【ガチャ初登場】累計10億個突破の「シュガーバターの木」がミニチュアに！史上初のカプセルトイが全6種で登場

株式会社グレープストーン

株式会社グレープストーン(本社：東京都中央区銀座) が展開するバターシリアルスイーツ専門店「シュガーバターの木」は、カプセルトイ『シュガーバターサンドの木 キーホルダー』（希望小売価格：1回300円・税込）を株式会社タカラトミーアーツ（所在地：東京都葛飾区）より、2026年6月15日週から全国のカプセル自販機（ガチャマシン）で順次発売いたします。

「シュガーバターの木」史上初『ガチャ』が誕生！

全粒粉やライ麦香るバターリッチなシリアル生地とミルキーなショコラの味わいでファンを魅了し続ける、バターシリアルスイーツ専門店「シュガーバターの木」。おかげさまでシリーズ累計販売数は10億個を突破しました。そんな愛されシリアルスイーツが、このたびブランド史上初となるカプセルトイ（ガチャ）になって新登場いたします。

個性豊かな個包装とお菓子が本物そっくりなミニチュアに

味もいろいろ、デザインもいろいろ！個性豊かな『シュガーバターの木』の個包装に、本物そっくりなお菓子のミニチュアを合わせました。サクサクとしたシリアル生地の“美味しさの溝”も再現した、とってもキュートなキーホルダーです。ラインナップは全6種。どれが出るかぜひお楽しみに！

※本製品は食べ物ではございません。

※実際のお菓子では、現在販売されていない種類も含まれています。

集めても可愛い全6種のラインナップ！季節限定味やエリア限定商品も

●定番『シュガーバターサンドの木』

バターリッチなシリアル生地に、ミルキーなホワイトショコラをサンドしました。「シュガーバターの木」で不動の人気No1を誇る、定番のショコラサンドです。

●冬限定『炭火ショコラがけサンド』

ホワイトショコラサンドまるごとひとつを、とろける炭火ショコラで贅沢に包みこみました。冬限定のプレミアムサンドです。

●羽田空港限定『発酵焦がしバター』

フランス産発酵バターを生地にじゅわっと染み込ませ、焦がし焼きしたサクサクの生地。中には雲のような、もこもこなエアインショコラをサンドした羽田空港限定サンドです。

●名古屋地区限定『お抹茶ショコラ』

日本有数の抹茶の里・愛知県西尾産の石臼挽き抹茶を使用。生地とショコラのどちらにも西尾抹茶を練り込んだ、抹茶づくしの名古屋地区限定サンドです。

●阪急限定『たっぷりショコラサンド 横綱』

きめ細やかな泡を流し込んだ、北海道ミルク仕立てのふわとろショコラをサンド。定番サンドの1.8倍もの量の特製ショコラでおいしさもボリュームも横綱級！横綱の名にふさわしい阪急限定サンドです。

●博多限定『あまおう苺バター』

博多限定のジューシーな“あまおう苺バター味”！あまおう果汁100％のオリジナル苺バターでジュワッと焼きあげ、あまおうショコラをサンド。博多でしか味わえない、あまおう苺づくしの一品です。

製品概要

商品名：『シュガーバターサンドの木 キーホルダー』

価格：１回300円（税込）／全6種

（種類：シュガーバターサンドの木、シュガーバターサンドの木 炭火ショコラがけサンド、シュガーバターサンドの木 発酵焦がしバター、シュガーバターサンドの木 お抹茶ショコラ、たっぷりショコラサンド 横綱、シュガーバターサンドの木 あまおう苺バター）

発売日：2026年6月15日週より順次発売

対象年齢：15歳以上

本体サイズ：約80mm

商品ホームページ：https://www.takaratomy-arts.co.jp/items/item.html?n=Y901959(https://www.takaratomy-arts.co.jp/items/item.html?n=Y901959)

(※商品発売後 、ページ内に表示される「ガチャ検索」より販売店舗が検索できます）

取扱い場所：全国の雑貨店・量販店等に設置されているカプセル自販機

※ガチャは(株)タカラトミーアーツの登録商標です。

※実際のお菓子は、現在販売されていない場合がございます。



◆本商品に関する報道関係からのお問い合わせ先

株式会社タカラトミーアーツメディア部 広報宣伝課

TEL：03-5680-4837

◆本商品に関するお客様からのお問い合わせ先

タカラトミーアーツお客様相談室

TEL：0570-041173（ナビダイヤル）

www.takaratomy-arts.co.jp



◆「シュガーバターの木」製品に関するお問い合わせ先

シュガーバターの木 お客様窓口

TEL：0120-207-730

シュガーバターの木 とは

公式HP

https://www.sugarbuttertree.jp/(https://www.sugarbuttertree.jp/)

公式X/旧Twitter

https://x.com/gin_no_budo(https://x.com/gin_no_budo)

公式Instagram

https://www.instagram.com/sugarbuttertree_jp/(https://www.instagram.com/sugarbuttertree_jp/)

シュガーバターの木は、東京を代表する洋菓子ブランドのひとつ「銀のぶどう」のプロデュースにより、2010年に誕生した〈バターシリアルスイーツ〉の専門店です。独自ブレンドで焼き上げた香ばしいシリアル生地にバターを贅沢にかけあわせる特別製法で、新定番の美味しさを実現しました。一番人気の『シュガーバターサンドの木』をはじめ、季節限定味など数多くのバリエーションと間違いのないおいしさでファンを増やし続けています。