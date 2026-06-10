日本マーケティング学会「日本マーケティング本 大賞2026」ノミネート6作品を発表！

日本マーケティング学会

日本マーケティング学会（会長：西川 英彦）は、第9回「日本マーケティング本 大賞2026」のノミネート6作品を決定いたしました。

https://www.j-mac.or.jp/bookaward/

3000名を超える研究者や実務家が所属し、マーケティングへの知見の深い日本マーケティング学会員が投票

2025年4月1日から2026年3月31日までに日本で刊行（奥付の日付）された、マーケティング関連のオリジナル書籍（テキスト含む、翻訳を除く）を対象に1次投票が行われ、日本マーケティング学会の学会員より60作品が推薦され、条件にあてはまる54作品のうち、得票数上位6作品がノミネート作品に選出されました。

なお、ノミネートは、得票数上位10作品の予定でしたが、上位7番目の得票が複数作品ありましたため、審査委員会で検討の結果、6作品をノミネートとさせて頂きました。



2次投票では、ノミネート作品の中から学会員による投票を行い「日本マーケティング本 大賞2026」を決定し、2026年10月25日（日）に開催予定のマーケティングカンファレンス（https://www.j-mac.or.jp/conference/）にて大賞・準大賞（ベスト3）の発表および授賞式を行います。

日本マーケティング本 大賞2026 ノミネート 6作品（書籍名順）

『サステナブル・マーケティング：SDGs時代の消費者行動と市場対応』

上田 隆穂・菅野 佐織・兼子 良久・福田 怜生（編）

有斐閣、2025年11月刊行

ISBN：4641166544

> 詳細はこちら(https://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641166547)

『対話とイノベーション：対話によるデザイン行動と市場創造』

廣田 章光（著）

中央経済社、2025年10月刊行

ISBN：4502553611

> 詳細はこちら(https://www.biz-book.jp/isbn/978-4-502-55361-5)

『地域創生マーケティングとSDGs』

山口 夕妃子・陶山 計介・西村 順二・田中 洋（編著）

中央経済社、2026年3月刊行

ISBN：4502562416

> 詳細はこちら(https://www.biz-book.jp/isbn/978-4-502-56241-9)

『デジタル経済下の消費者行動：新たな消費の出現とマーケティング対応』

青木 幸弘・野村 拓也（編）

有斐閣、2026年2月刊行

ISBN：4641166617

> 詳細はこちら(https://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641166615)

『ブランド・コミュニティにおける消費者の「幸せ」：「仲間がいること」で人と企業は「幸せ」になるのか?』

松原 優（著）

千倉書房、2025年12月刊行

ISBN：4805113634

> 詳細はこちら(https://www.chikura.co.jp/category/select/pid/1206)

『乱気流時代を制するマーケティング』

黒岩 健一郎・鈴木 まさはる・川又 啓子（著）

同友館、2026年2月刊行

ISBN：449605809X

> 詳細はこちら(https://www.doyukan.co.jp/store/item_058097.html)

「日本マーケティング本 大賞」について

「日本マーケティング本 大賞」は、マーケティング理論や実践の普及のため、2018年度より始めた取り組みで、マーケティングに関するお勧めできる書籍を、日本マーケティング学会員の投票により毎年選び、「日本マーケティング本 大賞」として表彰しています。

【審査方法】

・1次投票として、学会員は一人1～3作品を専用フォームにて投票

・1次投票の投票数上位10作品をノミネート本として発表

なお、得票数上位順にみて、同票のためノミネートが10作品を超える場合は、当該同票の作品は全てノミネートの対象外とします。

・2次投票として、学会員はノミネート作品の中から、上位1～3作品を選び専用フォームにて、順位をつけて投票および推薦コメントを記述

・2次投票の得点数上位より、大賞作品を決定

投票の得点換算は、1位＝3点、2位＝2点、3位＝1点とします。

得点数上位順にみて、同点のため大賞・準大賞が3作品を超える場合は、当該同点の作品は全て受賞の対象外とする。なお、得点数上位2作品が同票の場合は、2作品を大賞とする。

・10月開催のマーケティングカンファレンスにて、結果発表、大賞・準大賞（ベスト3）の授賞式

「日本マーケティング本 大賞」歴代受賞作品

【日本マーケティング本 大賞2025】

＜大賞＞

『エフェクチュアル・シフト：不確実性に企業家的機会を見いだすマーケティングの探求』

栗木 契（著）

千倉書房、2024年6月刊行

＜準大賞＞

『ブランド・リレーションシップ』

久保田 進彦（著）

有斐閣、2024年8月刊行



『君は戦略を立てることができるか：視点と考え方を実感する4時間』

音部 大輔（著）

宣伝会議、2024年12月刊行

【日本マーケティング本 大賞2024】

＜大賞＞

『エフェクチュエーション：優れた起業家が実践する「5つの原則」』

吉田 満梨・中村 龍太（著）

ダイヤモンド社、2023年8月刊行

＜準大賞＞

『マーケティングの力：最重要概念・理論枠組み集』

恩藏 直人・坂下 玄哲（編）

有斐閣、2023年5月刊行

【日本マーケティング本 大賞2023】

＜大賞＞

『イノベーションの競争戦略：優れたイノベーターは０→１か？ 横取りか？』

内田 和成（編著）

東洋経済新報社、2022年4月刊行

＜準大賞＞

『応援消費：社会を動かす力』

水越 康介（著）

岩波書店、2022年7月刊行



『進化するブランド：オートポイエーシスと中動態の世界』

石井 淳蔵（著）

碩学舎、2022年8月刊行

【日本マーケティング本 大賞2022】

＜大賞＞

『The Art of Marketing マーケティングの技法：パーセプションフロー・モデル全解説』

音部 大輔（著）

宣伝会議、2021年12月刊行

＜準大賞＞

『ブランド戦略ケースブック2.0：13の成功ストーリー』

田中 洋（編著）

同文舘出版、2021年10月刊行

『マーケティングの新しい基本：顧客とつながる時代の4P×エンゲージメント』

奥谷 孝司・岩井 琢磨（著）

日経BP、2022年1月刊行

【日本マーケティング本 大賞2021】

＜大賞＞

『ブランド・インキュベーション戦略：第三の力を活かしたブランド価値協創』

和田 充夫・梅田 悦史・圓丸 哲麻・鈴木 和宏・西原 彰宏（著）

有斐閣、2020年11月刊行

＜準大賞＞

『シンプルで地に足のついた生活を選んだ ヒッピーと呼ばれた若者たちが起こしたソーシャルイノベーション：米国に有機食品流通をつくりだす』

畢 滔滔（著）

白桃書房、2020年11月刊行



『多文化社会の消費者認知構造：グローバル化とカントリー・バイアス』

寺崎 新一郎（著）

早稲田大学出版部、2021年2月刊行

日本マーケティング学会

日本マーケティング学会は、日本のマーケティング力を培っていくために、理論と実践、そして他分野との深いレベルでの交流を通して「探求と創発」を目指す、2012年に発足した日本学術会議協力学術研究団体です。



3000名を超える研究者や実務家の会員が所属し、学術誌マーケティングジャーナルおよびマーケティングレビューの発行をはじめ、マーケティングカンファレンスや、40を超えるテーマが研究されるリサーチプロジェクト、魅力的なゲストを招くマーケティングサロンなど多様な「探究と創発」の場を提供しています。



設立：2012年8月2日

参加団体：日本学術会議協力学術研究団体

会長：西川 英彦（会長 / 法政大学 経営学部 教授）

URL：https://www.j-mac.or.jp/