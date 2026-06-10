国産無添加の犬用おやつ「Barky Bites」、二子玉川ライズ『ふたこ座』に3日間限定出店！

株式会社Vis Creation

犬と人が共に幸せに暮らせる社会を目指す株式会社Vis Creation（所在地：東京都品川区南大井6-16-20 品川水神ビル6階、代表取締役：藤川 進人）は、2026年6月14日（日）・6月18日（木）・6月19日（金）に二子玉川ライズで開催される日本最大規模のストリートマーケット「ふたこ座」に出展します。

ECサイト『Barky Life』にて販売中の犬用トリーツ（おやつ）を会場でお買い求めいただけます。

■ 二子玉川ストリートマーケット ふたこ座とは

二子玉川ライズ（東京都世田谷区）のガレリアで定期開催されている、世田谷区最大級のストリートマーケットです。

「生産者の想いが詰まったマルシェ」をコンセプトに、全国からトレーサビリティの取れた産地直送の生鮮食品や、こだわりのハンドメイドクラフトなど、毎回60店舗以上が出店。

お買い物を通じて、生産者やクリエイターと来場者が直接温かい交流を楽しめる、二子玉川の風物詩的な定期イベントです。

■ 出店概要

⚫︎ 出店日：2026年6月14日（日）・6月18日（木）・6月19日（金）

⚫︎ 出店時間：11:00～19:00

⚫︎ 場所：二子玉川ライズ

⚫︎ 所在地：〒158-0094 東京都世田谷区玉川2丁目21-1（二子玉川駅直結）

⚫︎ イベント公式サイト：https://www.rise.sc/futakoza/?cd=000003

■ 来店特典：公式Instagramフォローで「Barky Amazake」をプレゼント！

会場にお越しいただき、『Dog Hug Life(https://www.instagram.com/doghuglife/)』の公式Instagramアカウントをフォローしていただいた方に、国産の有機玄米・有機米麹を使用した犬用ノンアルコール甘酒「Barky Amazake」をプレゼントいたします！

ぜひこの機会にブースへお立ち寄りください。

■ 販売商品紹介

⚫︎ 「Barky Life」

飼い主と愛犬がともに過ごす時間をより心地よく、よりやさしいものにするためのオーガニックブランドです。

⚫︎ 国産無添加トリーツ「Barky Bites」

取り扱う犬用トリーツは、自然素材のみを使用し、保存料・着色料・香料などの人工添加物は一切不使用。遺伝子組み換え原料も使わず、消化のしやすさにも配慮した「お腹にやさしい」設計です。

食事に敏感なデリケートな愛犬にも取り入れやすいシンプルな原材料にこだわり、すべて日本国内製造で品質管理も徹底しています。

毎日あげるものだからこそ、安心・安全な素材を。愛犬の健康を想う飼い主の気持ちに応えるおやつを、ぜひ会場で実際に手に取ってご覧ください。

販売サイトはこちら :https://barkylife.jp/Barky Bitesはオンラインでもご購入いただけます。現在、期間限定で合計4,000円（税込）以上のご購入で送料無料キャンペーンを実施しております。

⚫︎ 商品一例

Barky Amazake（110g）/ 600円

国産の有機玄米・有機米麹を使用した、犬用ノンアルコール甘酒「Barky Amazake」。

玄米由来のミネラルや栄養を豊富に含み、発酵の力で腸内環境を整え、毎日の健康を内側からやさしくサポートします。

砂糖・保存料・着色料不使用。

自然な甘みとやさしい味わいで、そのまま与えるのはもちろん、いつものフードへのトッピングや水分補給としてもおすすめです。

焼き芋フレーク（80g）/ 880円

国産さつまいもを使用した、無添加・無着色の焼き芋フレーク。

カリカリとした食感で、噛む楽しさと素材本来の美味しさを感じられるトリーツです。

食物繊維・ビタミン・ミネラルを含み、

便通や免疫、皮膚の健康をやさしくサポート。

おやつとしてはもちろん、いつものごはんのトッピングとしてもおすすめです。

ささみハード（50g）/ 880円

国産鶏ささみを使用した、無添加・無着色の「ささみハード」。

しっかりとした噛みごたえのあるハード食感で、噛む楽しさを感じながら素材本来の旨みを味わえるトリーツです。

高たんぱく・低脂肪・低カロリーな鶏ささみを使用しているため、ダイエット中の愛犬にもおすすめ。しっかり噛むことで満足感アップやストレス発散にもつながり、毎日のおやつやご褒美タイムにぴったりです。

まぐろ血合いジャーキー（50g）/ 980円

素材本来の栄養を大切にした、無添加のまぐろ血合いジャーキー。

噛みやすい食感で、シニア犬や噛む力が弱くなってきた愛犬にもおすすめです。

抗酸化物質やタウリン、鉄分、ビタミンEなど、海の恵みをたっぷり含み、愛犬の毎日の健康維持をやさしくサポートします。

■ うちの子おやつ缶 受注販売会

【第2弾】うちの子おやつ缶 受注販売会

愛犬との思い出を形に残せる、前回も大好評だった人気企画の第2弾。

愛犬のイラストをデザインした、世界にひとつだけの「オリジナルおやつ缶」を受注販売いたします。

ぜひ会場で、愛犬との特別な思い出づくりをお楽しみください。

■ 運営会社『株式会社Vis Creation』について

株式会社VisCreationは、Webマーケティング支援事業、クリエイティブ制作・システム開発事業、ドッグフレンドリー事業を展開する会社です。

ドッグフレンドリー事業の一環として、犬と暮らす人々に向けたメディア・EC事業を運営。

「神奈川 DOG SPOT」「東京 DOG SPOT」「Dog Hug Life」を含む複数のInstagramメディアを運営しており、総フォロワー数は10万人を超えます。

自社メディア「Dog Hug Life(https://doghuglife.com/)」では、愛犬とのおでかけ・イベント・健康情報など、愛犬家の日常に役立つコンテンツを幅広く発信。地域密着型の情報メディアと組み合わせることで、神奈川・東京エリアの愛犬家コミュニティの形成に取り組んでいます。

■ 自社サービス紹介

⚫︎ メディア：Dog Hug Life(https://doghuglife.com/)

⚫︎ ECサイト：Barky Life(https://barkylife.jp/)

⚫︎ Instagram：@kanagawa_dogspot(https://www.instagram.com/kanagawa_dogspot/) / @tokyo_dogspot(https://www.instagram.com/tokyo_dogspot/) / @doghuglife(https://www.instagram.com/doghuglife/) / @barkylife.jp(https://www.instagram.com/barkylife.jp/)

【お問合せ先】

株式会社Vis Creation

Mail：info@viscreation.co.jp