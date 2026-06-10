株式会社ＣＥメディアハウスニューズウィーク日本版 2026/6/16号（6/9発売）

自重筋トレ最強説-―美と強さを追求し、古代ギリシャから監獄にまで受け継がれた自重筋トレ。その歴史と実践方法とは？『自重筋トレ入門ッ！』ニューズウィーク日本版6/16号は好評発売中！





【編集部から】

自重トレーニングの源流は古代にまで遡ります。スパルタやローマの戦士たちに受け継がれた身体鍛錬は、20世紀後半になると、トレーニングマシンやジム文化の普及によって衰退。しかし、その技術は監獄で生き続けました。器具も場所も限られる環境で、囚人たちは自分の体重だけを使って強さを追求。その「監獄仕込み」の自重筋トレは、2000年代後半に欧米で再評価され、日本でも2010年代後半以降に広く知られるようになりました。自重筋トレとは、そもそも何か。なぜ、いま改めて注目されているのか。6月9日発売号の特集「自重筋トレ入門ッ！」では、その歴史と実践方法を写真で詳しく紹介します。自重筋トレの伝道師であるポール・ウェイドが伝授する「BIG 6」のほか、シックスパックの歴史、脳科学と自重トレーニングの最新研究、世界的ブームとなっているマシンピラティスも解説。累計1億部の板垣恵介先生の大ヒット漫画「刃牙」シリーズから、主人公・範馬刃牙（はんま バキ）と範馬勇次郎の父子が誌面に登場し、自重トレで鍛えるべき筋肉と、その果たす役割を図解で読み解きます。（小林）

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【Special Report】 自重筋トレ入門ッ！

美と強さを追求し、古代ギリシャから監獄へ受け継がれた

「自重筋力トレーニング」の歴史と実践法を学ぶ

トレーニング｜監獄で生き残った古代の自重力筋トレ

解説｜究極の自重トレーニング体系「ビッグ6」とは？

図解｜外側の筋肉は魅せるため、内側の筋肉は戦うためにあるッ！

図解｜監獄ボディビルダーになるための十戒

腹筋｜シックスパックへの憧れに歴史あり

脳科学｜「自重筋トレ」が脳を再起動させる

体幹｜負荷を調整する自重トレ、マシンピラティスの実力

ニューズウィーク日本版 2026/6/16号 特集

米軍撤収が迫るドイツの選択

安全保障｜トランプの怒りで米軍が去れば、ロシアの圧力にさらされるが

【Periscope】

SOUTH KOREA｜逆風のソウル市長はなぜ５選できたか

BRITAIN｜第２のフロイド事件？ 英警察の対応に怒り

CHINA｜事故を招く違法採掘を中国が取り締まれない理由

【Commentary】

外交｜協力から競争へ変わる米印関係──ブラマ・チェラニ

視点｜教皇のAI回勅に見る希望と限界──ピーター・シンガー

論争｜アメリカ人が見た国旗損壊法案──サム・ポトリッキオ

Superpower Satire｜風刺画で読み解く「超大国」の現実

「自由」の意味を勘違いする中国人──ラージャオ&トウガラシ

Economics Explainer｜経済ニュース超解説

新議長ウォーシュの秘策を読む──加谷珪一

Help Wanted｜人生相談からアメリカが見える

投資に失敗した彼の態度急変がうざい

World Cinema Notes｜森達也の私的映画論

嬉々として虐殺体験を再現する加害者の軋み──森達也

Anime in the World｜ジャパンアニメの現在地

中国アニメが日本経由で世界へ──数土直志

【World Affairs】

イスラエル｜キリスト教憎悪の果てに

ロシア｜カフカスの火種がプーチンを脅かす

中国｜天安門事件に裁かれる共産党

【Features】

Ｗ杯｜小国キュラソーの歓喜、大国インドの憂鬱

回想｜「チョルノービリの子供」の40年

【Life/Style】

Movies｜聖なる恍惚に観客を誘う大作『アン・リー』

Meditation｜真のリーダーシップは瞑想と沈黙から

Career｜米Z世代に広がるギャップイヤーという選択

Copyright｜権利侵害と闘うスウィフトの闘争宣言

Actor｜「知的なタコ」との絆に癒やされて

ほか

★最新号データ

ニューズウィーク日本版2026/6/16号『自重筋トレ入門ッ！』

紙版 定価：520円（税込）｜デジタル版 定価：430円（税込）

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