まれた国です。これは生活する上での豊かさである一方、業務以外の魅力が常に手の届く場所にあり、仕事への集中を妨げる要因にもなり得ます。



「2years Boost」は、その日常から物理的に離れた場所に身を置くことで、業務に没頭できる環境を会社として提供する制度です。慣れ親しんだ人間関係や日常から離れ、必然的に仕事と向き合う時間が中心になる状態を実現します。

さらに、英語圏でのビジネス経験はグローバルな視野と対応力を養う機会にもなります。若いうちにこれらの環境に身を置くことで得られる経験は、圧倒的な成長を促し、その後のキャリアにおける大きな資産となります。

こうした挑戦を支えるため、会社が現地居住費用を負担します。生活コストや住環境に関する不安要素を取り除き、メンバーが業務に専念できる環境を整えます。

◼︎「2years Boost」制度概要

・対象期間: 2026年7月1日～2028年6月30日（変更可能性あり）

・対象地域: シンガポール

・対象: 正社員 ※条件あり

・補助内容:

・住宅手当

・海外赴任手当

・日本への帰国渡航費（年2回まで会社負担） 等

◼︎拠点選定の背景

高いパフォーマンスを発揮できる環境を検討するにあたり、アイザックはシンガポールを拠点として選定しました。シンガポールはアジア屈指のIT先進国であり、世界水準の技術・ビジネス環境が整っています。エンジニアとして高い水準の環境に身を置きながら働けることも、選定の理由の一つです。

日本との時差が1時間であること、生活インフラの安定性、英語でのビジネス環境としての成熟度、実務への影響などを総合的に判断し拠点を決定しました。

◼︎代表コメント（アイザック株式会社 代表取締役CEO 田中和希）

僕の人生を変えたのは、間違いなく大学を休学してMac一つで海外に飛び込んだ2年間だったと思っています。誘惑の少ない地域で、自分が本当にやるべきことだけにとんでもない強度で向き合えたあの時間が、自分の能力を一気に引き上げてくれました。そこで生み出したアウトプットそのものが自分の人生を変え、日本で連続した時間を過ごしていたら得られなかった出会いが、人生を豊かにしてくれました。

若いうちに誘惑のない場所で仕事に没頭できる機会は、そう多くないと身をもって感じています。今回、その挑戦を選んでくれたメンバーが存分に力を発揮できるよう、責任を持って環境を整えていきます。この取り組みを起点に、挑戦者が活躍できる場をさらに広げていきます。

◼︎人事・福利厚生制度「Boost Lab」今後の展望

アイザックでは、メンバーの挑戦を多角的に支える人事・福利厚生制度「Boost Lab」を展開しています。一時的なコンディション低下の回避から、環境整備・ウェルネスまで、挑戦に直結する仕組みを整えることを目的としています。「2years Boost」もこうした取り組みの一環であり、今後もメンバーが最高のパフォーマンスを発揮できる環境づくりを推進していきます。

■会社概要

＜人事・福利厚生制度「Boost Lab」の一部＞- Performance Boost花粉症など、パフォーマンスに影響を与える一時的な要因を取り除く制度。最大30万円の補助。- aisaac dormitory（社員寮制度）上京・引越しなど、挑戦のための環境変化をサポートする寮制度。新しい場所での挑戦を、住まいの面から後押しします。- Get Wellness（健康増進支援）グループ会社が運営する恵比寿のジムを無料で利用可能。メンバーの健康維持・増進を通じて、持続的な挑戦を支えます。

アイザックグループは、「世の中を、実験しよう。」をミッションに掲げるラボラトリーカンパニーです。

100％自己資本・黒字経営という揺るぎない基盤のもと、次世代の“エゴ”にベットし、常に新たな時代の選択肢を創造し続けています。主なグループ会社には、ArtX株式会社（アート×テクノロジー）、リンク株式会社（マッチングサービス）などがあります。

会社名: アイザック株式会社 / aisaac inc.

代表取締役CEO: 田中和希

設立: 2015年12月

所在地: 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-10-1 フジワラビルディング 2F

事業内容: Webサービスの企画・開発・運営

コーポレートサイト: https://aisaac.jp/

X: https://x.com/aisaaclab

note: https://note.com/aisaac_inc