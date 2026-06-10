【導入後3ヶ月無料】ホテルDX推進・スタッフ教育を効率化　eラーニングシステム「LearnO（ラーノ）」

Mogic株式会社

Mogic株式会社（本社：東京都練馬区、代表取締役：山根陽一）は、eラーニングシステム「LearnO（ラーノ）」において、宿泊業界を対象に【月額料金3ヶ月間無料キャンペーン】を実施いたします。オーバーツーリズムやインバウンド需要への対応に伴い、深刻な人手不足が続く宿泊業界のホテルDX・スタッフ教育を支援いたします。

本リリースの要旨

・eラーニングシステム「LearnO（ラーノ）」宿泊業界限定導入支援キャンペーン

・導入後の月額料金が【3ヶ月間無料】

・ホテルDX推進で人手不足対策・英語UI切り替えで多国籍スタッフ教育も実現

LearnO公式サイト：https://learno.jp/

月額料金3ヶ月無料でホテルスタッフ教育を！英語UIへの切り替えも可能

LearnOは初期費用無料、最短1ヶ月から契約可能な業界最安値帯のシステムで、すでに3,800社以上に導入されています。本キャンペーンは、宿泊業界の企業を対象に、LearnO導入後の月額料金を3ヶ月間無料とするものです。

キャンペーン概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/4876/table/196_1_d52354000e047d45dfec4fc17bc480a3.jpg?v=202606101251 ]

【ユーザー画面】英語UI切り替えイメージ

LearnOはグッドデザイン賞を受賞した直感的なデザインが特徴で、ITツールに不慣れな方でも簡単にご利用いただけます。

また、ユーザー画面の表示言語を英語に切り替えることも可能で、多国籍スタッフの教育にも最適です。

まずは導入費用や使い勝手を確認したいという方のために、即時発行可能な自動見積りや1ヶ月の無料トライアルをご用意しております。

無理な営業のお電話は一切いたしません。ご関心をお寄せいただきましたら、以下のボタンからお気軽にお問い合わせください。

ホテル業界にマッチする柔軟な組織設定が可能！補助金活用で150万円交付も

お問い合わせはこちらから :https://inquiry.learno.jp/inquiry/

LearnOは、受講者の使いやすさだけでなく、ホテル業界の組織体制に適した管理者向けの機能も充実しています。

- 柔軟なアカウント運用各ホテルやグループ各社にそれぞれLearnOを導入するマルチテナント契約が可能です。また、以下のような組織設定や、コンテンツの出し分けを柔軟に行えます。・部署ごと（ベルサービス、ハウスキーピングなど）・所属を跨いだ組織（支配人会）- 充実のログ管理管理画面から、受講者の受講状況やテストの正答率をリアルタイムで確認できるため、理解度が不足しているスタッフへのフォローも容易です。- 補助金活用で最大150万円の補助「デジタル化・AI導入補助金2026」の対象ツールに認定されています。補助金活用で導入後最大2年分の費用の最大2分の1（通常枠：上限150万円）の交付を受けられます。詳細は以下のリンクからご確認ください。

・プレスリリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000189.000004876.html

・デジタル化・AI導入補助金2026 LearnO紹介ページ：

https://it-shien.smrj.go.jp/search/?business_numbering=ITP07-0000183

LearnOについて

月間60万人、3,800社以上にご利用いただいているeラーニングシステムです。初期費用無料で月額4,900円（税別）～、最短1ヶ月からご契約可能など、導入しやすいシステムになっています。

動画やPDFファイルの資料があれば、すぐに教材作成と講座配信が可能です。担当スタッフが電話やメールで無料サポートするため、初めてeラーニングを導入される方でも安心です。

・公式サイト：https://learno.jp/(https://learno.jp/)

・料金プラン：https://learno.jp/plan/(https://learno.jp/plan/)

・主な機能のご紹介：https://learno.jp/function/(https://learno.jp/function/)

・安心のセキュリティ：https://learno.jp/security/(https://learno.jp/security/)

自社ブランドでの販売や、パートナーシップをお考えの方へ

LearnOでは、自社ブランドとしてeラーニングを他社へ販売できる「OEM制度」や、ビジネスの幅を広げる「販売代理店制度」をご用意しています。

- OEM制度（https://oem.learno.jp/）LearnOをベースに、サービス名やデザイン、ドメイン名をご希望のものに変更したシステムをご提供いたします。- 販売代理店制度（https://agency.learno.jp/）LearnOを卸値でご提供いたします。代理店様は、自由に価格を設定した上でエンドユーザー様に再販売していただけます。Mogic株式会社

【会社概要】

本社：〒177-0041 東京都練馬区石神井町3-3-31モノデコール石神井公園1F-4F

代表者：代表取締役 山根陽一

設立：2009年12月16日

資本金：20,000,000円

Tel：03-3997-7408

URL： https://www.mogic.jp/



【事業内容】

(1) SaaS及びAIに関連したサービスの企画／開発／販売

(2) 国内外における事業投資及び関連コンサルティング業務

(3) アプリケーション及びコンテンツの企画／開発／販売

(4) 知的財産権の取得、維持、管理、利用許諾、譲渡