【NoMaps】「Peatix コミュニティアワード2026」地域コミュニティ賞を受賞

NoMaps実行委員会

NoMaps実行委員会は、札幌・北海道を舞台に開催するまちなか複合フェス「NoMaps」が、「Peatix コミュニティアワード2026」において「地域コミュニティ賞」を受賞したことをお知らせいたします。

本アワードは、多様なコミュニティ活動に光を当て、その価値や可能性を社会へ発信することを目的とした表彰プログラムです。NoMapsは、札幌・北海道を舞台に、企業・行政・クリエイター・市民など多様なプレイヤーが交わるコミュニティ形成や共創の取り組みが評価され、今回の受賞に至りました。

■ 「Peatix コミュニティアワード2026」について

Peatix コミュニティアワードは、イベント・コミュニティプラットフォーム「Peatix」が主催する、多様なコミュニティの活動に光を当て、その価値を社会へ発信する表彰プログラムです。

今年で2回目の開催となる今回は、全国から250を超える熱いエントリーが集まりました。11カテゴリー・計33の受賞コミュニティが選出される中、NoMapsは「地域コミュニティ賞」に選出されました。受賞コミュニティの一覧は、Peatix の特設ウェブサイト(https://feature.peatix.com/ja/community-awards)からご覧いただけます。

「つながり」「出会いと発見」「エンパワーメント」「ダイバーシティ」「運営の工夫」の5つの視点から審査が行われ、コミュニティが持つ広がりや可能性、社会に与える前向きな影響を評価しています。

地域活動、カルチャー、ビジネス、学びなど、さまざまな領域で活動するコミュニティが全国から集い、互いの挑戦や取り組みを共有する場として、2026年5月27日(水) SCC千駄ヶ谷コミュニティセンター 地下1階 (サークルホール)で受賞式と懇親パーティが開催されました。

今回NoMapsが受賞した「地域コミュニティ賞」は、特定の地域やエリアに根ざし、地域活性化や地域社会の連携促進に取り組むコミュニティを表彰する賞です。

NoMapsは、札幌・北海道を舞台に、企業・行政・クリエイター・市民など多様なプレイヤーが交わるコミュニティ形成や共創の取り組みが評価され、今回の受賞に至りました。

■ NoMapsについて

NoMapsは、札幌・北海道から、テック・エンタメ・クリエイティブで世界をもっと面白くしよう、より良く変えていこうという志を持つ人たちが集い交わるまちなか複合フェスティバルです。

＜ミッション＞

・クリエイティブ産業の活性化と他産業への波及

・創業支援・新産業の創造・投資の促進

・クリエイティブな市民文化の醸成

・札幌・北海道の国際的知名度・魅力の向上

・「世界屈指のイノベーティブなまちSAPPORO」の実現

2025年開催時には、札幌市中心部86会場で多様なセッションやイベントを展開し、延べ58,000人以上が来場しました。テクノロジー、アート、音楽、食、地域課題、スタートアップなど、多領域を横断したコミュニティとプロジェクトが生まれました。

【NoMaps2026 開催概要】

会期：2026年9月23日（水・祝）～27日（日）

会場：札幌市中心部 各会場

公式サイト： https://no-maps.jp/