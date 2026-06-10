『Wizardry』×「SIGG」のコラボレーションアイテムなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『Wizardry』×「SIGG」のコラボレーションアイテムなどの受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『Wizardry』×「SIGG」のコラボレーションアイテムなどの受注を6月3日（水）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1744?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼【Wizardry】SIGGコラボ トラベラーボトル

SIGG（シグ）は、ボトルの専門メーカーとして、スイスの自社工場で生産・管理を行い、丈夫で衛生面に優れた性能と品質により高い評価を得るブランドです。

作品ロゴを大きくレイアウトしたデザインのトラベラーボトルに仕上げました。

素材は良質なアルミプレートで軽量で丈夫、持ち運びに優れています。

内側は匂いのつきにくい特殊なコーティングが施されています。

イベントやアウトドア、スポーツなどのアクティブな日から日常使いまで、様々なシーンでご活用ください。

※底面に幅約15mmのくぼみ（ノッチ）がついておりますが、製造工程上発生するくぼみのため不良ではございません

▽仕様

価格 ：\6,578(税込)

サイズ：（約）直径7×21.5cm

容量 ：0.6L

素材 ：ボトル本体：アルミニウム キャップ：ポリプロピレン

▼SIGGについて

SIGG（シグ）とは、1908年にスイスで創設された金属加工の専門メーカーです。

現在はボトルの専門メーカーとして、スイスの自社工場で生産・管理を行い、丈夫で衛生面に優れた性能と品質により高い評価を得ています。

スポーツやビジネスなどの様々なシーンでの活躍だけでなく、Vivienne Westwoodなどのハイブランドとのコラボレーションなども行われるなど注目され続けているブランドです。

▼【Wizardry】マルチデスクマット

作品ロゴをマルチデスクマットに仕上げました。

デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 ：\3,960(税込)

サイズ：（約）60×35cm

素材 ：ポリエステル、ラバー

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1744?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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Web https://armabianca.com/

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