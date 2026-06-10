ユニーリサーチ、アンケート調査の利用企業数が400社を突破！最大15万円相当の無料お試しキャンペーンを開始

株式会社プロダクトフォース利用社400社突破記念キャンペーン

株式会社プロダクトフォース（所在地：東京都港区、代表取締役CEO：浜岡 宏樹）が運営する国内最大級のダイレクトリサーチプラットフォーム「ユニーリサーチ」は、アンケートの累計利用企業数が400社を突破したことをお知らせします。

またこれを記念して2026年6月10日（水）より『アンケート無料お試しキャンペーン』を実施いたします。本キャンペーンでは、最大15万円相当のWebアンケート調査を1回無料でお試しいただけます。

ユニーリサーチのアンケート（定量調査）とは

株式会社プロダクトフォースが提供するセルフ型のWebアンケート（定量調査）サービスです。国内2,800万人規模のパネルと連携し、最短当日での回答回収を実現しています。

初期費用・月額費用は無料で、1名10円～という低コストで本格的な定量調査を実施できるのが特長です。スクリーニング機能、回答分岐、クロス集計、AIによる不良回答の自動クリーニングなど調査精度を高める機能を標準搭載しており、大手メーカー、金融機関、スタートアップなど、幅広い企業の調査に活用されています。

キャンペーン背景

ユニーリサーチのアンケート（定量調査）は、このたび累計利用企業数400社を突破いたしました。サービス開始以来、多くの企業様にご活用、ご支援いただいた結果です。

今後もより多くの意思決定を支援できるよう、すでに他社様のセルフ型アンケートサービスを活用されている企業様に、ユニーリサーチの機能を実際に体験いただき、率直なご意見をお寄せいただきたいと考え、本キャンペーンの実施に至りました。頂戴したフィードバックは、今後のプロダクト開発に活かしてまいります。

キャンペーン概要

キャンペーン名：利用企業数400社突破記念『アンケート無料お試しキャンペーン』

内容：最大15万円相当のWEBアンケート調査を1回無料で実施いただけます（限定10社）

※2026年7月末日までに配信されたアンケートが対象となります

募集期間：2026年6月10日(水)～6月30日(火)

応募条件：以下すべてを満たす法人企業様

- 過去にユニーリサーチのアンケート機能のご利用がないこと- 他社様のセルフ型アンケートサービスを利用して年間10回以上の調査を実施されていること- キャンペーン適用判断のためのヒアリングのお打ち合わせにご協力いただけること

応募方法：下記の専用フォームからお申込みください

詳細・お申込み :https://share-na2.hsforms.com/1oPfafejoS6y3NWgDF5fqUAck1iu

注意事項

・本キャンペーンは、法人企業様を対象としたキャンペーンです。

・本キャンペーンの対象は、2026年7月末日までに配信されたWEBアンケート調査に限ります。

・無料で実施いただける調査は、最大15万円相当のWEBアンケート調査1回分です。

・調査内容、配信条件、回収数、対象者条件等によっては、ご希望に沿えない場合があります。

・応募条件を満たさない場合、または当社が本キャンペーンの対象外と判断した場合は、キャンペーンの適用をお断りすることがあります。

・本キャンペーンの内容は、予告なく変更または終了する場合があります。

・調査票の作成は企業様にて行っていただきます。

・回答結果の内容や回収数、回答品質について、特定の成果を保証するものではありません。

同意事項

お申し込みにあたり、以下に同意いただいたものとみなします。

・本キャンペーンの応募条件を満たしていること。

・キャンペーン適用前に、当社によるヒアリングのお打ち合わせにご協力いただくこと。

・調査実施後、サービス改善を目的とした簡単なヒアリングやフィードバックにご協力いただく場合があること。

・お申し込み時にご提供いただいた情報を、キャンペーン運営、対象確認、各種連絡、サービス案内のために利用すること。

・不正な申し込み、虚偽の情報提供、または本キャンペーンの趣旨に反する利用が確認された場合、キャンペーン適用を取り消す場合があること。

ユニーリサーチについて

「ユニーリサーチ」は、“最短当日・従来調査コストの10分の1以下”でユーザーリサーチを実施でき、登録企業数・インタビュー調査件数でNo.1※を獲得している国内最大級のダイレクトリサーチプラットフォームです。累計3,600社・86,000件以上のご利用をいただいており、「オンラインインタビュー」、「アンケート」、「訪問調査」、「会場調査」、「ホームユーステスト」と様々なリサーチニーズに幅広く対応しております。

公式サイト：https://unii-research.com/business

※コンシューマー向けセルフインタビュー調査サービスの年間インタビュー調査件数（調査期間：2024年9月～2025年8月）、ユニーク登録企業数（調査期間：2025年8月末時点）、（株）東京商工リサーチ調べ

公式サイト：https://unii-research.com/business/

株式会社プロダクトフォース 会社概要

会社名：株式会社プロダクトフォース

代表者：代表取締役CEO 浜岡 宏樹

所在地：東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー 23F

設立：2023年1月

事業内容：ダイレクトリサーチプラットフォーム「ユニーリサーチ」の開発・運営

コーポレートサイト：https://productforce.co.jp